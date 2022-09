4 motivos por los que el email marketing sigue siendo una herramienta clave en el emprendimiento

Qué es Mailrelay

1. El email sigue siendo el canal con mayor difusión

2. Relación directa con los clientes

3. Es medible

4. Recordatorio de la marca y confianza

El email marketing, lejos de quedarse obsoleto, sigue siendo una de las principales herramientas de marketing digital, utilizada tanto por los emprendedores que inician su andadura como por las compañías más asentadas y con mayor recorrido de cualquier sectorLas técnicas detienen cada día menos peso y van dando paso a los nuevos canales de comunicación utilizado por los. Una metodología basada en el SEO, el marketing de contenidos y los procesos automatizados son la combinación ganadora para atraer clientes. Una de las estrategias más efectivas y que menos coste supone para la empresa es elSe trata de una cuenta sin coste ideal para empezar a poner en marcha una news letter gratis , para darse a conocer, pues permite. Cabe destacar que cuenta con soporte y no tiene publicidad ni límites de envíos diarios. Si en algún momento el negocio crece y se necesita aumentar estas cifras, se puede contratar la versión premium.Otro punto muy destacable de la plataforma es su blog , con posts muy interesantes sobre temas que ayudan a los emprendedores a mejorar los resultados de sus campañas de correos. Esto, sumado a la, hace que crear campañas de email marketing sea realmente sencillo.A continuación, se detallan las principales ventajas por las que el envío de correos tiene tanto éxito y es esencial en cualquier campaña de marketing.Las redes sociales se han convertido en un canal muy atractivo para los profesionales del marketing. No obstante,a las que accede con regularidad, como mínimo una vez al día, por lo que siguen siendo. Además, la mayoría de usuarios prefiere recibir textos personalizados, con una introducción corta y fácil de leer que de paso a un enlace para leer el texto completo si despierta su interés.En este sentido, el destinatario decide cuándo acceder a la información y el remitente (la empresa) tiene una buena oportunidad desegún los intereses de los destinatarios, para que mediante el enlace accedan a su web. Estees la mejor forma de hacer crecer una web.Por un lado, el potencial cliente puede no finalizar la compra del producto o servicio, pero aún en el caso de que no lo haga, la empresa estará presente en su memoria para más adelante y, además, su visita cuenta para, como Google.Abrir el correo en el móvil se ha convertido en una acción habitual, y el smartphone es un dispositivo que acompaña a los usuarios en todo momento. De esta maneray las personas que se registran para recibir las newsletters de empresas para mantenerse informados.En la actualidad, las compañías utilizan el, así como para promocionar sus productos o servicios.Cualquier experto en marketing digital hará especial hincapié en la necesidad de medir cada acción que se lleve a cabo.Los datos a tener en cuenta dentro de una campaña de este tipo son la, es decir, el porcentaje de personas que abrieron el correo, y la, aquellos que por cualquier motivo no han llegado a la bandeja de entrada de los destinatarios. Así mismo, se debe medir la. Esta información ayuda a analizar en profundidad los resultados y mejorar la estrategia de cara al futuro.Elen la mente de los usuarios y potenciales clientes. Recibir un correo con regularidad con los productos y servicios que ofrece una compañía hará que se piense en ella inmediatamente cuando haga falta comprar o contratar alguno de ellos.Así mismo, al ser una empresa de la que se ha recibido información a lo largo del tiempo, se ha generado unque con aquella otra que no se conoce en absoluto.