¿Buscas una PS5? ¡El mercado de segunda mano es lo que necesitas!

¿Por qué es ahora el mejor momento para comprar una PS5?

“La batería de tu DualSense se está agotando”

¿Estás cansado de ir a la tienda para comprar una PS5 nueva y ver una estantería vacía? ¿Quieres disfrutar de los juegos de nueva generación, como todos los que ya tienen una PS5? Este problema tiene una solución muy sencilla, en mercados de segunda mano como Eneba, donde puedes encontrar consolas PS5, juegos y muchos accesorios. Y no necesariamente encontrarás solo productos de segunda mano.Cyberpunk 2077 tuvo un lanzamiento terrible; hubo muchos problemas durante el ciclo de desarrollo del juego. Pero una cosa está clara: el juego nunca debería haberse lanzado en consolas de última generación. De cara al futuro, la expansión del juego no saldrá en PS4 y Xbox One.Este es solo un ejemplo de un juego cuyo éxito se vio mermado por un hardware obsoleto. Y es poco probable que otros desarrolladores de juegos quieran encontrarse en una situación similar. Aunque PS4 sigue recibiendo nuevos lanzamientos, incluido el recientemente publicado God of War Ragnarok, es difícil suponer que la próxima línea de juegos de PlayStation 5 incluirá juegos para PS4.Sí, todavía puedes pasar muchas horas jugando con tu fiel PS4, pero ahora que estamos en el 2023, la actualización a PS5 es inevitable. El hardware de PS4 se ha quedado anticuado y cada vez son más los desarrolladores que ni siquiera se plantean lanzar juegos AAA de gran presupuesto en un hardware obsoleto.Teniendo esto en cuenta, ahora es el momento perfecto para actualizar tu consola. Lo mejor es dejar de preocuparse por si una PS4 anticuada puede ejecutar los juegos más recientes sin colapsar y plantearse comprar una PS5. Juegos como Star Wars: Jedi Survivor, Suicide Squad Kill the Justice League, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2 y Wolverine solo saldrán a la venta para PlayStation 5. Si no quieres quedarte atrás, lo mejor que puedes hacer es actualizarte a la PS5 y hacerlo cuanto antes.¿Cuántas veces te ha enfurecido este mensaje emergente durante la sesión de juego más intensa? No es tan malo si estás jugando solo, porque en ese caso puedes hacer una pausa. Pero, como todo gamer sabe, pausar una partida online no es una opción. Del mismo modo que tienes memoria muscular para recargar el arma después de matar a alguien, es obligatorio que tengas un segundo mando completamente cargado.Pero, además, tener varios mandos puede resultar a tu favor no solo cuando necesites cambiarlos rápidamente, sino también cuando tengas amigos en casa. Por mucho que jugar online sea genial, tener competencias llenas de gritos en el mismo sofá jugando al FIFA o a Gang Beasts es una experiencia totalmente diferente.Todo jugador sueña con encontrar a su “player 2”. Pero, ¿estás preparado para una ocasión así? No se puede jugar con un solo mando. Sea cual sea la ocasión, todo gamer debe tener un mando DualSense PS5 adicional.Todavía se pueden conseguir buenos juegos en las consolas de vieja generación, pero actualizarte a la next-gen es inevitable. PlayStation 5 ofrece mejores tiempos de carga, velocidades de fotogramas más altas, tecnología de trazado de rayos con gráficos alucinantes y un mayor rendimiento general. La industria del videojuego se está pasando a la nueva generación, y tú también deberías hacerlo. Mientras tanto, buscar en los mercados de segunda mano puede ayudarte a encontrar las mejores ofertas en consolas, juegos y accesorios.