La ingesta de probióticos en ayunas es segura

La importancia de recurrir a un equipo de profesionales

Acerca de Valentia Biologics

La ingesta de probióticos suscita dudas entre quienes temen que los comprimidos, al igual que ocurre con algunos medicamentos, provoquen alteraciones o irritabilidad en los tejidos del sistema digestivo al ser ingeridos en ayunas.Sin embargo, a pesar de tratarse de un compendio de elementos que se introducen en el organismo mediante una cápsula, en poco o nada se parecen a los tradicionales productos elaborados por las farmacéuticas, siendo segura su ingesta sin haber tomado nada previamente.Tomar probióticos con el estómago vacío no solo no es perjudicial, sino hasta aconsejable en algunas ocasiones, a tenor de lo que dicen los profesionales.“Es un hecho que algunos probióticos apenas pueden sobrevivir en un entorno ácido como puede ser la cavidad estomacal durante la digestión, y por eso es preferible optar por tomar los probióticos media hora antes de iniciar las comidas, dado que así aumentan las probabilidades de que los probióticos no sean eliminados por los ácidos del estómago y puedan ser absorbidos por el intestino”, explican los expertos en probióticos de toda clase. “Dada su sensibilidad a los entornos ácidos, es preferible optar por incluir su ingesta en una ventana de tiempo en la que las células parietales no estén secretando ácido clorhídrico en estómago”, añaden.Aunque no es un problema extrapolable a cualquier tipo de probióticos, algunos sí pueden ser especialmente sensibles a este compuesto que fabrica el cuerpo de manera natural para fomentar la descomposición de los alimentos, por lo que es aconsejable evitar la exposición de los probióticos a los ácidos del estómago para tratar de aprovechar todo su potencial. “Si bien es cierto que casi siempre hablamos de los ácidos estomacales a la hora de señalar a los agentes naturales capaces de hacer que los probióticos no puedan ser aprovechados por el cuerpo en su totalidad, existe otro factor que puede tener idéntica relevancia al hablar de la supervivencia y preservación de la integridad de los probióticos, y ese es la temperatura”, comentan los especialistas en la venta de probióticos y prebióticos de Valentiabiologics , una de las tiendas digitales mejor posicionadas dentro del segmento de la venta de complementos alimenticios.“Algunos productos cuentan con advertencias en sus etiquetas que instan al consumidor a evitar ingerir los probióticos junto a alimentos demasiado fríos o calientes”, comentan. “Eso ocurre porque algunos agentes no sobreviven a los cambios bruscos de temperatura, y por eso se recomienda ingerir alimentos o bebidas que se encuentren a una temperatura templada, más acorde con la de la cavidad estomacal, para evitar que un choque térmico aniquile algunos agentes incluidos en los complementos alimenticios”, señalan.También puede ocurrir, tal y como señalan desde Valentiabiologics, que una determinada fórmula encaje mejor con unas determinadas características. Por ejemplo, un probiótico específico puede ser asimilado de mejor manera con alimentos calientes que otro que funcione mejor con alimentos templados o con bebidas frías.“Es recomendable siempre echar un vistazo a las etiquetas, ya que suelen contener datos importantes y de enorme utilidad para el consumidor, quien puede verse beneficiado de su seguimiento para exprimir al máximo las ventajas de su complemento alimenticio”, explican.Los complementos para la alimentación son un tipo de producto muy específico cuyos pormenores solo conocen en su totalidad los profesionales del sector. 