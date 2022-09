Dónde encontrar la mejor tarifa de móvil del mercado

Ahorrar nueve mil euros: ¿es posible?

La telefonía móvil está en continua evolución, tanto por el creciente número de los servicios que ofrece y la mejora de estos, como por sus cambiantes tarifas y sus agresivas ofertas comerciales. En 2020, los españoles gastamos más de sesenta horas hablando por nuestros móviles y la tendencia de uso va en aumento. Según esto, un abonado medio de cuarenta años habrá pasado casi tres meses de su vida hablando por teléfono y se habrá gastado, como mínimo, unos cinco mil euros, aunque otros cálculos elevan la cifra hasta los dieciocho mil. mejor tarifa de móvil del mercado no siempre es fácil, dentro del laberinto de variables que manejan las compañías operadoras. Sobra el confusionismo y, con demasiada frecuencia, falta información transparente. En consecuencia, el sector es uno de los que más reclamaciones acumula, por lo que hay que andarse con “pies de plomo” antes de tomar definitivamente una decisión de compra o de contratación, sobre todo por la “famosa” (e impopular) “letra pequeña”.Según algunos cálculos, cada español gastó en el año 2020 más de sesenta horas de su tiempo hablando por el móvil. Es decir, casi tres días seguidos sin parar, mañana, tarde y noche. Y la tendencia de uso va a más.La telefonía móvil mueve en España una facturación global de casi tres mil setecientos millones de euros al año (datos del sector en 2020), con más de cincuenta y seis millones y medio de líneas activas en agosto del presente año 2022, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es decir, hay unos nueve millones más de líneas móviles que de personas viviendo en nuestro país (47,3 millones). La tasa de penetración es del 119,4% (119,4 líneas móviles activas por cada cien habitantes).En teoría, un usuario con ochenta años (edad a partir de la cual lo previsible es que deje de utilizar el móvil con frecuencia) habrá empleado más de 180 días de su vida (más de seis meses) colgado de un terminal y se habrá gastado más de nueve mil euros de su bolsillo, como poco, entre las llamadas y el consumo de datos que haya realizado con el móvil.Otros cálculos cifran este gasto acumulado en más de cuarenta mil euros, pero para ello debería de haber estado pagando cincuenta euros mensuales de cuota durante toda su vida como usuario.La cuestión es ahorrar al máximo en el móvil. ¿Pero es posible? ¿Cómo encontrar esa tarifa ideal? Simplemente, buscando en los portales especializados con comparadores de precios estaque existe en cada momento.Para ahorrar, lo aconsejable es estar al tanto de las constantes novedades que se producen en el mercado. Ahorase pueden encontrar en las compañías “low cost” Digi,, Lycamobile, Oceans, LlamaYa y Jetnet.Éste sería el “top cinco” de operadores baratos, con precios entre 5 y 6,44 euros, aunque hay alguno más por sólo 4,50 euros al mes.Todos ellos pueden ser muy atractivos para los usuarios básicos, pero no para un uso intensivo, porque sus servicios se quedan cortos en prestaciones. También hay otras ofertas que pueden incluir datos y llamadas ilimitadas sin superar los diez euros al mes.Casi la mitad de los servicios “low cost” que operan en España pertenecen a grandes operadores de telefonía móvil. MásMóvil aglutina a Pepephone, Llamaya, Lycamobile, Hits Mobile, Lebara, Oceans, Guuk y Virgin Telco; Movistar a O2 y Tuenti; Orange a Simyo y Jazztel, y Vodafone a Lowi. Y estos son sólo unos ejemplos.A los 47,3 millones de habitantes en España hay que restar unos siete millones de niños menores de diez años y de ancianos de más de ochenta, puesto que, salvo excepciones, estos grupos de edad no utilizan el móvil habitualmente.Quedan 40,5 millones de usuarios potenciales. Pero hay que hacer una nueva deducción: la de casi el 20% de tasa de penetración (119,4%) por cada cien habitantes. El motivo es que una sola persona física con dos o más líneas móviles cuenta para las estadísticas como varias personas distintas, tantas como líneas tenga contratadas. El resultado es que en España hay, teóricamente, unos 32,5 millones de personas físicas con uno o más móviles.En el año 2020 se consumieron 122.037 millones de minutos de llamadas, según Statista (“La telefonía móvil en España”, 17 de agosto de 2022). Es decir, que cada usuario empleó un promedio de casi sesenta y tres horas y, siguiendo esta pauta, a los ochenta años habrá empleado algo más de seis meses de su vida a usar el móvil.Este tiempo de uso del móvil es calculado con fines meramente orientativos y pone de manifiesto que a la altura de las tarifas hay que situar y valorar la reputación de la compañía telefónica. Una operadora con muchas reclamaciones no es demasiado aconsejable.Lade las compañías de móvil se gana con las opiniones de los usuarios y su experiencia como clientes. Se trata de un feedback que puede ser consultado fácilmente, por Google, por Facebook y por otras redes sociales.