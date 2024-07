Diez desempleados encuentran un trabajo de conductor de autobús en Alcañiz tras un curso de INAEM y Cámara de Comercio

Un programa con muchas salidas

Programas PRO-IN

Tras 15 años trabajando en la misma empresa, Sergio Díaz se quedó de repente en paro. Una situación complicada que necesitaba un cambio de rumbo sobre todo para una persona de 50 años. Caso similar es el de Josué García, alcañizano que necesitaba “cambiar los hábitos de toda una vida”. Unos cambios muy relacionados con el mundo laboral y en el que ha intervenido de forma sustancial el Instituto Aragonés de Empleo, a través del Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI), junto a la delegación de Alcañiz de la Cámara de Comercio de Teruel, beneficiaria de dicho programa. Estos Programas están orientados a la mejora de la empleabilidad y la reducción del desempleo.Para recorrer este camino, Sergio, Josué y otros 41 alumnos participaron en el programa. Durante el desarrollo del mismo, se realizaron itinerarios individuales y personalizados de empleo y a través de distintos servicios, acciones de orientación y acompañamiento, tanto Sergio como Josué vencieron su temor a no poder incorporarse al mundo laboral y consiguieron trabajo gracias a la formación ofrecida dentro del programa: “Nos han servido para volver a empezar de cero en otro ámbito laboral. Nos sentíamos algo oxidados y con los cursos del INAEM hemos podido actualizarnos y desenvolvernos en muchos aspectos, no solo en lo laboral, sino también en lo social y en lo personal”, indican.Un aspecto clave en el desarrollo y éxito del programa es la incorporación de acciones de formación dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad. El Certificado de Profesionalidad para Conductores de Autobús ha sido uno de los cursos desarrollados dentro del programa en Alcañiz que más éxito ha tenido porque de los 15 participantes, diez de ellos han conseguido trabajo como conductores de autobús en la zona, como Josué Gracia. La Cámara de Comercio trabaja muy de cerca con las empresas y, por ello, pudo detectar “la necesidad de estos profesionales en todas las empresas de la zona”, ha indicado la técnica de empleo de Cámara de Comercio Teruel en la delegación de Alcañiz, Teresa Gracia. De este modo, se pusieron en marcha para ofrecer la formación y dar respuesta a esta demanda.Esta formación, financiada por el INAEM, a través del PIMEI y completamente gratuita para los usuarios, ha constado de un total de 370 horas (290 teóricas y 80 prácticas). Además, los participantes han conseguido el permiso de conducir y el CAP. Por ello, una vez acabada toda esa formación, pudieron entrar a trabajar en empresas de autobuses.Josué Gracia es uno de los usuarios que ha realizado el curso y ha conseguido trabajo gracias a él: “Para mí ha supuesto una gran ayuda y una experiencia muy buena porque en una situación como la mía, que no soy una persona joven y decido cambiar de trabajo radicalmente, es un lujo haber tenido esta oportunidad”, ha indicado. Tras finalizar el curso y realizar las prácticas correspondientes, la empresa lo contrató y ya lleva más de seis meses conduciendo autobuses, realizando rutas escolares y diversas excursiones.El programa ejecutado por Cámara en Alcañiz se ha realizado desde enero de 2023 hasta junio de 2024. En él han participado personas inscritas en las Oficinas de Empleo de Alcañiz, Andorra y Caspe, en el que han realizado diversas acciones orientadas a “desarrollar y mejorar tanto habilidades personales como profesionales”. Han sido 34 de las 43 personas las que han conseguido empleo tras la finalización de los cursos.Entre las acciones desarrolladas, se han llevado a cabo talleres para aprender a realizar trámites online de la vida diaria y con la administración pública, de competencias digitales, técnicas para la búsqueda activa de empleo y preparación de pruebas de selección, diseño del CV, charlas y visitas a empresas o nuevas habilidades para mejorar el perfil profesional.Un programa “con muchas salidas”, así lo ha calificado Sergio Díaz. Actualmente, está trabajando en una empresa alimenticia, un empleo que consiguió durante el curso gracias a talleres de búsqueda de empleo y actualización del currículum. “Los conocimientos que aprendí, los utilicé inmediatamente en la entrevista”, ha explicado. “El programa me ha servido sobre todo para actualizarme y desenvolverme en muchos aspectos, no solo en lo laboral, sino también en lo social y en lo personal”, ha indicado Díaz.Los llamados Pimei son el precursor de los actuales PRO-IN (Proyectos integrales de Empleo). El INAEM ha destinado este año 3,7 millones de euros a dichos programas. Unos programas que tienen varias líneas: la primera va dirigida a sectores productivos o económicos concretos, con una partida de 2.795.000 euros. Este año se pone la atención en la edificación y obra civil, energía y agua, hostelera y turismo, e industrias agroalimentarias. En estos cuatro sectores participarán 960 personas, a razón de 240 por cada uno de ellos.La segunda línea, dirigida a personas con discapacidad, tiene un presupuesto de 980.000 euros. Entre ambas líneas de trabajo se benefician 1280 personas.Los Pro-In se completan este año con un programa dirigido a mayores de 52 años cuyo plazo de solicitud finaliza a finales del mes de julio. La convocatoria de dicho programa fue publicada en el BOA del 10 de julio y el INAEM destina 4,7 millones de euros a formar a 1480 ciudadanos. El objetivo es poder insertar, al menos, al 20% de los participantes en el programa.