Conoce las mejores cuentas sin comisiones online

En la actualidad muchos usuarios buscan cuentas bancarias donde no haya que pagar comisiones con una cuenta bancaria. Conozcamos algunas de ellas.

Los bancos suelen ser amigos del cobro de comisiones y cada día más, pero el caso es que todavía existen cuentas que no tiene comisiones online. A continuación, vamos a conocer las mejores cuentas sin comisiones online basándonos en un comparador de cuentas bancarias como cuentabancaria.net.

¿Cuáles son las mejores cuentas sin comisiones?

En los últimos tiempos muchos bancos han enviado correos electrónicos donde informan que las comisiones en cuenta van a subir o que hay que cumplir con más requisitos en materia de vinculación para operar de forma gratuita. Una estrategia que siguen muchos bancos, donde se cobran más comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes a los clientes que tienen menos vinculaciones.

La principal razón es que las hipotecas y préstamos no les resultan tan rentables, por lo que las comisiones son una suculenta vía para aumentar sus ingresos.

Eso sí, todavía hay bancos que ofrecen cuentas sin comisiones con ventajas de lo más atractivas, por lo que no pagarle comisiones al banco es más sencillo de lo que creemos. Vamos, ahora sí, a conocerlas:

Cuenta Online del Santander

La Cuenta Online del Santander carece de comisiones de mantenimiento y no se debe domiciliar la nómina ni los recibos para su contratación. Por lo tanto, es gratis tengas o no tus ingresos domiciliados en este banco. Se incluye con ella una tarjeta de débito sin comisiones de emisión ni de mantenimiento, la cual posibilita hacer transferencias en euros gratis. Lo malo es que solo se puede abrir cuando no se es cliente del banco, por lo que si ya eres cliente del Santander no tienes alternativa y deberás seguir pagando comisiones.

Cuenta Nómina de ING

La Cuenta Nómina de ING es, básicamente, una cuenta corriente que no tiene comisiones y que dispone de tarjetas de crédito y débito gratuitas. Permite realizar transferencias sin coste. Para el disfrute de las ventajas de la cuenta es necesario la domiciliación de la nómina, pensión o paro de cualquier importe o recibir transferencias desde otro banco de como mínimo 700€.

Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA

La Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA no tiene vinculación alguna, por lo que es posible abrirla con independencia de que tengas o no nómina. Se puede contratar solo o con otro titular y cada uno va a recibir una tarjeta de débito Aqua gratis. Al igual que la del Santander, solo se puede abrir en el caso de que seas nuevo cliente.

¿Cómo puedo operar en una cuenta bancaria sin comisiones?

El que una cuenta se denomine gratuita no quiere decir que sea peor que una que tenga comisiones. Hablamos de unos productos pensados para poder hacer todas las operaciones del día a día, por lo que no debe ser problema para realizar la gestión de las finanzas si se contrata una cuenta bancaria sin comisiones. Por lo general se pueden hacer las operaciones siguientes:

· Ingreso de dinero

· Realizar transferencias

· Sacar dinero en los cajeros

· Pagar las compras con la tarjeta

· Pagos mediante el móvil

· Domiciliación de los recibos

· Envíos de dinero por Bizum en el caso de que el banco esté adherido a dicho servicio.

¿Cobrarán gastos para el futuro en una cuenta sin comisiones?

Hay que tener claro que las condiciones de las cuentas bancarias no van a ser para toda la vida, por lo que pueden sufrir diversas modificaciones a futuro y que se cobren comisiones. Los bancos son libres, en un principio, para el cobro de la comisión que quiera, salvo algún caso en concreto. Por otra parte, los bancos no pueden hacer un cobro mayor por la emisión de una transferencia a otro país perteneciente a la zona SEPA en euros de lo que cobra por la emisión de una transferencia en euros de idéntico importe entre los bancos españoles.

Si quieres estar seguro de que no acabas pagando comisiones de cara al futuro, es necesario regular la correspondencia online por si el banco te notifique alguna modificación.

Aunque se suele hablar de la “ley de comisiones bancarias de 2021”, lo cierto es que no es nueva dicha ley. Solo podemos hablar de un criterio único que lleva en vigencia desde principios de 2021 que es tenido en cuenta por las autoridades de consumo para la resolución de las reclamaciones. Lo que viene a decir es que si en la cuenta bancaria estaban presentes expresiones como “sin comisión” el banco no tiene modificar las condiciones y, en caso de hacerlo, es posible que se presente una reclamación a las administraciones competentes.

Como ves, todavía es posible disfrutar de cuentas corrientes sin comisiones, pero deberás leer detalladamente las condiciones, en especial la famosa “letra pequeña” para elegir la que más te interese.