Cómo invertir en bolsa desde casa

Cada día son muchísimas las personas que toman la decisión de comprar acciones. Se ha convertido con el paso del tiempo en todo un fenómeno ya que ofrece infinidad de opciones y beneficios. Una persona que invierte en bolsa tiene la posibilidad de obtener ganancias, manteniendo así el riesgo de pérdida limitado a la cantidad equivalente de dinero que en el momento inicial se depositó a nivel de inversión. Yendo más allá, las acciones ofrecen liquidez. Esto significa que ese dinero puede convertirse directamente en efectivo vendiendo al mismo precio de mercado. Sin embargo, cada título accionario ofrece a aquellas personas que han invertido a la vez rentabilidad y riesgo. De esta manera, esa rentabilidad esperada es incierta y como consecuencia hay que actuar en correspondencia a aquello que se desea conseguir. El valor de cada acción puede fluctuar por infinidad de motivos (económicos, políticos, geográficos...), por ello es imprescindible actuar siendo consciente de este factor.

Aspecto a a tener en cuenta para invertir en bolsa

Una vez tomada la determinación, llega el siguiente paso: ¿cómo comprar acciones? ¿por dónde empezar? Aunque a simple vista parezca un proceso complejo se trata de un trámite mucho más sencillo. Según esta guía para comprar acciones existe una gran diferencia entre las comisiones que cobran los diferentes brokers. Sabemos lo importante que es para ti disponer del mejor servicio al mejor precio, por eso es vital comparar detenidamente todas las posibles opciones antes. Existen diversos factores a tener en cuenta:

En primer lugar, actualmente lo más común es el formato 100% online. Antiguamente era necesario acudir presencialmente al banco, no había otra opción. Gracias a internet y este cambio de paradigma se ha abierto una nueva forma de invertir, necesitando solo un ordenador. En definitiva, internet ofrece un trámite más ágil, rápido y cómodo. ¡Todo ventajas! En segundo lugar, es clave encontrar un buen broker online. ¿Conoces, por ejemplo, eToro? Este broker se caracteriza por no cobrar ninguna comisión y un servicio de calidad. Este podría ser un buen ejemplo ya que se trata de una referencia muy positiva. Es esencial destacar el hecho de tener en cuenta las comisiones. Existe una gran diferencia entre unas entidades u otras. Por eso, hay que tenerlo totalmente presente a la hora de elegir el broker. Si no tienes una cuenta, es tan sencillo como crear una desde cero rellenando los datos: nombre, apellidos, correo electrónico... en cuestión de unos pasos y aceptando los términos tu cuenta estará creada. El siguiente paso será realizar un ingreso. El mínimo sería un total de 400€ pudiéndose ejecutar a través de infinidad de métodos: PayPal, transferencia bancaria, Skrill, Sofort... ¡tú decides cómo y cuánto!

Beneficios de invertir en bolsa desde casa

Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de invertir online? La realidad es que existen infinidad de opciones. Son las siguientes:

Para empezar, existen bajas o prácticamente nulas comisiones. Este es un hecho esencial ya que ayuda a la economía individual y colectiva. Por otro lado, siendo online es posible acceder en todo momento a la información conociendo precios y cotizaciones en tiempo real. Además, cabe la posibilidad de operar en corto. Para aquellas personas que desconozcan el concepto, consiste en vender acciones sin tenerlas creyendo en que disminuirá su valor para así finalmente comprarlas... dicho de otra forma: vender caro y comprar barato. Es una táctica bastante común y popular, ofreciendo un método sencillo. Dependiendo del precio de venta en ese momento, ganarás o no. ¡Y es posible llevar a cabo las acciones desde la propia cuenta como con tarjeta de crédito o Paypal!

En conclusión, ofrece una libertad que antes habría sido inimaginable. Tanto para aquellas personas que empiezan a moverse en este mundo como aquellas otras que cuentan con una dilatada experiencia, existen varios consejos muy recomendables para que invertir sea una experiencia positiva. A la hora de elegir, siempre es mejor opción empezar con un presupuesto bajo. Así, no arriesgas el 100% al mismo tiempo. A la vez que cuánto, también es fundamental saber cuándo. El mejor momento se conoce a través de diferentes estudios y análisis fruto de una investigación larga, por lo que no es recomendable actuar de manera impulsiva. Además, es muy importante conocer el porqué. ¿Por qué está bajando? ¿Por qué está subiendo? ¿Cuál es su éxito? En estos casos conviene conocer en profundidad el contexto siendo conscientes de cuál es su origen. Por último, es recomendable no perseguir los precios. Aunque suba muchísimo una acción es lógico que en algún momento dejará de hacerlo, por eso es mejor actuar con precaución para evitar problemas a la larga.

En resumen, invertir en bolsa online puede ser toda una experiencia con mucho que ofrecer. Siendo conscientes de que a veces se pierde y otras se gana, eligiendo un correcto broker y teniendo en cuenta todos los factores existentes es posible alcanzar tus objetivos.