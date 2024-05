Cómo elegir una empresa de mudanzas

Si tienes que mudarte y necesitas una empresa de mudanzas pero no sabes cómo puedes encontrar la mejor del sector, presta atención. Te damos una serie de claves que te ayudarán a ver si estás ante la empresa adecuada.

Infórmate sobre el tipo de vehículo que emplean

Lo primero que has de saber antes de seleccionar una empresa es el tipo de vehículo que emplean en los traslados. Es fundamental conocer cuáles son las medidas del camión o furgoneta en cuestión, especialmente si el volumen de muebles y enseres que debes trasladar es elevado. Por ello, informarse de la flota de vehículos puede resultar fundamental. Tendrás que informarles del tipo de objetos que vas a transportar para que te puedan garantizar que no habrá ningún problema al respecto.

Elige una empresa con años de experiencia en el sector

Es importante que apuestes siempre por los servicios de una empresa que tenga ya años de experiencia en el sector. Esto te garantizará que saben perfectamente cómo funcionan las mudanzas y sabrás que se han enfrentado a traslados de todo tipo, algo que te dará tranquilidad. Apostar por una empresa de referencia de las mudanzas en España, como es el caso de Grupo Amygo, siempre será la mejor de las opciones.

Pregunta por los diferentes tipos de mudanzas

Las empresas suelen ofrecer diferentes tipos de mudanzas. Desde paquetes en los que se realizan traslados y te dejan los enseres en casa a otras modalidades más completas en las que se encargan hasta del montaje del mobiliario, la instalación de electrodomésticos, etc.

Antes de contratar un servicio en cuestión, es importante informarse de qué incluye y saber bien cuál es el precio. Así no tendrás dudas al respecto y te garantizarás que sabes qué contratas. Es frecuente pensar que se encargarán, por ejemplo, de la instalación de los muebles, pero lo cierto es que cuando se contrata un servicio de mudanza básico este servicio no se suele dar.

¿Tu vivienda tiene ascensor?

En el caso de que tu vivienda no tenga ascensor o por algún motivo no se pueda usar para la mudanza, es importante que lo digas y preguntes si hay algún tipo de plus en estas circunstancias. Los profesionales te explicarán todo al respecto y te darán una alternativa. De este modo, tú podrás saber todo: desde cómo se hará el traslado en estas circunstancias al precio que tendrá este servicio. Sin sobresaltos.

El servicio de embalaje

Debes informarte también si se incluye el servicio de embalaje. Esto es así porque este servicio suele estar sujeto a determinados paquetes de mudanzas más premium o, directamente, porque muchas empresas más junior no suelen darlo. Si para ti es fundamental este aspecto, no dudes en preguntarlo antes.

Avisar con antelación

Es fundamental que sepas con cuánta antelación se ha de pedir un presupuesto y acordar la fecha de un servicio. Se recomienda hacer esto con un mes y medio de antelación aproximadamente. Al solicitar el presupuesto, además de servirte para saber si encaja con lo que puedes pagar, podrán ya informarte de la disponibilidad que tienen para las fechas en las que deseas hacer el traslado. En el caso de que tengas pensado mudarte en verano, intenta ponerte en contacto con la mayor antelación posible porque es la época del año donde más traslados se producen. Especialmente en el mes de julio.

Sistema de pago

No todas las empresas de mudanzas funcionan igual con los sistemas de pago. En la actualidad, se pueden encontrar algunas que piden un porcentaje de dinero por adelantado y otras que, simplemente, te emiten la factura cuando ya se ha realizado el traslado. En cualquier caso, es fundamental que siempre exijas la factura tras la prestación del servicio para poder tener un comprobante.

Qué hacer si se estropea un objeto

Uno de los temores más habituales en los propietarios es qué se puede hacer si se rompe un objeto o se daña un mueble. Pues bien, las empresas de mudanzas suelen tener un seguro de responsabilidad civil contratado con una aseguradora que sería la que se haría cargo del coste de reparación, reposición, etc. Por tanto, cuando esto ocurre, la empresa tiene la obligación de indemnizarte. Pero para ello, la condición también será que el hecho sea su responsabilidad.