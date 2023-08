Por

Estar de vacaciones significa cambiar de aires, salir de la rutina y, como ya aventuraba Cruz Aguilar en su última columna, ver otras caras. Todo ello con el propósito de recargar pilas y renovar fuerzas. Sin embargo, para muchos supone también salir de la zona de confort.



Las personas con movilidad reducida tenemos nuestro entorno adaptado a nuestras necesidades en la medida de lo posible. Esto nos permite tener una vida más o menos cómoda en nuestros quehaceres diarios, aunque llegan los días de verano y, si queremos hacer cosas diferentes como todo hijo de vecino, la cosa se empieza a complicar. En otras ocasiones he comentado las dificultades de disfrutar de un turismo accesible, tanto en los servicios de hostelería u hospedería, como en los destinos de ocio o cultura. A pesar de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, no siempre es fácil encajar la oferta con lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero lo más común (y barato) es pasar los días estivales en el pueblo, como le gusta a Cruz, para disfrutar de la tranquilidad, la familia y las viejas amistades. Y aquí también nos encontramos con muchos problemas.



La accesibilidad de las pequeñas poblaciones deja mucho que desear, las inversiones no pueden ser tan habituales como en la ciudad y antes, las cosas se hacían como se hacían… calles sin asfaltar o asfaltadas de aquellas maneras, obstáculos para entrar incluso en los ayuntamientos, senderos impracticables para llegar a entornos naturales, y un largo etcétera que nos genera un gran estrés también en vacaciones.



Por eso es necesaria una gran sensibilidad por parte de los nuevos alcaldes que acaban de comenzar su andadura en esta tarea tan difícil. Muchas veces, se podrían ofrecer soluciones baratas y consensuadas, solo hace falta tener actitud y ganas de diálogo con aquellos vecinos, residentes o turistas, que precisan de un poco de libertad para transitar por el municipio. Los remedios caseros, en estas ocasiones, pueden ser de vital importancia.



Disfrutemos todos del mes de agosto, sea donde sea.