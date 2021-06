La nueva web con la que podrás montar tu gimnasio en casa de forma barata

Mantenerse en forma es una actividad que atrae cada día a más ciudadanos. Lucir un buen físico ahora que llega un verano sin restricciones y estar más saludable para disfrutar plenamente de la vida se siente como una necesidad. Para aquellos que no pueden permitirse acudir a un gimnasio, la idea de crearlo en su propio hogar es ahora más posible que nunca

Son muchas las razones que impiden acudir diariamente a un salón de gimnasio; Tener que ajustarse a un horario, compartir un mismo lugar donde hay que esperar para usar una máquina, donde se dejan las toallas en los bancos o los usan sin ellas, dejándolos impregnados de sudor… Recientemente, incluso se ha vuelto un lugar que ofrece cierto nivel de riesgo para contagiarse por covid-19.

No son pocos los que prefieren la tranquilidad de su propio hogar para llevar a cabo sus rutinas de ejercicios, sin la mirada extraña de otros, sin pérdidas de tiempo en traslados o el gasto de dinero mensual que eso implica. Muchos no habían dado el paso a montar un gimnasio en una habitación de su casa por falta de asesoramiento o dinero, afortunadamente, ambas cosas tienen solución. Con Fitness in progress, web especializada en productos de fitness, ya no hay excusa para ponerse en forma en el hogar, aquí se ofrecen todos los artículos necesarios para montar un gimnasio en casa y de la forma más económica posible.

Qué se necesita para montar un gimnasio en casa

La diferencia fundamental que hay con un gimnasio profesional es que no serán necesarias tantas máquinas, no hay que pensar en recrear uno de estos salones en una habitación de casa. En los gimnasios existen máquinas para satisfacer todas las necesidades y gustos de un amplio y variado grupo de clientes. En el ámbito privado esto no será necesario, ya que se podrá optimizar y personalizar el espacio al presupuesto y a los requerimientos exclusivos de cada cual.

La estancia debe tener el espacio suficiente para poder moverse con facilidad, con una buena circulación de aire. Es aconsejable colocar un monitor de televisión con acceso a internet para seguir las indicaciones online de algún profesor o llevar a cabo algún tutorial concreto, ya que se va a carecer de un entrenador personal al que acudir para recibir lecciones, patrones y rutinas específicas. También es muy útil contar con una esterilla acolchada, si es posible cubrir buena parte de la habitación dedicada a esta actividad con este elemento fijo, mejor.

En cuanto a los artículos y mobiliario para hacer ejercicios más necesarios, se deben incluir los siguientes que se enumeran a continuación que se localizan en la web fitnessinprogress.es a los precios más baratos del mercado.

La bicicleta elíptica

Con este aparato se consigue una forma estupenda para entrar en calor y comenzar los entrenamientos. Con la elíptica no solo se mueven las piernas en círculos, siendo un ejercicio de cardio fundamental, como en una bicicleta estática, también permite mover los brazos aumentando el esfuerzo, facilitando la formación de musculatura al tiempo que representa un bajo impacto para las articulaciones. En la web mencionada tienen excelentes descuentos en estáticas, elípticas, de spinning y también en bicicletas eléctricas para el black friday de 2021. Es, por tanto, una excelente oportunidad para adquirir una de estas máquinas y comenzar a ponerse en forma al ritmo que cada cual requiera. Estas fechas se consideran un momento ideal para aprovechar otras ofertas y descuentos en este black Friday e ir completando ese gimnasio que se quiere tener en casa.

Bancos de ejercicios

Con los distintos tipos de bancos de ejercicios se podrás fortalecer la musculatura del cuerpo de una forma más cómoda y práctica. Se pueden elegir entre aquellos exclusivamente para hacer pesas, aquellos otros que permiten diferentes tipos de ejercicios de musculación. Las multiestaciones son bancos con complementos que permite entrenar absolutamente todos los músculos del cuerpo.

Mancuernas

Objetos imprescindibles en cualquier gimnasio, incluido el de casa. Con ella se endurecen brazos, piernas… permitiendo el entrenamiento específico de cada músculo para aumentar tanto en fuerza, como en resistencia, como en volumen. La variedad de tipos y diseños es amplia, desde las mancuernas redondas tradicionales a las hexagonales o aquellas que están recubiertas de silicona o de neopreno, más aconsejables para evitar daños en la solería de casa.

Cuerdas de saltar, balones, rueda de abdominales, soporte para flexiones…

El mundo de los complementos para gimnasio es enorme. La elección de cada uno de ellos vendrá determinada por el tipo de ejercicios, intensidad y resultados que se quieran obtener.

Saltar a la comba, tonifica los brazos, las piernas, glúteos y abdomen, protege el corazón y, además, es una gran ayuda para prevenir la osteoporosis.

Los fitballs son útiles para cierto tipo de ejercicios, como los del yoga o para el pilates, ejercitan las abdominales o permiten avanzar en los push ups.

La rueda de abdominales permite ejercitar duramente los abdominales, pero también los hombros y la espalda, favoreciendo la flexibilidad y aumentando la fuerza.

Los soportes para flexiones consiguen que el radio de movimiento en cada flexión aumente, por lo que se optimiza el esfuerzo, la fuerza e intensidad necesaria, además de la efectividad en este tipo de ejercicios.