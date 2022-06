¿Jugar en cualquier sitio? Todo es posible

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: es un juego de mundo abierto donde vivirás nuevas aventuras en cada momento, luchando, resolviendo acertijos o disfrutando de sus paisajes.

Si eres un gamer o un entusiasta de los juegos digitales, seguro que entras a menudo en marketplaces que ofrecen cientos de excelentes ofertas y en los que ahorraras en tus videojuegos y consolas.Además, en algunos de estos marketplaces como por ejemplo en Eneba puedes vender tus viejos productos de gaming para así ganar un dinero y ganar espacio en tu zona de juegos. Como hay muchas consolas de juegos en el mercado hoy vamos a hablar de las más populares. ¿Suena genial no?Desde hace ya un tiempo todos los medios se están haciendo eco posiblemente sobre el dispositivo de juego más popular hoy en día – la consola PS5. ¿Por qué tanto ruido a cerca de ella? La respuesta es simple, no hay los necesarios chips en el mercado para su fabricación por lo que es difícil encontrar stock de esta consola.Por ahora los entusiastas de PlayStation deben conformarse con consolas como la PS4 Pro, si no están dispuestas a pagar de más ya que el precio de PS5 es mucho más alto si lo comparamos con el precio de PS4 Esto es comprensible si quieres algo nuevo que te proporcione una experiencia diferente y adquirir una de las mejores consolas del mercado, deberás de rascarte el bolsillo u optar por otra opción completamente diferente como la Nintendo Switch.Está claro, la posibilidad de llevar contigo tu consola es una de las mejores ideas del mundo. Si esa idea te gusta, entonces lo tienes claro, puedes comprar la Nintendo Switch Esmanejable, ligera,y pequeña, su propio nombre ya indica que puedes usarla de diferentes formas, conectada a una TV o jugando desde la propia consola de 6 pulgadas. En ella podrás jugar a juegazos de Mario, Zelda, Pokémon…La otra de las ventajas además de poder llevar contigo tu Nintendo Switch donde quieras es la selección de juegos. En estos cinco años de esta consola Nintendo no ha parado de sacar nuevos juegos todos los meses como:Una nueva consola siempre es una buena idea. Sin embargo, no siempre es la mejor. Si optas por una consola usada:Los marketplaces digitales te van a ayudar a comprar donde quieras que estés y a pagar menos por lo mismo para que puedas jugar más. Aquí vas a encontrar juegos, suscripciones, tarjetas prepago… ¡Disfruta!