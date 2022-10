Conoce los beneficios de unirte al movimiento CBD

El auge del CBD en España, Europa y el mundo entero es un hecho que no tiene intenciones de declinar. Gracias a las revelaciones científicas sobre sus bondades, la sociedad moderna ha aumentado su confianza sobre el uso de este tipo de productos; por tanto, la legalidad de las compras es cada vez más aprovechada por los usuarios, por eso comprar aceite CBD, hachís CBD o cristales CBD en Justbob, la tienda web N°1 de la industria del cannabis que con sus productos es capaz de complacer las expectativas de sus miles de usuarios.

Los beneficios del CBD en la sociedad moderna

Gracias al interés de la ciencia por este controversial cannabinoide, es posible conocer los beneficios de su uso. Así que aquí te presentaremos una lista especial:

Como anticonvulsivo

El CBD es un fármaco antiepiléptico natural no adictivo que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de las convulsiones y otros trastornos neurológicos. Detiene las convulsiones al unirse a los receptores CB1 en el cerebro y bloquear los neurotransmisores que las causan. Lo mejor es que no tiene efectos secundarios ni cualidades adictivas, por lo que puede tomarse sin temor a dañarse a sí mismo o a otros.

Alivia el dolor

El CBD es un analgésico natural que ha demostrado su eficacia para aliviar el dolor.

Puede utilizarse para aliviar el dolor causado por la artritis, la esclerosis múltiple y la fibromialgia. También puede utilizarse para aliviar el dolor causado por el cáncer.

El CBD combate la ansiedad y la depresión

El CBD es un antiinflamatorio y puede ayudar con los trastornos del estado de ánimo. Esto significa que se ha demostrado que reduce la ansiedad y la depresión. De hecho, el CBD puede ser capaz de tratar una serie de condiciones relacionadas con el estado de ánimo y la salud mental, incluyendo el trastorno de estrés postraumático (TEPT), la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

El CBD puede ayudar a controlar el acné

Las propiedades antiinflamatorias del CBD pueden ayudar a controlar el acné. También se ha descubierto que tiene efectos antibacterianos, antifúngicos y antioxidantes. Esto puede contribuir a la reducción de la inflamación asociada al acné al reducir la proliferación de células de la piel y provocar la liberación de citoquinas proinflamatorias que causan el enrojecimiento e hinchazón de la piel.

El CBD ayuda con el insomnio

El CBD actúa activando el sistema endocannabinoide, formado por receptores en el cerebro que responden a cannabinoides naturales como la anandamida (la "molécula de la felicidad"). Estos receptores también son responsables de regular el estado de ánimo, el apetito y la percepción del dolor. Al estimular estos receptores, el CBD ayuda a promover la relajación y la calma sin que te sientas cansado o aturdido. Esto puede ser especialmente útil si tienes problemas para conciliar el sueño debido al estrés o la ansiedad, pero no quieres tomar medicamentos recetados que tienen efectos secundarios.

Mucha gente afirma que tomar aceite de CBD antes de acostarse les ayuda a descansar bien por la noche sin ningún tipo de aturdimiento por la mañana. También se ha demostrado que el cannabinoide reduce los niveles de ansiedad en general, lo que puede contribuir a mejorar la calidad del sueño con el paso del tiempo, al reducir el insomnio inducido por el estrés causado por las preocupaciones cotidianas.

El CBD ayuda a perder peso

Uno de los muchos beneficios del CBD es que puede ayudarte a perder peso. Además de reducir la inflamación y ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse, el CBD también ayuda a reducir el apetito. Cuando comes menos, pero te sientes lleno durante más tiempo, es más probable que te deshagas de los kilos de más porque no se te antojan tanto los alimentos poco saludables.

El CBD combate los trastornos psicóticos

Puede que ya conozcas los numerosos beneficios del CBD y su condición de remedio natural para la ansiedad, pero ¿sabías que puede ayudar con los trastornos psicóticos? Los tipos más comunes de trastornos psicóticos son la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En estos trastornos, los afectados experimentan alucinaciones (cuando ven u oyen cosas que no existen realmente) y delirios (cuando creen en algo a pesar de las pruebas de lo contrario). Los enfermos también pueden tener pensamientos y patrones de habla desorganizados, dificultad para concentrarse o llevar a cabo las tareas diarias, falta de motivación, paranoia, aislamiento social y hostilidad hacia los demás.

¿Consejos para comprar productos CBD?

Puedes encontrar productos de CBD en muchos lugares, pero es importante saber que no todos los productos de CBD son iguales. El CBD derivado del cáñamo es legal en la mayoría de los países y no tiene efectos psicoactivos. Por otro lado, el CBD derivado de la marihuana no es legal en todos los países y tiene una mayor probabilidad de contener rastros de THC (el principal ingrediente activo de la marihuana). También es crucial asegurarse de que se compra a una fuente de confianza. Además de comprobar si el producto de CBD está hecho de cáñamo o cannabis (y de qué tipo), los clientes también deberían comprobar la cantidad de extracto que reciben con cada porción. La cantidad de extracto por gramo variará en función de cuántas veces se haya procesado el material vegetal antes de la extracción; este proceso lleva su tiempo, así que ten en cuenta esta información cuando compares los precios entre diferentes marcas.