Tesis y encuestas. Solo hay diligencia para unos temas

Lunes, 25 de julio. Democracia

Una encuesta del Instituto de Política de la Universidad de Chicago ha destapado que dos terceras partes del electorado conservador e independiente de los Estados Unidos considera que el Gobierno federal es corrupto y trajina en contra de la gente común. El 38% del electorado, en general, estaría de acuerdo en tomar las armas en contra del Gobierno más pronto que tarde. Y eso ocurre en la democracia más antigua del mundo.

Martes, 26 de julio. Siesta

Antena 3 ha hecho un profundo trabajo de investigación y revela los resultados de un estudio de la doctora Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño de Northwestern, en la Universidad Feinberg de Chicago. Phyllis ha descubierto que las personas que duermen la siesta de forma habitual tienen un 12% más de probabilidades de desarrollar presión arterial alta y un 24% más de probabilidades de sufrir un derrame cerebral. Por su parte, el doctor Raj Dasgupta, profesor asociado en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, cree que las siestas largas son peor que las cortas.

Me pregunto cómo una televisión española, que es famosa por confundir de vez en cuando el emplazamiento de las provincias en las infografías, ha acabado localizando a estas eminencias reputadas en Estados Unidos. Y todo para justificar que la siesta es mala. Suerte que hay alguien ahí arriba que piensa por nuestra salud.

Miércoles, 27 de julio. Riesgos

La Vanguardia publica una especie de reportaje en el que se concluye que una tercera parte de los menores españoles quiere producir contenidos para redes sociales y ser influente cuando sea mayor. De eso es de lo que quieren vivir. Sí. Lo cierto es que no queda muy clara la fuente como para aseverar algo así, pero el titular es bien grande y llamativo.

El texto se pregunta, como conclusión, qué riesgos conlleva que un menor suba fotografías y vídeos a la nube. Y para responder está Qustodio, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones de ciberseguridad para las familias. “Ayudamos a los padres a proteger a sus hijos del contenido inapropiado, los ciberdepredadores y los ciberacosadores, y les proporcionamos las herramientas que necesitan para fomentar unos hábitos digitales equilibrados”, dice en su página web. Así que ya sabes, si quieres que tu retoño sea futbolista, profesora, periodista, cantante, peluquera, policía, médica o astronauta, solo tienes que contratar los servicios de Qustodio.

Jueves, 28 de julio. Blandito

Maluma se ha estrenado en su ciudad natal, Medellín, como diseñador de moda. Realmente, el cantante es solo copartícipe en la creación, que está firmada por la fundación El Arte de los Sueños. La colección se encuadra en la categoría de ropa inclusiva y sin género. “Hacer una colaboración de este nivel representa mucho para mí, para mi carrera, para mi cultura, para las próximas generaciones, para los soñadores”, ha declarado el Papi Juancho. Uno de los pensamientos más notables de la rueda de prensa que ha convocado Maluma para la presentación ha sido: “Soy hombre, pero me gusta ponerme chaquetas de denim de mujer y falda. Lo que me pongo no me define como ser humano. Ese es el mensaje, que la gente se sienta libre para ser como es. Nosotros no venimos a juzgar ni a ponerle paradigmas”.

Vaya. Ahora resulta que el Pretty Boy nos ha salido blandito. Y disfrutón. Bueno, esto último ya lo sabíamos porque sus creaciones, más allá de la cosificación femenina que destilan sus vídeos y bastantes de sus letras, son un canto a una sexualidad sin complejos excesivos. ¿Vivirá sabroso Maluma, como su vicepresidenta electa Francia Márquez? Igual es su próxima confesión.

Viernes, 29 de julio. Rapilento

Me he ido de paseo. La Silent Route me espera al este de la provincia. No sé a quién se le ocurrió llamar Silent Route a una carretera con el objetivo de que se llene de motos bramando. Es contradictorio, la verdad. A pesar de que me temía lo peor, el viaje ha sido de lo más tranquilo. He ido tan despacio como he querido y he parado tantas veces como he creído conveniente para disfrutar del paisaje. Ni rastro de motoristas. Tampoco me he cruzado con muchos coches. Eso sí, una conductora ha parado a mi altura en uno de esos descansos para saber si iba todo bien. Así son las cosas de los pueblos. Si percibes que alguien puede tener algún problema, frenas y preguntas por si puedes ayudar. La Silent Route, en verdad, hace honor a su nombre.

Sábado, 30 de julio. Diligencia

“Como esta grabado, afortunadamente todo el mundo podrá observar, y ver, y los turolenses podrán juzgar qué calaña hay en este ayuntamiento”, dijo ayer Emma Buj en el pleno del Ayuntamiento de Teruel. Leo en Diario de Teruel una noticia de Pilar Fuertes en la que se cuenta que Emma reconoce que habrá reparos con algunas de las facturas relacionadas con el arreglo de la columna de la fuente del Torico y la fabricación de la réplica de la escultura. “Tuve que priorizar entre un expediente perfecto y llegar a tiempo para la Vaquilla, y prioricé llegar a tiempo porque era lo que me estaban pidiendo los turolenses”, dijo la alcaldesa, según Pilar. Puesto que está grabado, “para juzgar qué calaña hay”, acudo a la fuente original porque la explicación de Emma es cuanto menos sorprendente. La transcripción de Pilar es ejemplar y la referencia a la falta de diligencia a la hora de conformar el expediente recoge el espíritu de las palabras de Emma.

Te cuento: la secretaria-interventora de mi pueblo no pasa una, como debe ser. Si le vamos con el cuento de que la población aguatonera está pidiendo lo-que-sea y que debería hacer la vista gorda para acelerar el proceso, nos manda a escaparrar porque ella no firma nada que no se ajuste a derecho. No sé cómo llevarán los asuntos en el ayuntamiento de la capital, pero Emma no deja en muy buen lugar al personal funcionario, me parece a mí. Al acabar el pleno, Emma anunció que se prevé una nueva convocatoria para finales de agosto con el objetivo de aprobar una rebaja del 30% en el precio del transporte público municipal. “Lo digo por cuestiones de agenda”, puntualizó Emma. Es decir, que no alarguéis las vacaciones, que no hemos puesto el pleno a mitad de agosto para no incomodaros. Y también que “hay que preparar todo el expediente administrativo”. O sea, que para algunos temas sí que hay diligencia y para otros, ya tal.

Animo a que el pueblo de Teruel se vea las dos horas y pico que duran los plenos. Ayudan mucho a saber de tu municipio. Total, si pasas una tarde viendo el maratón de Sálvame o el último programa de Ibai Llanos, es asumible ver este entretenimiento.

Domingo, 31 de julio. Tesituras

Tendré que pasar todo el día pensando cuáles son mis tres bandas favoritas en el pop español de todos los tiempos. Ayer fue tendencia en las redes posicionarse por tres grupos. Aunque parezca muy seguro, soy muy indeciso y me cuesta decidir. No me pongáis en estas tesituras, por favor.

La imagen de la semana

Hay puentes que unen y puentes que dividen. Este, en concreto, separa las provincias de Salamanca y Zamora. Das un paso y has cambiado de provincia. Hay quienes explotan la idea de que te sientes distinto si estás a un lado o al otro. Sin embargo, la realidad es que la diferencia es más bien poca en paisajes o en costumbres. Quienes inauguraron este puente en 1871 pensaban, sobre todo, en acercar e igual iban mejor encaminados que quienes hoy trabajan por polarizar.