Vida rústica. A resignación no nos gana nadie

Lunes, 13 de mayo. Capitanas

Oigo en la radio que la provincia de Teruel ha sido elegida para el proyecto europeo DESERT, cuyo objetivo es analizar desiertos rurales. ¿El enésimo estudio sobre la despoblación, quizás? ¡No! Vivimos en un lugar con acceso limitado a servicios esenciales, cosa cierta, lo que conlleva, según la Universidad de Zaragoza, que la población tiene “acceso limitado a alimentos saludables y asequibles” y vive en “entornos construidos que dificultan la actividad física”. Y por eso es necesario “identificar, cartografiar y perfilar los desiertos alimentarios y de ejercicio físico en las zonas rurales de la provincia de Teruel” con el objetivo final de crear un Observatorio Europeo de Desiertos Rurales Alimentarios y de Ejercicio. ¿Otro chiringuito? ¡Ni que fuera Vox el patrocinador!

La universidad deja la imagen idílica de la vida rústica por los suelos. Tenemos la posibilidad de cuidar un huerto o disponer de huevos procedentes de tus propias gallinas, pero eso ni es saludable ni asequible. Muchos de nuestros pueblos están llenos de costeras, podemos llevar una vida activa atendiendo el hortal o el gallinero y tenemos la posibilidad de salir al campo cuando queramos, pero tenemos dificultades para realizar actividad física. Desde aquí sugiero a la Diputación de Teruel, nuestro ayuntamiento de ayuntamientos, que comience a idear una solución final antes de que solo corran capitanas por nuestras comarcas: necesitamos en cada pueblo un Gym24h, donde machacarse e hincharse de batidos proteicos, y un VeritasShop, donde podamos adquirir aguacates, mangos y quinoa, que ya se sabe que son el paradigma de una nutrición sana y sostenible.

Martes, 14 de mayo. La carta divina

Quienes sí entienden lo que es la vida rústica son los obispos de Aragón. Con motivo de San Isidro Labrador, este nuestro patrón, han enviado una carta conjunta titulada “Desafíos y esperanzas en el mundo rural” y dirigida “a los hombres y mujeres del campo” en calidad de “pastores de esta tierra, eminentemente rural”. Los obispos señalan cuáles son los valores de nuestros pueblos: “Un estilo de vida menos estresante que en la ciudad, la práctica de la solidaridad y del cuidado mutuo entre los vecinos, el contacto con la naturaleza, el aprecio de lo pequeño, lo gratuito y lo auténtico frente a la dictadura de los números, la productividad y la apariencia; y, en definitiva, una vida más humanizada y saludable”. Estos valores favorecen, según los prelados, “el desarrollo de la espiritualidad y de la religiosidad”. Pues oye, el diagnóstico, bien; la conclusión, un poco demodé. Pero es lo normal en cualquier burbuja. Piensas que solo hay una realidad: la tuya.

Los obispos concluyen que la ciudad tiene que valorar el trabajo del mundo rural y que es necesario “encarar el reto de la despoblación con decisión, mediante políticas eficaces y promoviendo, al mismo tiempo, el aprecio del estilo de vida rural frente a la cultura dominante que sobrevalora la vida urbana”. ¿Qué opinarán sobre esta deducción en el proyecto DESERT y la Universidad de Zaragoza?

Miércoles, 15 de mayo. San Lamberto

Recuerda Marisancho Menjón en la red social antes conocida como Twitter que Aragón debería celebrar el local San Lamberto como patrón del sector agrícola, en vez del importado San Isidro, aunque reconoce que la iconografía de Lamberto “es un poco gore y eso no ayuda”. Si no lo sabes, Lamberto se representa marchando con la cabeza en sus manos porque un centurión romano le cortó la cabeza de un tajo en unos campos de San Gregorio y la historia cuenta que fue caminando, testa en brazos, hasta la iglesia de Santa Engracia. Todo en Zaragoza. Tras esta explicación necesito al respecto un comunicado oficial de los obispos de Aragón. Y ya de paso que se pronuncien sobre la versión de Enfermos Mentales, que el diputado provincial zaragozano José Manuel Latorre ha tenido a bien traer a cuento, sobre la intención de Lamberto de salvar la democracia mientras fumaba y se le salía el humo por el cuello.

Jueves, 16 de mayo. ‘Minicidio’

Andan muy revueltas las tertulias más reputadas a causa del atentado al primer ministro eslovaco, Robert Fico. Se encuentra en estado grave, pero ha sobrevivido. Las mesas de debate califican la agresión de magnicidio, que según la RAE es una muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder.

En paralelo, un hombre de 82 años ha sido acuchillado en una calle de Portalrubio y está ingresado en el Clínico de Zaragoza recuperándose de la lesión, tras haber acudido al Obispo Polanco y ser derivado al hospital de la capital. ¡Para que luego digan que aquí no pasa nada! María Ángeles Moreno cuenta en Heraldo de Aragón que el sufrido señor pasó la noche solo en casa hasta que dolorido, a la mañana siguiente, solicitó ayuda médica. La herida tenía cinco centímetros de profundidad y ha sido diagnosticado de neumotórax traumático pulmonar. Como es evidente, el de Portalrubio no va a recibir la misma atención mediática que el eslovaco. No será una gran personalidad, pero a resignado no le gana nadie. Tampoco la agresión se adjetivará de magnicidio. Pero qué menos que declararla como minicidio.

Viernes, 17 de mayo. ¡Acabáramos!

Àngels Barceló se ha ido a Aranda de Duero para emitir desde allí el Hoy por Hoy. Tienen un gran festival, el Sonorama, pero ni rastro de autovía, ni tren convencional, ni médicos en el hospital. Como aquí, pero casi peor. Al parecer, la plantilla hospitalaria quiere tren rápido a Madrid —espero que no sea “directo”— para poder ir y volver en el día, como hacen en Segovia. ¡Acabáramos!

Sábado, 18 de mayo. La Virginia

Desde hace unos días se dice que Aragón será la Virginia. Hoy lo explica muy bien Eva Pérez Sorribes en El País. Todo porque ofrecemos territorio, energía y alfombra roja administrativa. Nada que no ofreciese el anterior presidente aragonés. Pero entonces éramos el Ohio. A mí, si me dan a elegir, prefiero ser la Dakota, como la Johnson o la Tárraga, o la Florida, que como nombre queda muy jipi o muy de concursante de Drag Race España.

Domingo, 19 de mayo. Sin más detalle

Antonio Maíllo es desde hoy nuevo coordinador federal de Izquierda Unida y parece que viene desde la periferia con espíritu conciliador. El turolense Nicolás López ha comentado que es el resultado de un proceso que arrancó hace meses con debates, votaciones, enmiendas y democracia. Vamos, algo muy intenso. “Algo que les falta a otras organizaciones de izquierdas”, ha apostillado sin dar más detalle.

La imagen de la semana. La España que Funciona

Chema López Juderías ha ganado esta semana el concurso del cartel anunciador de la Vaquilla de este año. Le han hecho entrega del galardón el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, y Javier Cantalapiedra, representando a Interpeñas. He comparado la escena con la de años anteriores y… me falta alguien. ¿Dónde está Emma Buj? Esta es una ocasión que no suele perderse. He pensado que igual tenía algún asunto importante en Madrid. Pero el miércoles, cuando fue el acto, era festivo en la capital y no había actividad en el Senado. He buscado en la agenda municipal y no he visto nada. Y no es porque la alcaldesa no tuviera nada programado; las agendas públicas de los cargos del ayuntamiento de la capital no se publicitan en el apartado de transparencia de la web. Por suerte está internet, que es un patio de vecindonas, y he visto que Emma estaba en Zaragoza, en un evento del Partido Popular al que ha acudido Elías Bendodo, “La España que Funciona”. La pregunta es: ¿qué tendrá el silver daddy malacitano Elías que no tenga nuestro silver daddy local Chema?