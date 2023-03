Te escucho: ¿Alguna reacción al respecto?

Lunes, 13 de marzo. Cita previa

Oigo una referencia en la tertulia matinal de Aragón Radio a que la obligación de pedir cita previa para acceder a los servicios que ofrecen las Administraciones Públicas es inconstitucional. He buscado un poco sobre el asunto y detrás de la movida está un profesor de la Universidad de Vigo, Diego Gómez, que lleva meses clamando por la atención presencial en las oficinas de los organismos oficiales. Diego tira la piedra y esconde la mano, porque solo ofrece herramientas para que alguien que resulte afectado estudie interponer acciones judiciales.

Haber desterrado la atención en persona es la peor idea que se ha podido tomar en ciertas instituciones, pero ¿debería considerarse inconstitucional? De un tiempo a esta parte, la judicialización de cualquier decisión de los partidos que están en el Gobierno central por no respetar la sacrosanta Constitución está a la orden del día. Y eso es poco serio. Las ideas pésimas se rebaten con argumentos, no en los juzgados. Tampoco es necesario enfangar plenos municipales debatiendo si otra Administración debe eliminar la cita previa, como va a suceder en Teruel próximamente según se ha anunciado hoy. Hay que congratularse de que el ayuntamiento tenga las puertas abiertas. Incluso ofrecerlo como un gran éxito del equipo de gobierno. Pero las polémicas concretas, mejor debatirlas en el foro correspondiente.

Martes, 14 de marzo. Superestación

La Puebla de Valverde cuenta desde hoy con una superestación. No es un mega apeadero multimodal o una gran dársena a orillas de la vía de ferrocarril. Una superestación es un conjunto de enchufes de carga de vehículos eléctricos, siempre y cuando lo patrocine Tesla, la marca que siempre es lo más.

Veo el diseño de los postes y me imagino un ventilador Dyson sin aspas, electrodoméstico carete donde los haya, dando aire a todo meter. La ubicación donde se encuentra la superestación es bastante ventosa, todo sea dicho. Por ahora solo se pueden cargar vehículos Tesla, pero la reconocida marca no es tonta y muy pronto podrán usar la electrolinera los coches de otros fabricantes. Que se vayan preparando en La Puebla, que los mapas por internet ya ponen a la localidad en las mejores rutas de carga. Veo las colas en breve.

Miércoles, 15 de marzo. Te escucho

Coincide que oigo Los 40 a la hora en punto y me entero de que Vicco es el número 1 de la lista con Nochentera, la canción con la que se presentó al Benidorm Fest. Es lo último que hubiera pensado que pudiera suceder. Para rematar la faena, Los 40 han puesto el Euphoria de Loreen a continuación del número 1 de Vicco. Necesito conocer tu opinión. Te escucho.

Jueves, 16 de marzo. Quiero conocer

El Movimiento Campesino Ciudadano ha logrado el 19% de los votos en las elecciones a las asambleas provinciales de los Países Bajos. A lo tonto, el Movimiento Campesino Ciudadano será la fuerza política con más representación en el Senado del país. Caroline van der Plas, antigua periodista y cabeza visible del movimiento agrario, lidera las críticas al Gobierno por su política agrícola y todo lo demás: “No se trata solo del nitrógeno, se trata de los ciudadanos a los que no se ve y no se escucha, a los que no se toma en serio, cuyos problemas no se afrontan”. Así recogen las palabras de Caroline en La Vanguardia. Es el discurso de los desarrapados, el clamor contra el olvido, la denuncia de la discriminación hacia el entorno rural. No sé a qué me suena esto, pero lo siento muy cerca.

El Movimiento Campesino Ciudadano tiene un sesgo de ultraderecha en cuanto a inmigración, el derecho de asilo o el euroescepticismo. Sin embargo, vira al progresismo a la hora de hablar de sanidad o fiscalidad. Por supuesto, apuesta por la energía nuclear. Observo que a nuestro movimiento ciudadano más próximo, metido también en política, no le ha dado por hablar de estas cuestiones, por lo que es difícil encuadrarlo a un lado o a otro. Yo quiero conocer, por ejemplo, qué piensa sobre la inmigración. Un estudio presentado ayer en Zaragoza aboga por aprovechar las oportunidades que ofrece la inmigración en un territorio como Aragón. Federico Abizanda, uno de los autores del informe, señala que muchas veces “solo nos fijamos en la emigración como problema”, sin ver que podemos “crecer todos juntos”. ¿Alguna reacción al respecto?

Viernes, 17 de marzo. Uno de Teruel

A raíz de la portada en Diario de Teruel sobre el número de turolenses en el extranjero, se me ocurrió publicar en redes sociales mi lema “levantas una piedra en Tuvalu y aparece uno de Teruel”. Mi audiencia me lo ha confirmado. Hay quien se encontró una vez a Pepe Polo en San Petersburgo y quien se pregunta si allí llevaba también lotería. La gente de Teruel cunde una barbaridad.

El caso es que el número de turolenses en el extranjero se reduce por primera vez desde 2009. Me llama la atención que el primer año había 3.612 turolenses en el exterior y que ahora son 5.850, un número muy superior. Acudo a la fuente original y veo que el número de turolenses nacidos en el extranjero que se van al extranjero no ha dejado de aumentar desde 2009, incluido el último año que ha registrado una ligera caída global. ¿Por qué se van quienes alguna vez decidieron asentarse aquí? Hoy cobran más sentido esas palabras que pronunció el miércoles Federico Abizanda, reconociendo que el 77% de personas jóvenes inmigrantes en Aragón siente que no tiene las mismas oportunidades a causa de su origen y que hasta un 25% siente que no acaba de encajar en esta sociedad.

Sábado, 18 de marzo. Teo deja la política

El miércoles fue el último día de pleno en el Congreso de Teodoro García Egea, quien fuera secretario general del Partido Popular durante la era de Pablo Casado. “Se puede servir a España desde muchos ámbitos. Se puede servir a España desde la sociedad civil trabajando en el sector tecnológico, al que pertenezco desde que tengo uso de razón. Durante estos años lo he hecho en el sector público, en primera línea de la política, y voy a servir a España a partir de ahora desde el mundo privado, desde la sociedad civil, porque también ahí se pueden cambiar las cosas”.

¿Tu existencia puede basarse únicamente en servir a España? Porque yo ya tengo suficiente con sobrevivir sin dar mucha faena a quienes me rodean. Me parece que hay gente que se marca objetivos demasiados grandilocuentes para su vida irrelevante. Y se los cree.

Domingo, 19 de marzo. ‘La bossa sona?’

Que Spotify patrocine al FC Barcelona produce sorpresas como que el logotipo de Motomami, de Rosalía, luzca esta tarde en la camiseta del equipo de fútbol catalán. La equipación conmemorativa ya está a la venta por 399,99 euros y si la quieres firmada por la plantilla cuesta 1.999,99 euros. Ya lo dice el dicho popular: “Barcelona és bona si la bossa sona”.

La imagen de la semana / Parque ruso

Esta semana he pasado por Celadas. Me he asomado por las rejas de la puerta de la Casa Daudén, donde algún día abrirá el Centro de Interpretación de la Batalla de Teruel, y a lo lejos he visto un par de estructuras que me han resultado extrañamente familiares. Sí, son los tejadillos del gran juego infantil del Parque de la Amistad, fruto del hermanamiento con la localidad rusa de Vinogradovo. La alcaldesa Raquel Clemente declaraba hace un año, poco antes de que estallara la guerra de Ucrania: “Se fue perdiendo la relación y, ahora, ya no queda nada, aunque nos gustaría retomarla”. Tras lo que hemos vivido este año, no sé yo si el vínculo es recuperable. Hemos acumulado demasiadas rencillas con Rusia. Tampoco sé si es posible recobrar el esplendor del viejo Parque de la Amistad.