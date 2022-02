Sentado y cómodo

Lunes, 31 de enero. Atención primaria

Tengo suerte. No recuerdo la última vez que tuve que ir al consultorio médico, así que me es imposible contar de primera mano la situación de los centros de salud. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha iniciado una campaña para denunciar que la situación de la atención primaria está en peligro. El tríptico informativo dice que el deterioro comenzó antes de la pandemia del coronavirus y que se ha producido “por erróneas decisiones políticas, por una financiación insuficiente, por una mala gestión de los recursos y por la excesiva potenciación de la medicalización como respuesta sanitaria”. Tengo la impresión de que, además, es consecuencia de una política de inversiones de relumbrón en el sistema hospitalario a la que se apunta todo quisqui, mucho más rentable en términos de imagen que la estrategia de mejora en la medicina comunitaria.

El Gobierno de Aragón asegura que el presupuesto en sanidad ha aumentado un 40% desde que el PSOE gobierna, en contraposición a los recortes llevados a cabo antes por el Partido Popular. Y eso es bueno. En cambio, los sindicatos médicos denuncian que el porcentaje destinado a atención primaria es solo el 13%, cuando lo ideal estaría en torno al 25%. No he sabido encontrar el dato oficial, así que habrá que creerlos. Lo único que he visto es un estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que afirma que los cuartos dedicados a la atención primaria en Aragón descendieron un 3,3% entre 2010 y 2018.

Martes, 1 de febrero. La republiqueta

Notición en la portada de Diario de Teruel: Forestalia renuncia a desarrollar trece proyectos eólicos en la provincia, situados en las comarcas de Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. Así, a primera vista, yo diría que son los parques que menos reticencia social encontraban. Eso sí, eran los que tenían más difícil la evacuación de la energía, pues requieren la construcción de una nueva línea de muy alta tensión entre Valmuel y las proximidades de Barcelona. Abro el periódico y la página 9, bajo el desarrollo de la novedad de la primera plana, desvela que Forestalia quiere la concesión de todos los derechos de enganche del Nudo Mudéjar con “una oferta de profundo calado social”. Se me viene a la mente el meme de la republiqueta.

Miércoles, 2 de febrero. Tiburones

"Si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta del plato”, han conjurado los bancos de inversión en la ventanilla de Ibercaja Banco. Y ha saltado un gato. La Fundación Ibercaja vende que el banco que posee merece una valoración como la del solvente CaixaBank, pero los inversores profesionales piensan que vale como el pachucho Unicaja Banco. O menos. Así que “a la vista de la alta volatilidad que se está registrando en los mercados de capitales internacionales en los últimos días, derivada de la situación de elevada tensión geopolítica mundial”, según el banco del vamos, las acciones se quedan en la misma cartera por si más adelante se vende mejor la moto.

Los tiburones adoran las aguas revueltas y esta misma mañana ha asomado a la superficie Juan Carlos Escotet, el dueño de Abanca. El banquero venezolano ha dejado caer que, aunque no le gusta especular “sobre situaciones que no están sobre la mesa”, la entidad aragonesa “sería complementaria con nosotros”. Vamos, que Abanca está "abierta y muy atenta" a "todas las oportunidades que salgan en el mercado”.

Jueves, 3 de febrero. El detalle de la votación

¡Lo que nos va una votación en este país! Si el sábado temblaron los cimientos del Estado por el resultado del Benidorm Fest, hoy ha vibrado el tablao de ese corral de la Pacheca contemporáneo que es nuestro Congreso de los Diputados. “Presentes, 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención. Por lo tanto, no queda... queda derogado el Real Decreto Ley”, anunciaba la presidenta Meritxell Batet, en clara contradicción, tras la votación sobre la nueva y consensuada normativa laboral. Vítores a la derecha y ni rastro de abucheos contra Chanel a la izquierda.

“Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley”, rectifica Meritxell. Alborozo a la izquierda y proclamas contra Chanel, Miryam Benedited y Máximo Huerta desde la derecha. Pero quedaba lo mejor: el detalle de la votación. Los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro, partido que anunció un sí a cambio del apoyo socialista en el ayuntamiento de Pamplona, votaron no. Y el diputado popular trujillano Alberto Casero, guarecido seguramente en algún lugar de Madrid, se equivocó y votó sí, cuando debía haber votado no. Esperpéntico y maravilloso todo. Como siempre, en los asuntos que importan a la derecha, la Justicia decidirá.

Viernes, 4 de febrero. El puente

Jeff Bezos, en un nuevo alarde de quién la tiene más grande, se ha hecho construir en los Países Bajos un velero de 127 metros de eslora. El mayor del mundo. Y por eso, Jeff tiene calentito al vecindario de la ciudad de Róterdam. Para trasladar la barquichuela del astillero al mar del Norte, hay que desmontar el puente De Hef, un monumento nacional neerlandés, con el riesgo de dañar la estructura. El ayuntamiento lo va a permitir y Jeff corre con los gastos.

Una ristra de churris ya está canturreando eso de “quiero montarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso, ¡ay, ay, ay!” mientras Jeff tararea sin parar aquello de “será maravilloso viajar hasta Mallorca” con el yate, sin necesidad de esperar a que construyan el esperado puente. Casi que mejor, porque tocaría desmontarlo para cruzarlo con el mástil bien enhiesto.

Sábado, 5 de febrero. Bea Fanjul

En un puerto catalán, al pie de las montañas, vivía nuestro amigo Marco en una humilde morada. Cierto día, papá decidió cambiar de puerto y de montaña. Eligió Segovia como tierra prometida. El tiempo pasó y los avatares de la vida le han hecho coincidir con Bea Fanjul, presidenta de las Nuevas Generaciones del Partido Popular y diputada en el Congreso de los Diputados por Vizcaya.

Y Marco le dijo a Bea: “Bea, es que [en Cataluña] no te enseñaban historia de España, es que no te contaban… Yo no sabía ni siquiera lo que era… ser fascista”. Y Bea nos lo ha hecho saber hoy en un mitin, con la misma sonrisa bobalicona como cuando dijo: “Cada vez que improviso asusto al personal. ¿Sabes eso que dicen… más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso. Eso es Ayuso”. Pues nada, Marco, con Bea y compañía ya sabes lo que es ser fascista. ¡A disfrutar!

Domingo, 6 de febrero. La mascarilla

Se ha anunciado que esta semana que viene se retirará la obligación de llevar mascarilla en los exteriores, norma que se ha ratificado hace nada con el chantajillo ese de incluir la subida de las pensiones en el mismo decreto. Y como había que votar todo o nada, pues fue todo. La ministra Carolina Darias ha asegurado que es una medida asumible porque los indicadores “van mejorando”. La IA14 del 22 de diciembre era de 784; el viernes era de 2.299. El pico máximo fue el 21 de enero, con 3.418.

¿Alguien con responsabilidad reconocerá algún día las equivocaciones o, incluso, pedirá perdón por aquellas medidas que se han demostrado ineficaces? Espero sentado y muy cómodo.

La imagen de la semana. Las Vegas

Al cruzar Montalbán por la travesía de la nacional 420 te encuentras con lo que queda del cine Las Vegas. He leído que abrió en la década de 1950 y cerró en 1986. Las Cuencas Mineras fueron en aquella época, seguramente, la zona más rica de la provincia. Quizás la más moderna. Hoy reina el silencio, el Netflix y el viento. Mucho viento.