¿Deberías pasarte a PlayStation 5, o la PS4 sigue siendo suficiente?

Con el lanzamiento de la PlayStation 5, muchos jugadores se preguntan si merece la pena cambiar su actual PlayStation 4, o si esta sigue siendo suficiente para sus necesidades de juego. En este artículo analizaremos las diferencias entre las dos consolas y te ayudaremos a decidir si deberías actualizarte a la última PS5.Una de las mayores diferencias entre la PS5 y cualquiera de las PS4 son sus gráficos y su rendimiento. La PS5 cuenta con funciones avanzadas como el trazado de rayos y el juego en 4K, lo que se traduce en gráficos más realistas y una jugabilidad más fluida. La consola también tiene una CPU más rápida, GPU y más memoria, lo que se traduce en tiempos de carga más rápidos y velocidades de fotogramas más altas. Si eres un jugador que valora la última tecnología y quiere experimentar los mejores gráficos y rendimiento, entonces definitivamente vale la pena la actualización a la PS5.Otro factor a tener en cuenta es el precio. La PS5 es bastante más cara que la PS4 básica, la PS4 Slim o incluso la PS4 Pro. Si tienes un presupuesto limitado o no estás dispuesto a gastar mucho dinero en una nueva consola, puede que actualizar a la PS5 no sea una opción viable. Esto se ve reforzado por el hecho de que puedes jugar a más de 100 juegos con una suscripción a PS Plus Extra sin gastar demasiado dinero. Y ahora que los precios de PS4 han bajado considerablemente, en Eneba puedes hacerte con una PS4 Slim de segunda mano por una fracción de su precio original.Otra consideración importante a la hora de decidir si actualizarse o no es la biblioteca de juegos. La PS5 cuenta con una creciente lista de títulos exclusivos que no están disponibles en la PS4, como Demon's Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal. Sin embargo, la PS4 sigue teniendo una gran biblioteca de juegos, muchos de los cuales siguen saliendo para la consola. Si estás satisfecho con la biblioteca de juegos actual de la PS4 y no sientes la necesidad de jugar a los últimos títulos exclusivos, puede que no haya una razón de peso para actualizarla.Si estás decidido a actualizarte, una de las ventajas de la PS5 frente a la PS4 es su retrocompatibilidad. La PS5 puede reproducir la mayoría de los juegos de PS4, lo que significa que puedes seguir disfrutando de tus juegos favoritos de la generación anterior en la nueva consola. Sin embargo, no todos los juegos de PS4 son compatibles con la PS5, por lo que merece la pena consultar la lista antes de actualizarse.La PS5 también tiene varias características nuevas que pueden resultar atractivas para algunos jugadores. Por ejemplo, el nuevo mando DualSense cuenta con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos, lo que proporciona una experiencia de juego más inmersiva. La consola también cuenta con audio 3D, que crea un entorno sonoro más realista e inmersivo. Si te interesan estas nuevas funciones, la PS5 puede merecer la pena.En última instancia, la decisión de actualizar a la PS5 o quedarse con una consola más antigua como la PS4 Slim se reduce a las preferencias personales y al presupuesto. Si eres un jugador que valora la última tecnología, quieres jugar a los últimos títulos exclusivos y tienes el presupuesto para actualizarte, entonces la PS5 merece la pena. Sin embargo, si te conformas con la biblioteca de juegos actual de la PS4, no sientes la necesidad de la última tecnología o tienes un presupuesto limitado, puedes encontrar grandes ofertas en consolas PS4 usadas y baratas en mercados digitales como Eneba.