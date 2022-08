Sibaritas: hay que reconocer el justo valor del pop

Lunes, 22 de agosto. Gusto musical

¡Mira que suena mal la canción de Quevedo con Bizarrap que compite con la despechada Rosalía por hacerse con el título de canción más oída (u odiada) de este verano! Sin embargo, se me ha quedado en la cabeza casi en la primera escucha. Y lo mismo me ha pasado con el Bam, Bam de Camila Cabello con Ed Sheeran. Sí, la Camila Cabello desconocida que afinó alguno de sus éxitos antes de empezar la final de la última Liga de Campeones en Saint-Denis, la banlieue sin ley, y que gente con Verdadero gusto musical™ criticó hasta la saciedad por no representar La buena música™.

A lo que iba. Ayer publicaba una crítica Fernando Neira en El País calificando el éxito de Quevedo como “la canonización de la nada”, echando por tierra la letra como “un bochorno sonrojante” y criticando sin paliativos el uso del Auto-Tune. Como suele ser habitual, el sibaritismo reina en las redacciones más reputadas. También en los foros con más predicamento. Hoy, más que nunca, hacen falta diarios de provincias donde haya gente dispuesta a empaparse de los gustos musicales plebeyos y que no tenga miedo de reconocer el justo valor del pop.

Martes, 23 de agosto. Chicas gitanas

¡La que se ha montado en Huesca! Un par de chicas fueron el domingo a tomar unas porciones de pizza a una conocida franquicia del sector. El director de El Diario de Huesca, Javier García Antón, ha tenido acceso al tique de la comanda y se ha visto obligado a plantarse el traje de justiciero: “Lo más probable es que el gerifalte máximo no se entere. Acaso ni siquiera el director general en España. Y hasta el supervisor del local de nuestra ciudad. Eso es lo inquietante”. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en el tique, en el apartado “mesa”, donde habitualmente se consiga un número, se indica “mesa gitana”. Y, para rematar, una anotación adicional aclara “mesa pareja de chicas gitanas”. Javier concluye: “Rectificar es de sabios. Si yo fuera el director de ese local, llamaría a El Diario de Huesca y pediría la identidad de la pareja de gitanas. Y les resarciría convenientemente. Y advertiría a los operarios que, a la siguiente, con la pizza van ellos al horno”.

A la noche, ha llegado el comunicado de Domino’s Pizza. Ahora sí se identifica al establecimiento. El establecimiento traslada las “más sinceras disculpas, a las personas afectadas y al conjunto de la comunidad gitana, ante la inaceptable actitud de uno de los empleados del grupo” por el trato discriminatorio que han recibido las clientas en el tique. El Diario de Huesca precisa que el empleado de Domino's Pizza que escribió esas notas en el tique ya no se encuentra trabajando en la empresa. Vamos, que le han dado la patada y eso es motivo de congratulación. ¿Lo habrán metido al horno junto a alguna pizza? ¡Para que luego digan que la prensa ya no tiene poder! Los ofendiditos de las redes son unos meros principiantes.

Miércoles, 24 de agosto. El territorio

¿Qué es “el territorio”? ¿Quiénes son “el territorio”? Compruebo con cierto estupor que cada vez es más habitual referirse como “el territorio” a un ente indefinido con capacidad de ostentar la opinión mayoritaria de una población. Yo mismo he usado la expresión con bastante asiduidad. Me arrepiento.

El presidente de la Diputación Provincial, Manuel Rando; el diputado Herminio Sancho; el alcalde pedáneo de Lechago, José Manuel Roche; y Pedro Roche, representante de la Asociación Amigos de Lechago, se han ido a ver al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En la reunión se ha hablado de placas solares flotantes en embalses. Manuel ha declarado, a la salida, sobre la instalación: “Dependerá si el territorio lo pide o no. Hay territorios que lo están demandando, me consta. Si no quiere el territorio no se llevarán a cabo”. El senador Joaquín Egea ha proclamado casi al instante que el 5 de mayo “ya estuvimos reunidos con Hugo Morán y le transmitimos las mismas, y otras, preocupaciones del territorio”.

¿Será el mismo territorio el de Manuel y el de Joaquín? ¡Bah! Si nos adentramos en el territorio de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel… ¡Ese sí que es el verdadero territorio! Al final esto del territorio es como aquello de la mayoría silenciosa a la que se agarraban en el Partido Popular de Mariano Rajoy. “No se les ve, pero están ahí”, llegó a decir Mariano. Pues eso. Ahí está el territorio viendo pasar el tiempo.

Jueves, 25 de agosto. Pintan canas

La canadiense Lisa LaFlamme tiene un largo historial en la televisión informativa de su país. Leo en Uppers, la web de Mediaset para mayores de 45 años, que Lisa decidió dejarse de teñir el pelo durante los confinamientos de la pandemia. Y hace unos días, Lisa comunicó a través de Twitter que la han despedido de CTV News. Ella no lo dice en el vídeo, pero se da por hecho que, más allá de las fricciones con la dirección por la línea editorial de su informativo, el verdadero motivo para relevar a Lisa es que su cabellera pinta canas. Si no es así, que la realidad no estropee un bonito titular de denuncia por edadismo.

Me miro en el espejo y me congratulo de que no se me vean canas. Por ahora no hay excusa para mi despido de esta casa.

Viernes, 26 de agosto. Comprensión

Hace ahora una semana escribí sobre el pánico en el tren Valencia-Zaragoza a su paso por el incendio forestal de Bejís. Pues esta semana ha sucedido algo similar bajo el canal de la Mancha. Un convoy sufrió una avería e hicieron salir al pasaje hacia el túnel de servicio para dirigirse hacia otro ferrocarril para devolverlos a Dover. En declaraciones a CNN, la pasajera Sarah Fellows dijo que la galería “era terrorífica. Era como una película de desastres. Te adentrabas en el abismo sin saber qué pasaba. Había una mujer llorando en el túnel, otra mujer en pánico que viajaba sola”. Por suerte, aquí no hubo liderazgos marcados con supuestas capacidades de salvar al pueblo.

Lo que me ha hecho gracia, realmente, son los comentarios a la noticia en El Confidencial: “el nivel de aguante de la población actual es lamentable” o “gente que no es capaz de asumir lo que es el mundo real”. Como bien dije una vez, si las víctimas son de aquí, comprensión y aplausos; si las víctimas son de fuera, cualquier reprobación es bienvenida.

Sábado, 27 de agosto. Valores seguros

El suplemento de alta cultura de El País, Babelia, titula en su portada: “Valores seguros para un otoño incierto”. Vamos a ver en qué consisten las propuestas infalibles. La primera: libros sobre familias de relación tormentosa, como los de Almudena Grandes. ¡Recórcholis! ¡El libro que estoy preparando va de felicidad! Mal voy. Enrique Vila-Matas dice que un buen tío “no te lo puedes creer”. Estoy hundiéndome. El diario de Patricia Highsmith o el Picasso “machista y genio” en la era de Instagram también van a ser tendencia. ¡Uf!

Domingo, 28 de agosto. Precariedad

No sé por qué compré El País ayer. Sigo recordando la entrevista a Francesc Fort, editor de la Wikipedia en catalán. El chico dice que el editor prototipo se caracteriza por su “promiscuidad intelectual”. Yo le agradezco tanta lujuria porque hago un uso intensivo de la enciclopedia en línea. No me va muy bien colaborar económicamente, eso sí. Le llaman precariedad e incerteza.

La imagen de la semana / El trinquete

¿Dónde escucharía este verano sobre las modas deportivas en nuestra provincia? Ahora no hay pueblo que se precie que no tenga pista de pádel.

Antes fueron las piscinas. Y mucho antes los trinquetes. Este de Pitarque tiene pinta de ser anterior y me alegra que se siga usando, no como en otros lugares. El vecino que tiene la casa detrás también cuenta con mis bendiciones. Tengo la prueba de que atiende sin refunfuñar si se encala una pelota.