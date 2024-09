Segunda oportunidad

Lunes, 16 de septiembre. La nueva Europa

¿Qué sentido tiene Europa si cada país vuelve a imponer controles fronterizos? Me llamó la atención que en mayo tuve que identificarme para entrar en Francia. La excusa es que había alerta terrorista por la celebración de los Juegos Olímpicos de París. Ahora es Alemania quien efectuará vigilancia en la frontera. Nancy Faeser, la socialdemócrata ministra alemana de Interior, ha justificado la decisión porque hay un alto número de inmigrantes que entran al país sin autorización y el sistema de asilo está sobrecargado. Ni una referencia a las recientes victorias electorales de la ultraderecha en los estados de Turingia y Sajonia, quien ha llevado por bandera el discurso antiinmigración. Europa ha comprado el contexto impuesto por la ultraderecha. A ver cuál es el paso siguiente.

Martes, 17 de septiembre. Macetas

Ámsterdam es una ciudad pionera en la lucha contra uno de los grandes males de nuestro tiempo, la turistificación. Y ahora pretende acabar con una plaga todavía peor, la de las macetas que se encuentran alrededor de los portales de todas las calles. Publica elDiario.es unas declaraciones de Amélie Strens, la presidenta del distrito Centro, donde asegura: “Poco a poco, algunos residentes han terminado poniendo un montón de macetas junto a la puerta de su casa. Se han producido excesos que verdaderamente amenazan la accesibilidad y provocan roces entre los vecinos”. Así que va a limitarlas a dos ejemplares por portal, contra la fachada, que se fabriquen con materiales sostenibles y tengan un diámetro máximo de 50 centímetros. “Han dejado de tener el aspecto de macetas bonitas y atractivas”, concluye Amélie sobre la profusión macetera.

Espero que esta medida cale en alguno de nuestros pueblos. Yo ya he visto callejones por donde es difícil circular. La Comunidad de Madrid se enfrenta a otros problemas, con la proclama de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de llenar los balcones de tiestos para favorecer el medio ambiente. De aquí a nada tendremos alguna brecha en la cabeza por una caída accidental.

Miércoles, 18 de septiembre. Enamorada

La revista Semana viene con Malú en portada: “De nuevo enamorada”. La intérprete de Aprendiz se ha cansado de estar Enamorada al estilo Mónica Naranjo en Minage y da carpetazo definitivo a Albert Rivera con un barbudo que pertenece a su cuadrilla musical. El roce hace el cariño, ya se sabe. No las piñas de Hacendado.

Jueves, 19 de septiembre. Fiscalidad turolense

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha sacado pecho porque la capital provincial tiene una de las menores presiones fiscales de España, demostrando que sin impuestos se pueden prestar mejores servicios, y “somos capaces de vivir un momento dulce en inversión porque sólo hay que ver la cantidad de obras que se están acometiendo en la ciudad”, sin apuntar que la mayor parte de ellas tienen financiación de otras Administraciones. Estas declaraciones llegan justo tras el momento en el que se ha desprendido el revoco del aparcamiento de la Glorieta. Muy oportuno.

Viernes, 20 de septiembre. Registro Civil

El Tribunal Supremo ha autorizado que los niños nacidos por vientre de alquiler puedan indicar, para el Registro Civil, el domicilio familiar como lugar de nacimiento. El objetivo es permitir “la efectividad del derecho a la intimidad personal y familiar del menor” porque el origen extranjero revelaría “la existencia de la adopción” y “las circunstancias relativas a su origen especialmente sensibles”. O sea, el haber pagado por un vientre de alquiler. Se supone que habría “una discriminación respecto de otras filiaciones”, sin justificación, como la adopción internacional.

¡Qué fácil lo tienen algunos y qué difícil está para los pueblos! Mi amiga Pili de Ojos Negros me contaba este verano que con la Ley 20/2011, cuya entrada en vigor se ha ido prorrogando hasta en cinco ocasiones, y la modernización del DICIREG ya no hay nacimientos en los pueblos, de nuevo. La ley del Registro Civil de 1957 estableció que “los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro Municipal o Consular del lugar en el que acaecen”. Cuando la mayor parte de los partos comenzaron a realizarse en hospitales, a los libros de nacimientos de los pueblos les crecían las telarañas. No fue hasta 1991 cuando se modificó el artículo 16 de la norma y se permitió la inscripción en el registro municipal del domicilio familiar. No te pienses que se hizo respondiendo a una demanda rural. Las oficinas registrales de las capitales estaban congestionadas y, por otro lado, había nacimientos que se inscribían fuera de plazo por falta de tiempo para desplazarse a la capital y efectuar el trámite.

La ley actual exige que los centros sanitarios tienen que comunicar “en el plazo de setenta y dos horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar” en ellos. Así que adiós de nuevo a los nacimientos en los pueblos. Para evitar discriminaciones, todos y todas iguales. De ciudad. Me río yo del rural proofing. A no ser que tengas perras para litigar en el Supremo.

Sábado, 21 de septiembre. La lucha

Leo en la edición digital de Heraldo de Aragón que el Gobierno de Aragón “lucha contra la despoblación con escuelas abiertas con menos de 7 alumnos”. Al parecer, el departamento de Educación considera una “segunda oportunidad” mantener escuelas rurales abiertas con dos matrículas. Si no aumenta el alumnado, echarán el cierre. En el caso de la provincia de Teruel son 22 localidades las que tienen esta “segunda oportunidad”.

Me ha venido a la cabeza la entrevista que le hizo David Chic a la consejera Tomasa Hernández en El Periódico de Aragón a principios de mes. Entonces, Tomasa ya relataba que había tomado la decisión de “darles una oportunidad” a estos pueblos, “pero el próximo curso tendrán que tener un alumno más”, dejando claro que su mínimo ideal, “como madre”, es de más de siete. Y sugería: “Se les va a advertir a los padres de que una educación con tan pocos niños no cumple con la función de relaciones sociales, de compartir juegos, de experiencias con otros niños. Queremos que los padres sean conscientes de que en estos modelos con tan pocos alumnos se pierden estas facetas”. O sea, que al final el cierre de colegios no se producirá por una decisión política, sino por la demanda de unos hogares convenientemente persuadidos. Me gustará ver a esa Tomasa rocera tratando de convencer a esas familias en su propio pueblo, Torrelacárcel, uno de los que gozan de la “segunda oportunidad” tras la reapertura del aula en 2007.

Domingo, 22 de septiembre. Suerte

David Marqués va a ser el representante turolense a míster RNB España y lo hace “para perder el miedo escénico y el miedo a hablar en público” tras una adolescencia “bastante complicada”. Te deseo toda la suerte. La tendrás. Eso sí, te recomiendo unos pantalones menos ajustados que los que luces en la noticia de Diario de Teruel. No pueden ser sanas tantas apreturas.

Fotografía de la semana

Suelos

Mañana tendrá lugar en Caminreal la primera formación de la campaña de fomento de análisis de suelos de Teruel que promueve el CITA, una iniciativa para “divulgar algunas técnicas que mejoran la calidad de los suelos agrarios”, entre otros objetivos. Desde que comencé en esto de la agricultura, todas las jornadas técnicas a las que asisto inciden en la importancia de preservar el suelo. Las lluvias torrenciales causan estragos en los suelos. A la fotografía me remito. Lo habitual, entre los agricultores fuertes, es echar la culpa exclusiva a la meteorología y exigir a la Administración inversiones insostenibles o medidas compensatorias. ¿Alguna vez analizaremos en qué podemos mejorar cada uno de nosotros para preservar, no ya mejorar, la riqueza de nuestras propias fincas?