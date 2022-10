Estoy llorando en mi habitación… Si no saben lo que significa el titular, no se preocupen. Yo tampoco lo sabía hasta anteayer y he sobrevivido. Aunque ahora me siento más completa, realizada e integrada (modo ironía), al igual que sé que muchos de ustedes habrán completado la canción. Certezas.

Woke se aplicaba para calificar aquello que denunciaba injusticias sociales, sobre todo raciales. Pero ahora es aplicable a todo lo que es “políticamente correcto”. ¿Y eso que es? ¿Cómo se traduce? Pues en que nos la cogemos con papel de fumar para casi todo, montando una especie de nueva religión alrededor de una (falsa o extrema) moral que, por ejemplo y para que se hagan una idea, ha llevado a que algunas universidades americanas ofrezcan clases a las personas de raza blanca para superar el hecho de no ser de raza negra y el maltrato que se les ha dado históricamente. O algo así.

O sea, todo lo que antes ha sido vejado, atacado o históricamente tratado como inferior pasa ahora a ser algo superior. Y tenemos que sentir la humillación y pedir perdón por un pasado del que probablemente ni siquiera formamos parte.

Es absurdo. Y tras ese buenismo exacerbado se esconden complejos, frustraciones y cierta inmadurez. Ojo, que no voy de guay. Ni de insensible. Líbreme el narcisismo de considerar que no adolezco de esas cualidades. Pero el problema es cuando esa hipercorrección moral nos lleva a una hipersensibilidad patológica, al ridículo y a la inacción. Por no ofender. Vivimos con la amargura de estar en un mundo malo y cruel con derecho a juzgar presente, pasado y a los otros con unas claves que, por subjetivas o por descontextualizadas, no sirven.

El ejemplo del otro día en Pasapalabra, juzgando una letra tan profunda y con mensaje como la de “Sufre, mamón” (“Devuélveme a mi chica” para los puristas) cuatro décadas después, aplastada por una presunta corrección que no es más que puro postureo nos hace pensar, y mucho, en qué estamos haciendo mal. Cuando en realidad la crisis de valores nos ha llevado a mínimos en lo que es estricta moral (bien y mal) entramos en la contradicción de elevar a dogma lo (hoy) políticamente correcto. Ya sé lo que es woke. Sigo sin entender nada.