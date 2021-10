¿Cómo ahorrar en tarjetas de PSN?

Ahorrar en juegos de PS4 y PS5 con tarjetas de PSN

El precio sin rebaja es de 19,99 €

Cuando se hace la rebaja en el precio, disminuye a 14,99 €

El precio rebajado para las personas que son miembros de PS Plus es de 9,99 €

El costo al usar una tarjeta prepago barata es de 8,49 €

¿Cómo aprovechar las tarjetas de PSN para las suscripciones PS Plus y PS Now?

Hacer la compra de una tarjeta PSN económica (En el caso de algunas tiendas digitales de confianza, se puede disfrutar de una de 50€ por 42,99€). Luego de adquirir la tarjeta, recibirás un código de canje en tu correo electrónico. Deberás anotarlo para los siguientes pasos. Después tendrás que entrar en la cuenta de PS Store, esto se puede hacer tanto en la página web oficial, y en la misma consola. Dentro de tu cuenta, tendrás que seleccionar la opción Canjear códigos. Luego, habrá que colocar el código de la tarjeta prepago. Accede al área de suscripciones de PS Store y hacer la compra de una suscripción de 12 meses.

Si cuentas con una consola de PlayStation, es muy probable que desees disfrutar de una experiencia de juego completamente única. Por ello, con la ayuda de las, se pueden añadir los fondos a la billetera de PlayStation de forma fácil. Luego, puedes emplear esto para poder obtener muchos servicios y juegos disponibles.Una de las mayores ventajas que tienen las tarjetas PSN baratas es que, al combinarlas con los momentos de rebajas o, podemos encontrar verdaderas oportunidades. De esta forma, se puede generar un descuento acumulado que es aún mayor; un ejemplo de ello, es la siguiente lista de precios:Dichas tarifas suelen notarse mucho más cuando se utilizan para la compra de juegos con un costo mayor. También es aplicable en laso al hacer varias compras rebajadas consecutivas.Una de las opciones más empleadas es emplear el uso de las tarjetas PSN para una suscripción de PS Plus barato y de PS Now barato . Además, puedes esperar algunos de los eventos especiales realizados por PlayStation; en ellos, las suscripcioneslo cual implica una cantidad de 15€ ahorrados en comparación con el costo habitual. Para valerte del truco, solo hay que seguir los siguientes pasos:En caso de que veas que la suscripción no se ha rebajado a 44,95€, puesto que el precio baja algunas semanas al año, la compra puede hacerse directamente como. En algunos casos, la tienda de confianza que escojas puede hacer suscripciones a PS Plus y PS Now que pueden variar entre los 45,99€ y 46,99€.es algo muy sencillo y beneficioso. Hay múltiples opciones que puedes emplear para comprarlas y empezar a disfrutar de grandes ofertas y métodos de pago en las diferentes modalidades de juego en PlayStation.