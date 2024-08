Áreas de autocaravanas en Teruel, los mejores lugares para que durmáis tu Camper y tú

La mayoría de españoles que cogen las vacaciones en verano eligen el mes de agosto para sus viajes. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), se espera que este mes registre más de 48 millones de desplazamientos por carretera. Aunque estas cifras pueden variar año tras año, el número de personas que prefieren el coche para viajar dentro de España se mantiene estable, siendo el medio de transporte favorito para recorrer el país. No obstante, una alternativa que está ganando cada vez más posiciones en España, aunque no al mismo nivel que en otros países europeos, es la autocaravana, con más de 78.000 unidades registradas, según la periodista de datos Abigail Orús. Precisamente, Teruel es una de esas zonas en la que más autocarvanas y furgonetas camper se mueven. Y es que no es de extrañar, con todo lo que por allí hay que ver. Además, siempre dispondrás de varias áreas de autocaravanas en Teruel que facilitan el estacionamiento y pernocta. Para que vayas tomando nota a continuación te mostramos unas cuantas ideas para que tu autocaravana y tú salgáis a pasear por sus contornos. ¡ Acompáñanos y te lo contaremos todo!

Las mejores áreas de autocaravanas en Teruel

Por si no lo sabías, Teruel es la provincia aragonesa con mayor número de pueblos que han sido declarados Conjunto de Interés Histórico. Pero eso no es todo, ya que varios de ellos también ostentan el reconocimiento de estar entre los más bonitos de España. Sin olvidar, sus reservas naturales, y otros entornos ideales para los incondicionales que disfrutan de las actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza. ¡Y para que no les falte de nada! para los que viajan en su Camper, existen reservadas varias áreas de autocaravanas en Teruel. Pero eso sí, desde aquí te recomendamos que antes de coger carretera y manta, solicites el asesoramiento de un experto equipo de profesionales como el que encontrarás en ACcamper, una plataforma segura y confiable que cuenta con una amplia trayectoria en el sector. ¡Y ahora sí, arranquemos ya!

Teruel, punto de partida

Para comenzar tu ruta en autocaravana por Teruel, te aconsejamos iniciarla en su impresionante capital. Una excelente idea para pasar la noche es el área de autocaravanas cerca de la Guardia Civil, que te permitirá estar cerca de todos los lugares de interés. Igualmente, mientras descansas, procura aprovechar para equiparte con los accesorios imprescindibles camper, capaces de transformar tu autocaravana en tu segundo hogar.

Si viajas con niños y buscas una actividad entretenida para toda la familia, no estaría de más hacerle una visita a Dinópolis, un parque temático dedicado a los dinosaurios en el que disfrutaréis pequeños y grandes por igual.

Luego, dirígete al casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde la arquitectura mudéjar es la protagonista. No te pierdas la Catedral de Santa María de Mediavilla, uno de los mejores vestigios de este estilo.

Otro de los imprescindibles de Teruel es la plaza del Torico, junto con su icónica fuente, un auténtico símbolo de la ciudad. La fuente original se construyó en 1558, aunque la que vemos hoy data de 1855, y fue restaurada en 2003. La reconocerás al instante por la figura de bronce de un pequeño toro de la que brota el agua.

Finalmente, asegúrate de visitar la Iglesia de San Pedro. En ella encontrarás el mausoleo de los “Amantes de Teruel”, Isabel de Segura y Diego de Marcilla.

Continuamos la ruta haciendo una parada en la localidad de Mora de Rubielos

Aquí, te invitamos a visitar el imponente Castillo Gótico. No olvides subirte a sus murallas para disfrutar de las mejores vistas de toda la región.

Y por si te decides a pasar la noche, justo al aldo del castillo encontrarás un parking ideal para descansar y tirar milla al día siguiente.

Albarracín, un encantador pueblo medieval

Entre sus principales atractivos sobresalen varias construcciones que no te puedes perder. Sin ir más lejos, la catedral de Albarracín, también conocida como la catedral del Salvador. En su interior, podrás conocer el museo Diocesano y admirar los hermosos tapices del siglo XVI. O las impresionantes murallas que rodean la localidad.

Si decides quedarte en Albarracín y necesitas un lugar tranquilo para que durmáis tu caravana y tú, en el parking ubicado en la carretera N-234 hallarás una alternativa muy económica para recargar las pilas.

Valderrobres, otra de las localidades más bonitas de España

No puedes abandonar Teruel sin haber pisado en Valderrobles. Su patrimonio arquitectónico es increíble, especialmente su casco histórico y sus construcciones. Un claro ejemplo es la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, que fue declarada Monumento Histórico y Bien de Interés Cultural en 1982. Construida en el siglo XIV, fue restaurada en 2009 tras los daños sufridos durante la guerra civil.

Otra construcción digna de mención en el casco antiguo es la casa consistorial. Este ayuntamiento, diseñado en el siglo XVI por Antonio de Champanach, es un claro ejemplo del estilo manierista. Recuerda que para llegar a él, es necesario cruzar el puente de Piedra que atraviesa el río Matarraña y justo al lado, te espera un parking muy bien ubicado, con un parque encima, junto al centro de salud y según cruzas el puente, la plaza del ayuntamiento. Realmente, perfecto para ir con niños. Además, también tienes un tren que te sube hasta el castillo, ¡muy chulo!

Como puedes observar después de todo lo hasta aquí escrito, incluir Teruel en tus filas es un plan que nunca te fallará.