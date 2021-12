Las autoridades advierten de las estafas tras las webs de citas

Cómo evitar ser estafados en app de citas

Investigar su perfil a fondo antes de entablar relación

No salirse de la aplicación para seguir hablando

No enviar nunca dinero

Utilizar una cuenta de correo secundaria

Estafas también en redes sociales

Las webs de citas se han convertido en plataformas muy populares para encontrar el amor en el siglo XXI. No obstante, como en todo lo que cosecha cierto éxito, no tardan en aparecer estafadores queriendo engañar y sacar algún tipo de beneficio ajeno a la función de estas páginas. Por este motivo, hay que ser muy precavidos a la hora de buscar en amor en la redEn la actualidad, son millones las personas que utilizan laspara encontrar pareja. El amor en el siglo XXI se busca en internet. Sin embargo, hay que extremar las precauciones, pues los estafadores aprovechan este medio para engañar a sus víctimas, embaucarlas y sacarles todo el dinero que puedan, en el mejor de los casos. Estos malhechores se aprovechan de estas personas porque saben que desean establecer una conexión personal, un vínculo emocional, una situación ideal para engañarlas y estafarlas.Muchas aplicaciones de citas terminan no siendo lo que parecen, como por ejemplo Fuego de Vida , que no siempre cumplen con lo que prometen, lo que hace que muchos usuarios tengan opiniones negativas sobre esta y otras plataformas. Es por ello que escoger una que ofrezca fiabilidad y seguridad es importante, además de no dejarse llevar por la publicidad engañosa o las campañas de marketing tan agresivas que realizan algunas de estas páginas. Esta es la primera clave para no ser víctima de una estafa, elegir con acierto la plataforma en la que registrarse.Además de acertar en la elección una app de citas fiables, hay otros consejos que se deben seguir al pie de la letra para no ser engañados por personas sin escrúpulos que tratan de aprovecharse de aquellos que simplemente buscan el amor.Intentar averiguar si la persona es quien dice ser haciendo una búsqueda en Google. El objetivo es saber si la persona es realmente quien dice ser, si sus aficiones son las que cuenta o solo trata de que la otra persona se sienta afín a ella.Ojo si sus fotos son demasiado perfectas, ya que en muchas ocasiones se las han robado a modelos o actores. Demasiadas veces, detrás de estos perfiles ni siquiera hay una personal real, sino unEs habitual que los estafadores pidan continuar la charla por otros canales que pueden conllevar un pago. Así mismo, también hay que tener mucho cuidado con el sexo online, ya que también invitan a mantener relaciones sexuales virtuales, con el objetivo de grabarlas y chantajear después.Por otro lado, siempre hay que, y de este modo no mostrar su verdadera identidad. Es posible que estén continuamente cambiando la fecha para quedar físicamente poniendo excusas.Aunque puede parecer demasiado evidente, hay cantidad de personas ingenuas que se ven embaucadas por estos estafadores profesionales, llegando a enviarles dinero, sin darse cuenta, hasta que es demasiado tarde, que han sido engañadas. Por este motivo,Una buena idea es tener una cuenta de e-mail secundaria para utilizarla solo en este tipo de apps, ya que así,En caso de sentirse acosado, siempre se podrá cancelar la cuenta y ya está.También es recomendable registrarse siempre manualmente en estas aplicaciones, no a través de Facebook, por ejemplo, ya que así el usuario podrá controlar los datos que quiere ofrecer a sus interlocutores.Losalertan a los usuarios de que no solo los registrados en aplicaciones para ligar son susceptibles de sufrir este tipo de estafas. Cada vez se producen más, como Instagram. El método que utilizan es muy similar en ambos casos.No hay que dejarse llevar por un nombre conocido o su popularidad, basta con leer la historia que salpicó al fundador de Tinder , en el que se le acusaba decontra un ex director ejecutivo.En primer lugar, el, dándole likes a todas sus publicaciones, comentándolas de forma positiva, siempre tratando de agradar. La finalidad de estas acciones esEn segundo lugar, cuando ya cree que su víctima confía en él, se pone eny entablando así una relación más cercana, de amistad e incluso tratando de comenzar un romance virtual.En último lugar, cuando la víctima ya confía plenamente en el estafador, este empieza ainventando cualquier cosa, desde una urgencia médica de un familiar a la compra de un vuelo para ir a conocerla.Aunque a muchos lectores les pueda parecer que todo este tipo de señales son más que evidentes, hay que tener en cuenta que se trata de profesionales, que tienen un gran conocimiento de su trabajo y. Nadie está a salvo de ser estafado. De hecho, este tipo de timos no deben ser tomados a la ligera, pues en 2020, según la Comisión Federal de Comercio de EEUU, estos engaños alcanzaron la cifra de 304 millones de dólares.