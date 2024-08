Borja Mera: La Fuerza de la Familia en el Emprendimiento

La Paciencia y la Perseverancia en el Emprendimiento

Borja Mera, un nombre que se ha destacado en el mundo empresarial, ha dejado claro que el éxito en los negocios no depende únicamente de la inteligencia o la perseverancia, sino de una base sólida: la familia. A través de su experiencia de más de dos décadas en el ámbito empresarial, Mera ha llegado a la conclusión de que la familia es un pilar fundamental para el emprendedor. Este artículo explora cómo su conexión con sus seres queridos ha moldeado su enfoque empresarial y cómo esta perspectiva puede servir de guía para otros emprendedores.Mera enfatiza la importancia de la paciencia en el mundo de los negocios. A lo largo de su carrera, ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo inspecciones fiscales exhaustivas que podrían haber desalentado a cualquier empresario. Sin embargo, Mera destaca que estos obstáculos, aunque difíciles, son parte integral del camino hacia el éxito. La paciencia no solo se aplica a los aspectos técnicos del negocio, sino también a la capacidad de manejar el estrés y la presión que vienen con el liderazgo.Una de las lecciones más importantes que Mera ha aprendido es que el dinero, aunque crucial, no debe ser el único objetivo de un emprendedor. Muchos empresarios se mudan a países como Dubai o Andorra para evitar altos impuestos, pero Mera sostiene que los problemas financieros persisten sin importar la ubicación. En su opinión, el verdadero enfoque debe estar en la creación de valor y en la gestión eficiente de los recursos, en lugar de en la mera acumulación de riqueza.Mera ha descubierto que el éxito no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. A lo largo de su carrera, ha enfrentado y superado muchos desafíos, desde competidores desleales hasta regulaciones fiscales estrictas. Estos obstáculos le han enseñado que el éxito se logra mediante la innovación constante y la disposición para enfrentar y resolver problemas de manera creativa.En el centro de la filosofía empresarial de Mera está la familia. Para él, la familia no es solo un sistema de apoyo emocional, sino también un recurso estratégico en su negocio. A lo largo de su carrera, ha mantenido una estrecha relación con sus padres, quienes le han brindado consejos y apoyo en momentos críticos. Mera atribuye gran parte de su éxito a la cercanía con su familia, que le ha proporcionado una perspectiva única y valiosa en su vida profesional.Mera es un firme defensor de emprender desde el hogar. Según él, quedarse en su lugar de origen, Gijón, ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado. Emprender desde casa le ha permitido mantener una conexión cercana con su comunidad y con las personas que le son más queridas. Esta proximidad ha sido crucial para el crecimiento de su empresa, Siroko, que se ha convertido en una de las más exitosas de España, con un equipo compuesto en su mayoría por personas de la región.A través de su experiencia, Mera ofrece valiosos consejos para otros emprendedores en Ceo.camp . Primero, subraya la importancia de rodearse de personas de confianza, ya sean familiares o amigos cercanos. Estas relaciones proporcionan un nivel de apoyo y comprensión que es difícil de encontrar en otros contextos. Segundo, Mera aconseja a los emprendedores que no huyan de los desafíos fiscales o regulatorios mudándose al extranjero. En su lugar, recomienda enfrentar estos desafíos de frente y aprender de ellos.Mera está convencido de que el futuro de su empresa, Siroko , es brillante. Con proyecciones de facturación que alcanzarán los 1.800 millones de euros para 2028, Mera atribuye este éxito no solo a las estrategias empresariales, sino también a los valores fundamentales que ha mantenido a lo largo de su carrera. Estos incluyen la paciencia, la perseverancia, y sobre todo, el compromiso con la familia y la comunidad.La historia de Borja Mera es un testimonio poderoso de cómo la familia puede ser un pilar fundamental en el éxito empresarial. A través de su enfoque centrado en la familia, Mera ha logrado construir una empresa próspera mientras mantiene un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. Su experiencia ofrece lecciones invaluables para cualquier emprendedor que busque no solo éxito financiero, sino también una vida plena y significativa.Borja Mera es un ejemplo de cómo los valores tradicionales, como la lealtad y el amor por la familia, pueden integrarse de manera efectiva en el mundo moderno de los negocios. Al final del día, Mera demuestra que el éxito empresarial no es solo cuestión de ganar dinero, sino de construir algo que tenga un impacto duradero y positivo en la vida de las personas, empezando por aquellos más cercanos a nosotros.