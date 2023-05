Cartuchos compatibles reciclados: una alternativa ecológica y económica

Durante los últimos años se está escuchando hablar mucho de conceptos tales como la sostenibilidad, la eficiencia energética, la economía circular. Todos estos conceptos dan vueltas a la misma idea: que el ecologismo y el respeto al medio ambiente es un tema de vital importancia y que debe abordarse cuanto antes desde todos los ámbitos de nuestra vida. Es, por lo tanto, un tema de actualidad.

Por ello, desde los gobiernos y desde algunas empresas se está empezando a instaurar la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente dentro de sus políticas de funcionamiento. Esto se está realizando gracias a la utilización de equipos sostenibles que funcionan con energías renovables y, por supuesto, con el reciclaje.

En este punto, debemos comentar que empresas como https://quecartucho.es/, llevan años apostando precisamente por el reciclaje. En su caso, por ejemplo, lleva bastante tiempo elaborando y vendiendo cartuchos de tinta reciclados o que contienen alguna pieza reutilizada de otros cartuchos que previamente se han agotado.

De esta manera, se le da una segunda vida a un material. Y, al mismo tiempo que se evita la contaminación atmosférica al no tener que emitir gases de efecto invernadero al fabricar las piezas de plástico. Por lo tanto, apostar por los cartuchos de tinta reciclados es apostar por el medio ambiente. Además, es una manera más económica de comprar productos de la más alta calidad, ya que, como vamos a ver a continuación, el coste de fabricación se abarata y, por lo tanto, el precio final de venta es más bajo.

Pero ¿Qué son los cartuchos de tinta reciclados?

Si te preguntas qué son los cartuchos de tinta reciclados, te diremos que son aquellos cartuchos que han fabricado los fabricantes de equipo originales OEM (Original Equipment Manufacturer) que se seleccionan, se limpian y se rellenan para volver a ponerlos a la venta. Existen empresas que se especializan en la recolección de estos consumibles agotados y los clasifican dependiendo de la categoría.

Los de categoría A son aquellos cartuchos que son vírgenes, que sólo han sido utilizados una única vez. Son los que proporcionan la mejor calidad, ya que no muestran signos de desgaste por el uso. Por ello, su cabezal se encuentra en perfectas condiciones para seguir en uso.

Los de categoría B son aquellos que ya se han reciclado, por lo menos, una vez. Estos deben de revisarse bien para desechar aquellos que muestran demasiados signos de desgaste en el cabezal. Aquellos que se encuentran en buenas condiciones, se pueden rellenar por segunda o tercera vez. Se realizan todo tipo de comprobaciones para asegurarse de que sus componentes electrónicos funcionan bien.

Aquellos cartuchos de tinta que se descartan, pueden servir para desmontar y conformar, con sus piezas, otros cartuchos de tinta compatibles nuevos. Por su parte, los que se encuentran en buen estado, se deben limpiar concienzudamente utilizando distintos métodos de limpieza, con centrifugado, limpieza química y por ultrasonidos para eliminar cualquier resto de tinta o de suciedad que haya dentro de los mismos.

Finalmente, tras la limpieza y el secado, se rellenan con la tinta adecuada, que debe cumplir con las mismas características y porcentajes de ingredientes que los de la original. De hecho, cada una de las marcas aplica las cantidades de una manera ligeramente diferente y adecuada para cada uno de sus cartuchos. Por último, se pega la tapa y se comprueba que funcionan correctamente antes de ponerlos a la venta.

¿Los cartuchos compatibles reciclados son más económicos?

Sin duda alguna, sí, son más económicos que los que ponen a la venta las marcas originales OEM. Esto se debe a que los cartuchos compatibles reciclados utilizan piezas recicladas, lo que supone una de las maneras más sencillas para abaratar los costes.

Además, como bien sabes, se evita la fabricación de piezas nuevas, con lo que se reduce la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como puede ser el CO2. Este gas es uno de los que destruyen la capa de ozono y, por lo tanto, contribuyen al calentamiento global y, por ende, al cambio climático.

Asimismo, las empresas que fabrican cartuchos de tinta compatibles reciclados de calidad adquieren la tinta en grandes cantidades. La utilizan para mezclarla con agua y otros componentes espesantes. Por ello, se realiza una compra grande que se puede almacenar en lugares oscuros y libres de humedad para que se conserve en perfectas condiciones. Esto es primordial, ya que, de no conservarse correctamente, los cartuchos no pasarían los controles de calidad. Por lo tanto, no podrían lanzarse a la venta.

Por ello, todo este proceso permite abaratar los costes de fabricación. De esta manera, se pueden vender estos productos a un precio que puede llegar a ser entre un 50% y un 60% más económico que el de las marcas originales. Por lo tanto, repetimos que sí, comprar cartuchos compatibles reciclados es, definitivamente, una alternativa más económica.

¿Pero la calidad de los cartuchos compatibles no se ve afectada?

En absoluto, la calidad de los cartuchos compatibles reciclados es exactamente la misma que la que venden las marcas de consumibles originales OEM. De hecho, como hemos comentado anteriormente, los fabricantes de cartuchos compatibles deben controlar los porcentajes de tinta, agua y otros componentes para que sean exactamente iguales que los que ofrecen las marcas originales.

De hecho, uno de los requisitos indispensables para que funcionen en los propios cartuchos reciclados es, precisamente, que los porcentajes sean exactamente los mismos. Por ello, la calidad de impresión y la durabilidad de los consumibles es exactamente la misma. Por lo tanto, el abaratamiento del proceso de producción en ningún caso afecta a la calidad de los cartuchos compatibles reciclados.

De hecho, es muy complicado diferenciar una lámina impresa por cada uno de los dos fabricantes de tinta. Te invitamos a realizar la comparación para que no te quepa duda de que la calidad es excelente. De esta manera, llegarás fácilmente a la conclusión de que no siempre lo caro debe ser necesariamente más bueno, sino que es posible fabricar productos de calidad y venderlos a precios asequibles.