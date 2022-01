Vanidades: por fuerza tienes ya sabor a mí

Lunes, 3 de enero. Milagro navideño

Mónica Almeida se ha encontrado una nueva vida gracias a la viagra. No, no es que una hipotética pareja cis heteronormativa nonagenaria haya descubierto el fármaco de repente y esté gozando de horizontes desconocidos hasta el momento. Informa La Voz de Almería, recogiendo una noticia del británico The Sun, que Mónica llevaba 45 días luchando entre la vida y la muerte en una UCI de Lincolnshire y a punto de que alguien decidiera apagar el ventilador que la mantenía en este mundo. De perdidos, alguien pensó incluir a Mónica en un estudio experimental para tratar la covid con viagra. Según La Voz de Almería, “después de haber firmado un documento en el que decía que estaba conforme con participar”, en una situación de coma inducido y en condiciones de extremaunción, la viagra hizo un milagro navideño y Mónica recibió el alta hospitalaria la tarde de Nochebuena. Mónica insta a toda la sociedad a vacunarse porque el personal médico le confirmó que habría muerto si no hubiera recibido la vacuna. Y la viagra, añado yo.

La ciencia busca a marchas forzadas tratamientos para salvar a la gente que enferma de covid. Ha sido así desde el mes de marzo de 2020. He perdido la cuenta de los intentos por descubrir la solución mágica para las personas en estado grave. Y, hasta ahora, nada ha sido efectivo, que yo sepa. Esperemos que esta sea la definitiva.

Martes, 4 de enero. Borrón y cuenta nueva

Cada comienzo de año me propongo partir de cero, pero hay quienes insisten en que las tramas pendientes tienen que resolverse. Recibo un mensaje sobre mi supuesto olvido, el pasado domingo, de hablar sobre protocolos en inauguraciones. Este Diario de Campo no puede ser un espacio de entretenimiento y superficialidad. La gente quiere barro.

Me informé, como era de esperar, sobre a quién se invita y a quién no en las inauguraciones de esta, nuestra comunidad. Sí, el Gobierno de Aragón sí suele invitar al arquitecto de la obra a estrenar. No es una obligación, ya que no se refleja la circunstancia en ningún manual oficial de protocolo. Las circunstancias actuales de pandemia exigen limitar los aforos y, por ello, las invitaciones van contadas. Me cuentan que, por ese motivo, el Ayuntamiento de Calamocha tampoco convocó para la inauguración de la residencia para personas mayores en marzo de 2021 al despacho encargado del proyecto. La teniente de alcalde de Calamocha, Sonia Palacios, escribió un artículo en El Periódico de Aragón titulado “Guitarte estaba invitado” donde se cuentan todos los detalles al respecto. Yo no tengo más que decir. Borrón y cuenta nueva.

Miércoles, 5 de enero. Nuestro modelo

El ministro Alberto Garzón la ha vuelto a liar. Hace más de una semana ofreció una entrevista al diario británico The Guardian y hoy se ha creado una polémica en nuestro país sobre el impacto de las macrogranjas y la calidad de la carne que se produce en ellas. Sin que falte bien de irracional nacionalismo patrio, por supuesto.

Mientras que el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha defendido el modelo asturiano “de ganadería extensiva, sostenible, de calidad y que ha definido nuestro entorno ambiental”, alineado más o menos con las palabras de Alberto, el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha cargado contra el ministro por ser “una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible”.

Y la gente de a pie, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro modelo? Ni se nos ha preguntado ni se nos preguntará. La mayor parte, cuando vayamos al súper, escogeremos la carne más barata y prou. Ahí está nuestra elección. Quienes estamos fuera del mundillo ni sabemos qué es la ganadería intensiva ni nos interesa. El bañonero Marcos Garcés ha tratado de explicar que existen granjas sin pastoreo, explotaciones intensivas, pero que se abastecen con piensos producidos en su zona y que usan el estiércol de forma ordenada en las fincas más próximas: “Lo que hace falta es sentido común y no irse a los extremos”. ¡Ay! ¿Qué más da lo que digas, Marcos? O estás con Alberto o con Javier.

Jueves, 6 de enero. Tan pichis

Kazajistán está que arde. El precio del gas licuado del petróleo ha subido una barbaridad desde el 1 de enero y la turba ha salido a la calle para protestar. El presidente del cortijo, que no se anda con tontadas, ha ordenado disparar a matar y ha pedido ayuda a la madre patria Rusia para salir del entuerto. Putin ha enviado ya tanques a Alma Ata para sofocar la revuelta.

Me pregunto cuál será la diferencia entre la república centroasiática y la Europa occidental. Llevamos un año de subidas incontroladas en los precios de la energía y estamos tan pichis. Será que, según un análisis de The New York Times, Kazajistán es un país de disparidades sociales y económicas sin democracia real; aquí, por mucho que nos empeñemos en convencernos de lo contrario, las cosas no van tan mal.

Viernes, 7 de enero. Silencios

“El que se mueva, no sale en la foto” es una frase atribuida a Alfonso Guerra y que está más en boga que nunca en el PSOE de esta, nuestra comunidad. Si lo de Alberto Garzón es una afrenta, lo es. Y, ojo, que el que se mueva, no sale en la foto. Desde entonces, o he detectado silencios o firmes loas de adhesión. Aunque el líder esté desnudo, no hay nadie en el pueblo con las agallas de desvelárselo. O, bueno, quizás sí, corriendo el riesgo de no salir en la foto. Me pregunto qué pasará cuando solo haya silencios.

Sábado, 8 de enero. El río Mijares

Todo lo relacionado con el río Mijares es conflicto. Leo que la Confederación Hidrográfica del Júcar está tramitando el plan hidrológico de cuenca para los próximos cinco años y lo que debería ser una mejora medioambiental, el aumento del caudal ecológico, se ve en Montanejos como un ataque a la principal actividad económica del pueblo: el turismo. El ayuntamiento ha alegado. La zona de la Fuente de los Baños, que ahora recibe un aluvión de visitas durante todo el año por la agradable temperatura de las aguas, recibirá aguas turbias y frías. La demolición de la presa de Los Toranes, con el mismo objetivo de beneficiar al medio natural, es también una fuente de discordia porque se perderá la capacidad para regar una serie de parcelas aguas abajo.

Lo que el río —y las autoridades que lo regulan— da, al final el río —y las autoridades que lo regulan— lo quita. Por curiosidad he buscado fotografías antiguas de Montanejos y poco tiene que ver el paisaje añejo con el actual, convertido en una tourist trap de manual. Las aguas termales se aprovechan desde muy antiguo, pero la piscina natural en el cauce del río tiene pinta de ser una construcción de nuestro tiempo gracias a la construcción de los embalses de Arenoso y Cirat. Por suerte para la economía Montanejos, en palabras de su alcalde, Miguel Sandalinas, “conozco pocas situaciones en las que todos —instituciones y partidos— se hayan puesto tan de acuerdo en algo”.

Domingo, 9 de enero. Deltacron

¿Habrá llegado ya aquí la variante deltacron, recién descubierta en Chipre? Preguntaré a Paz Padilla para saber por dónde entra. A mí esto me está recordando a Obelix y compañía.

La imagen de la semana / La hoguera

Cuando estés leyendo estas letras, esta pira y el cerdito con mascarilla que la remata serán historia. La hoguera de Sant Antoni del barrio homónimo de Valencia se quemó anoche, 8 de enero, cuando la costumbre manda que sea la víspera de San Antón. La hermandad habrá pensado que más vale cerdo en la mano que ciento volando y, previendo nuevas restricciones pandémicas, ha avanzado la celebración una semana. Sobre la tradicional bendición, yo iría echando un ojo a la futura ley sobre el bienestar animal, que he sentido voces de que se van a prohibir los desfiles de animales. Aunque igual se hace una excepción por el patrocinio de la Iglesia.