Lo dijo Ibai hace tres o cuatro días: Brasil va a ganar el mundial. No sé si sucederá. Lo que ya es seguro es que España, no y ha llegado la hora de decir aquello que es tan fácil a toro pasado: “Se veía venir”.

Por desgracia, lo que también se veía venir es que lo de la Agencia Espacial iba a pasar de largo y que Teruel, como no podía ser de otra manera, se quedaba fuera de un reparto que prometía puestos de trabajo cualificado y ponernos en el mapa después de décadas de reivindicaciones. No pudo ser y el sentimiento que leo en la distancia es el de decepción al ver que otro tren no para en nuestra triste estación de abandono y olvido.

No vivo en Teruel. Vivo en la ciudad de la que esta semana se han tergiversado titulares hasta señalarla como la mejor del mundo para vivir tras las simplificaciones a las que tanto tendemos los periodistas. A pesar de vivir en un lugar tan subjetivamente deseable llevo años viendo que esto no deja de ser la periferia y que algo tan lógico como crear un corredor mediterráneo que conecte el este español con Europa acaba siendo una quimera imposible.

Si esto pasa en Valencia, ¿cómo íbamos a permitirnos siquiera soñar con esa agencia que iba a hacer de Teruel un lugar conocido y reconocible más allá de las sonrisas y simpatías que despertamos en otros españoles que nos ven majetes y que nunca nos contarán en su lista de competidores para nada serio (voleibol mediante).

Se veía venir que nos iban a dejar atrás. Que, dicen, las bases ya estaban puestas a cara de perro para dejar la candidatura desarmada antes de la decisión final. Que hayamos tapado la boca a todos los que se rieron de nuestro aeropuerto con resultados y profesionalidad no sirve de nada cuando Teruel no pasa de la anécdota cuando se habla de política nacional.

Quizás no sepan donde se toman las decisiones que los turolenses tenemos corazón, que las injusticias y la ausencia de oportunidades nos duelen. Y que, por supuesto, tenemos cabeza y somos capaces. Que hubiera sido un éxito. Si fueran valientes, hubieran visto que la España vertebrada es responsabilidad suya. Y nunca culpa nuestra.