Teruel es lo más

Teruel destaca por estar en lo más bajo de la lista en cosas tan básicas como población algo que, sin duda, repercute en todos los sectores y nos afecta a diferentes niveles. Sin embargo, somos lo más en muchas otras cosas. Gallocanta, la laguna que baña el limite entre Teruel y Zaragoza, es, junto con Hungría, el único lugar del mundo donde se pueden ver juntas a más de 100.000 grullas. Dicho así suena a poco, porque total son aves, pero los ejemplares adultos pueden llegar a un metro de longitud y dos de envergadura –que es la distancia que va desde la punta de un ala a la punta de la otra–. Una de las características principales de las grullas es que son muy ruidosas, tanto que las bandadas llaman la atención por mucho ruido que haya en la ciudad, y si no que se lo pregunten a los de Madrid o Zaragoza esta semana. Precisamente ese grullar es tan fuerte que tiene un nombre propio. Su paso por las grandes ciudades es su mejor tarjeta de visita y provoca que a los urbanitas les pique el gusanillo de lo que podría suponer verlas de cerca, relajadas y en silencio en el entorno de la laguna de Gallocanta. Hace unos días Tornos acogía la Fiesta de Despedida de las Grullas, un evento al que acuden los pajareros –como ellos mismos se autodenominan– y cada vez más particulares atraídos por la ornitología, un elemento que ahora se intenta poner en valor desde las administraciones como revulsivo turístico. No solo destacamos en grullas, también somos los que más trufa negra producimos en el mundo y así se lo transmitieron los truferos al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el pasado miércoles. En los años secos en Teruel se coge el 85% de la trufa mundial y en los años buenos el porcentaje, aunque no tan alto, sigue siendo superior a la suma del resto de las zonas productoras. Estas cifras mejorarán en un futuro con el incremento en las hectáreas de regadío, clave para garantizar y estabilizar la producción. Y tenemos otros récords, de frío –eso sí, en las madrugadas– o de altitud, porque algunos de nuestros pueblos encabezan el ranking nacional. Vamos, que en muchas cosas podemos mirar a España por encima del hombro.