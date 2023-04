Imagina Energía, la comercializadora independiente con mejores opiniones de usuario en 2023

Cuando una persona que ha pagado por un producto o servicio decide además emplear parte de su tiempo y su energía en recomendarlo, es que ha encontrado en él mucho más de lo que esperaba, tanto que no tiene problema en reconocer que le ha encantado. Esto, cuando hablamos de una compañía energética independiente como Imagina Energía, es aún más valorable, ya que muchos clientes tienden a ser fieles a las empresas de siempre y tienden a reaccionar con recelo ante cualquier posible cambio.

Por eso hemos decidido buscar las opiniones sobre Imagina Energía que los clientes de esta comercializadora de energía eléctrica 100% solar tuvieron a bien compartir tanto en 2022 como en 2023 para analizar con más detalle qué aspectos de su relación con ella destacan y, más importante aún, por qué lo hacen.

Posibilidad de contaminar mucho menos

La conciencia social que hemos adquirido durante los últimos años ha hecho que buscar soluciones energéticas con las que contaminar mucho menos y, de este modo, dejar de contribuir al agrandamiento del agujero de la capa de ozono que está propiciando el calentamiento global, sea una de nuestras prioridades.

El problema es que no todo el mundo puede afrontar la instalación de paneles solares fotovoltaicos en su vivienda, bien por su coste o bien porque no se dan las condiciones necesarias para que su funcionamiento resulte todo lo eficaz que se necesita. Por suerte, con Imagina Energía esto no significa tener que conformarse con las compañías eléctricas tradicionales, ni mucho menos.

Son muchas las opiniones que agradecen a la compañía la posibilidad que brinda a sus clientes de que todos sus electrodomésticos funcionen con luz de origen 100% solar certificada, respetando además unos precios mucho más asequibles de lo habitual en el sector.

El mejor servicio de atención al cliente

El servicio de asesor personal que Imagina Energía pone a disposición de cada uno de sus clientes es otro de los puntos destacados en gran parte de las opiniones que hemos podido encontrar en internet.

El hecho de que las esperas para hablar con él sean mínimas, y de que cada uno de ellos esté perfectamente capacitado para resolver cualquier tipo de duda sobre el servicio de la compañía o para proporcionar cualquier tipo de información sobre nuestra relación con ella aporta mucha tranquilidad a sus usuarios.

En Imagina Energía el soporte de atención al cliente no es un trámite, sino una prioridad absoluta. Un elemento diferenciador que nació a la vez que esta comercializadora independiente como uno de sus cimientos y que el tiempo ha terminado demostrando que se ha convertido en uno los principales pilares más valorados por unos clientes que nunca cuelgan el teléfono sin haber obtenido la respuesta que necesitaban.

Total transparencia

Es habitual que las facturas energéticas no resulten sencillas de leer, e incluso que lleguemos a pensar que se nos está cobrando de más en nuestras facturas de la luz. Y lo peor es que muchas compañías no proporcionan las herramientas necesarias para que podamos comprobarlo.

Pues bien, la transparencia en este sentido es otra de las claves por los que los clientes que llegan a Imagina Energía deciden quedarse a pesar de no tener ningún tipo de compromiso de permanencia.

Si pagan lo justo, entienden perfectamente los porqués de cada uno de los importes facturados y disponen de un asesor especializado en caso de surgirles cualquier tipo de duda, ¿dónde van a estar mejor?

Sin compromiso de permanencia

Ya hemos mencionado este punto dentro de los anteriores, pero es que resulta muy curioso que un detalle que nos da la libertad de poder elegir cualquier otra opción en cualquier momento, sin sanciones económicas de por medio, sea precisamente una de las características que más se destacan en las mejores opiniones acerca de Imagina Energía.

La libertad de poder irse es también la libertad de decidir quedarse, algo de lo que muchas compañías energéticas privan a sus clientes.

Es decir, quienes tienen su tarifa eléctrica contratada con Imagina Energía valoran pagar poco, contaminar mucho menos y recibir un trato amable y experto, pero sobre todo valoran disfrutar de todo eso porque ellos quieren, no porque se un contrato se lo haya impuesto a la fuerza.

Con esto, está claro que elegir Imagina Energía es un acierto en todos los sentidos. Y no lo decimos nosotros, ¡lo dicen los que ya lo han hecho!

