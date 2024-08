La evolución de la educación a distancia: conciliación con la vida adulta

¿Cómo ha evolucionado la educación a distancia?

¿Qué motivos llevan a los estudiantes a decantarse por la educación online?

Desde hace años es vox populi que muchas de las personas que engrosan el mercado laboral. Es un poco naíf pensar que en el sector privado, incluso en el sector público, un trabajador conserve su mismo puesto de trabajo por muchos años.Hasta los funcionarios, que aparentemente tienen más privilegios por la estabilidad de su empleo, deben. Esta era de la incertidumbre tiene su máxima expresión en la constatación de que en la próxima década o un poco más adelante serán populares trabajos que ahora casi ni existen.Así ha ocurrido con los community managers y otros expertos en redes sociales, con los analistas de datos en informática o con los especialistas en Inteligencia Artificial. Por este motivo, no es de extrañar que, y en especial, gane cada vez más enteros.Se entiende por educación a distancia a todos aquellos programas educativos y de formativos que se imparten y realizan de manera remota, sin la necesidad de que docentes y alumnos compartan espacio físico. Es la, y en concreto las, lo que permite laEn los últimos cinco años,. Entre las razones que han llevado a esta decisión una de las más reseñables es la posibilidad de compaginar el trabajo con los estudios.Muchas personas que ya están insertas en el mercado laboral no desaprovechan la oportunidad de seguir formándose. Lo hacen principalmente parao con. Pero también hay quien quiere dar un paso más en su carrera y adelantarse a lo que demande el mercado de trabajo en los próximos años.En concreto,. Y hay familias profesionales, como, donde hasta un 30% de los estudiantes elige la formación online.Además, este formato educativo presenta una ventaja, ya que. Un ejemplo, si una academia o un centro de estudios tiene sede en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, para un alumno de Badajoz, Pamplona o León le es muy costoso económicamente optar por la educación presencial.Para muchos alumnos, estén trabajando o no, estudiar a distancia es una elección necesaria que se basa en tomar el control de su propia vida. Es simplemente una cuestión de capacidad de gestión, es decir, encuentras más facilidades en este tipo de formación que en la presencial, pues es menos exigente en cuanto a las clases y los horarios.Al estudiar, normalmente, pues quedan grabadas y hay más libertad para dedicar unas horas concretas al estudio.Esto va de la mano de la, puesto que lano solo se mide en cuándo consultar esas clases, sino en adecuarse a distintos estilos de aprendizaje cada vez más populares en los nuevos formatos educativos.. Tal y como ha quedado atrás esa idea de que puedes mantener tu misma profesión durante toda tu vida laboral, también están desfasadas las clases magistrales y la idea exclusiva de estudiar y aprender acudiendo a clases a un centro.Todas estas ideas van de la mano de la necesaria. Con la formación online se adquieren, pero también otras capacidades interesantes comoo competencias paraComo último apunte, hay que señalar el poder de la educación a distancia para todo tipo de audiencias. Ya no hablamos exclusivamente de perfiles jóvenes que están en edad natural de seguir formándose para entrar en el mercado laboral. En este refuerzo de la formación online y en remoto participan tambiény que quierenEn resumen, no es que haya muchas ventajas asociadas a esta nueva idea de entender la educación, sino que es. Cuanto antes tratemos de surfearla (como quien navega por internet), más opciones habrá de ganar resiliencia para estos tiempos cambiantes o para sacar partido de