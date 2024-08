Terapia capilar

Por

Lunes, 19 de agosto. Canallita

En octubre de 2015, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se preguntaba si Juan Carlos Monedero y Pedro Santisteve “serán así de natural o buscarán esa imagen”. El primero de ellos posaba delante de una chapa perforada de estilo urbano sujetándose la cabeza con tres dedos, de los cuales el índice le rozaba los labios; el segundo de ellos, brazos cruzados, se dejaba fotografiar con un fondo de libros y ataviado con chupa de cuero y corbata verde caqui. Hoy, Jorge ha aparecido en el Vaticano con un nuevo corte de pelo que me ha dejado patidifuso. Y yo me he cuestionado: “¿Será así de natural o buscará esa imagen?”.



Jorge se ha hecho un degradado y rasurado en los laterales, dejando más pelo en la cocorota y peinado todo a un lado para tapar, al menos, una de las entradas. Vamos, lo que se haría cualquier futbolista de chichinabo. En las fotografías con el Papa luce juvenil y todo. El digital amigo El Debate ha calificado el corte de “inapropiado” y las opiniones enemigas han vinculado esta nueva imagen con la de los alemanes del brazo en alto. Jorge comentaba en mayo de 2016 que “la imagen de la nueva política de Zaragoza en Común era falsa; son la vieja izquierda de siempre: impuestos, autoritarismo y sectarismo”. Probablemente, la nueva imagen canallita de Jorge también es falsa y, al final, Jorge no es más que la vieja derecha de siempre: desigualdad, autocracia y moralina. Lo cierto es que mientras se porfía de moda capilar, no se habla de asuntos más espinosos.



Martes, 20 de agosto. Ni un pelo de tonto

Me acabo de enterar de que Paco Camps, el president de la Generalitat Francisco Camps, va a ser el protagonista de un libro escrito por el historiador Javier Más, con quien ha conversado durante más de siete años. El volumen llevará como título Paco Camps, reenfocando España: Argumentos para relanzarla, lo publica LibrosLibres y saldrá a la luz en noviembre. La editorial destaca de este retorno “las ganas de seguir trabajando por la Comunidad Valenciana y España en su conjunto”.



Paco reivindica su derecho a volver a la vida pública tras el periplo judicial en el que se vio envuelto tras una visita papal, denunciando sin rencor que, hace trece años, el Partido Popular lo dejó tirado por el camino. A principios de julio oficializó su vuelta en una cena por su absolución, cena a la que asistieron más de quinientas personas, entre quienes estaban Sonia Castedo, Pedro Agramunt, Carlos Fabra o Alfonso Rus, lo más granado de los años buenos de la mandanga popular en Valencia. No está claro si Paco encontrará acomodo en el PP de hoy en día abanderando el legado más oscuro de la formación. Él lo está intentando. Y, si no, siempre encontrará sitio al fondo, a la derecha.



Miércoles, 21 de agosto. La academia

Miguel Ángel Aguilar, el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, ha enumerado en la Cadena SER algunas de las medidas que habría que tomar para evitar la difusión de mensajes detestables como se han visto a raíz del asesinato del niño de Mocejón, en Toledo. Algunas serían la prohibición de uso de redes sociales a quienes hayan cometido un delito a través de ellas, la aplicación del delito de lesión de la dignidad o la identificación de todos los perfiles en internet para acabar con el anonimato total.



Interesante, esta última disposición. Los máximos difusores de mentiras sobre el crimen de Mateo han ido con la cara destapada. Sin temor, como Bruno Lomas. Uno en concreto, el que tiene escaño en Estrasburgo y se nos ríe con su declaración de bienes, se encargó de difundir por Telegram un número de matrícula de coche del presunto asesino o se hizo eco en la red antes conocida como Twitter de una supuesta información vecinal indicando la llegada al pueblo, este mes, de un autobús con hombres africanos que se dedican a robar y violar mujeres.



Jueves, 22 de agosto. La permanente

La Vuelta Ciclista a España sale hoy del centro comercial Carrefour Jerez Sur, en Jerez de la Frontera. Pero no desde el aparcamiento. Sale desde la galería comercial justo donde la línea de cajas. Borja Cuadrado, periodista de la Cadena SER, nos ha relatado todo el recorrido que hará la serpiente multicolor por los pasillos del templo del consumo. En el tramo final hay una curva de 360 grados y una nueva curva de 90 grados para salir por la puerta grande. Diría que hay circuitos de Fórmula 1 menos angostos. “Es algo inédito, no lo habíamos visto nunca”, ha comentado Borja. Es lo que tiene Don Dinero.



A este paso, pronto veremos salir al pelotón de la peluquería de Raquel Mosquera, en el centro comercial BurgoCentro de Las Rozas, con una permanente bajo el casco de todos y cada uno de los corredores. Ya se sabe que la esposa del nigeriano Isi, del cual desconocemos el apellido, es amante de los cardados y los excesos capilares. Si echa cuentas, incluyendo laca a manta, seguro que esta publicidad le sale más barata que una campañita en la radio local.



Viernes, 23 de agosto. Desgreñados

Conozco a gente que adora Airbnb. Ya no es solo una opción para desgreñados. La plataforma ha encontrado la clave para vender como alojamiento de gama alta cualquier chanca infecta y eso tiene mucho mérito. Hoy mismo ha desvelado El País que se oferta en Ibiza un colchón en una furgoneta sin camperizar por 64 euros la noche, dos personas. El quid es encontrar ese nombre atractivo que te convierta en irresistible. En este caso, Lowcostbed. Tiene una nota de 3,75 sobre 5, así que no debe estar tan mal. O que el turismo exige poco o nada a estos anfitriones.



Sábado, 24 de agosto. Trenzas

El editorial de hoy en El País se titula “Un espectáculo de optimismo para Kamala Harris”. Ayer, Patricia Gosálvez, señalaba que ese espectáculo va más allá de la política. Patricia reseñó las camisas de franela de Tim Walz, el vestido futurista de Michelle Obama preparado para “aniquilar millonarios horteras”, las trenzas africanas que eran inapropiadas de llevar mientras fue primera dama, el estilismo aburrido de una Alexandria Ocasio-Cortez que se enfrenta al veredicto de las urnas o el monólogo de Barack Obama tachando a Donald Trump de ser un llorica obsesionado “por el tamaño de su… público”, mientras hacía un gesto con las manos como midiendo un miembro viril. Si aquí tuviéramos convenciones, estaríamos hablando, a lo sumo, de los dedos curros de los pies de la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez.



Domingo, 25 de agosto. La gorra

Juan, alias El Hortelano, es un joven con varios botones de la camisa desabrochados, asegura saber bailar pasodobles, se encasqueta una gorra como de chulapo y tiene una manera de hablar que ni Jesulín de Ubrique en sus buenos tiempos. Juan ha acudido con su amiga Caty —que tiene pinta de ser una prima lejana de la Carmen de El Juego de las Llaves— a El Diario de Jorge, de Telecinco, para encontrar moza.



“Llevo preguntando toda la tarde por él. Es mío. Lo secuestro. Me pone a cien. Estoy como el sol. Me imagino donde sea. Yo quiero a Juan”, suplicaba el otro día una pretendienta. Otra afirmaba: “Es de campo, me recuerda mucho a mi bisabuelo y mi bisabuela”. Una tercera se sinceraba: “Me pones como un tractor”. Quien iba a decir que, en la era del reguetón, lo que triunfa ahora es un ser rústico que no se encuentra ni en una pedanía perdida de Calamocha. Yo incluso diría que en la época de Patricia Gaztañaga aparecía gente más contemporánea.



La imagen de la semana: HumildadLa imagen de la semana: Humildad

El guitarrista Javier Moya volvió a actuar esta semana en Santa Eulalia después de quince años. Javier afirma que se aficionó a la música escuchando la música de The Beatles. Mi imaginación me ha llevado a la historia de Vivir es fácil con los ojos cerrados. Al finalizar, Javier se ha disculpado por no haber estado al cien por cien en la interpretación. Y ahí me ha ganado. No es fácil ser humilde.