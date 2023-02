¿Cuál fue el primer pedal de guitarra y por qué revolucionó la música?

¿Cuál fue el primer pedal de guitarra?

¿Qué supone la aparición de los pedales de guitarra?

¿Cómo evolucionaron estos aparatos?

¿Cuántos tipos de pedales existen?

Drive: overdrive, distortion o fuzz.

De filtro y dinámicos: entre los que se encuentran los supresores y los de volumen.

Efectos de modulación: flanger, tremolo, rotación, derivados, chorus y phaser.

Filtros: filtro específico wah, talk-wah, filtros de picos y autos.

Alteración de tono o pitch: tenemos los sintetizadores armónicos, los transportadores y los harmonizadores.

Efectos especiales: tipo ruidos, mezclas, desplazamientos de tono, etcétera.

Ecualización.

Reverberación.

Existen aparatos que cuando se descubren son capaces de revolucionar todo un sector. Este fue el caso de los pedales de guitarra, que cambió la forma de tocar las guitarras al alterar su sonido.En esta entrada del blog, examinaremos más de cerca los orígenes del pedal de guitarra, su historia, los tipos que existen y por quéY es que si se hace un repaso a la historia de la música, en concreto a la guitarra, es interesante observar cómo evolucionó su sonido y los estilos musicales que surgieron (rock and roll incluido).Curiosamente, todo ello a partir de un aparato que no es un instrumento en sí, sino que, es decir, la guitarra.Desarrollado a finales de los años 50, alrededor del año 48 la compañía conocida como Rowe Industries fue la primera en inventar un pedal de guitarra. Este dispositivo permitía a los músicosSu origen fue una respuesta de Rowe Industries a los guitarristas que pedían a gritos un aparato para conseguir nuevos efectos en su guitarra.El propietario de Rowe Industrias se llamaba Horace "Bud" Rowe y se unió con "Harry" DeArmond, un diseñador de componentes eléctricos para fundar instrumentos y aparatos musicales. El desarrollo de la primera pastilla desmontable de la historia es atribuido al diseñador Dearmond.Elfabricado por Rowe Industries se considera la primera unidad de efectos musicales de la historia, aunque en realidad es el primer pedal de guitarra que salió al mercado.La aparición del primer pedal de guitarra en 1958 fue un importante paso adelante para la música y desde entonces ha repercutido en todas las formas de entretenimiento musical.El invento desarrollado por Rowe Industries y conocido por el nombre de “DeArmond Tremolo Control”o sacar nuevos estilos de música.Cuando se inventó el primer modelo se desconocía todo lo que iba suponer en conciertos y en la música. Para entender qué supuso para los músicos y el sector, hay que entender las posibilidades de este aparato.Y es que los pedales de guitarra, permitiéndoles ser más creativos y experimentales en su trabajo.La aparición de esta tecnología ha proporcionado a un número incalculable de músicos nuevas formas de expresarse, además de suponer una gran ayuda para la industria musical.. A medida que fue pasando el tiempo, en especial, en las décadas de los 60 y 70 prestigiosos fabricantes como Gibson o Fender desarrollaron mejoras en estos aparatos que dieron un salto en prestaciones.Décadas más tarde, salió, modelado de amplificaciones y simulación de altavoz.La aparición de esta herramienta fue revolucionaria y la adoptaron grupos de la talla de Weezer, Porcupine Tree o Muse. Posteriormente, el primer POD en formato pedalera evolucionó hasta llegar al line 6 pod go , un dispositivo pedal todo en uno con multitud de posibilidades y opciones.El mundo de los pedales de guitarra es muy amplio. Existen muchos modelos y variedades, que varían según su aspecto y formato: analógico, multi-efecto, amplificador o por tipo de efecto.Si nos atenemos a los tipos de efecto tenemos los siguientes:Como puedes ver,. Desde pedales compresores que ayudan a suavizar el volumen de una guitarra, hasta overdrive que le dan un sonido más potente, hay un tipo para las necesidades de cada guitarrista.Por todo ello, es una buena idea que te familiarices con los distintos tipos de pedales de guitarra disponibles para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.¡Parece mentira que la aparición de un aparato que no es un instrumento en sí, haya cambiado tanto el panorama musical!