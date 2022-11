LAS MEJORES TABLETS CON WINDOWS

El sistema operativo Android ocupa un gran nicho de mercado en el segmento de las tablets. Con el paso del tiempo las iPad han ido consiguiendo un buen posicionamiento, aunque no es el único sistema operativo que quiere entrar de lleno, ya que Microsoft quiere ir poco a poco ocupando un porcentaje del pastel.Cada vez son más los modelos los que eligen el software de Microsoft, una apuesta por mantener el entorno tanto del hogar como el de la empresa. La última versión de Windows es la que incorporan muchos de los modelos de tabletas actualmente, concretamente la versión es Windows 10.Las tablets con Windows ofrecen una experiencia idéntica a la de usuarios de PC, por lo que va a ser fácil acostumbrarse a ella. Además, se pueden instalar todo tipo de aplicaciones y moverse rápido, todo ello dependiendo siempre del hardware instalado por cada uno de los fabricantes.Es uno de los modelos de tablet con Windows que mejor posición tienen, sobre todo gracias a que el precio de la misma no supera los 200 euros. La Talius Tablet Profesional Zaphyr 8005W viene con una pantalla de 8 pulgadas, y cuenta con una resolución de 1920 x 1200 píxeles, perfecta para transportar.El cerebro de la Talius Zaphyr 8005W es el procesador Intel Atom Z8350 de cuatro núcleos y una velocidad de 1,92 GHz, equipa 4 GB de memoria RAM y tiene un almacenamiento de 64 GB. Dispone de una buena autonomía, por lo que es uno de los puntos fuertes, ya que se podrá trabajar con ella durante más de 8 horas en uso continuado.Entre sus conexiones, la Talius Zaphyr 8005W llega con Bluetooth, USB, HDMI y Wifi, además viene con un cable USB en la caja, el alimentador y el manual de usuario. La Zaphyr 8005W pasa a ser una tablet interesante, cuyo precio actualmente ronda los 175 euros aproximadamente.Es uno de los fabricantes que se han decidido a irrumpir en el mercado de las tablets con fuerza, todo gracias a las diferentes versiones lanzadas hasta el momento. La CHUWI Hi10 GO llega con una pantalla de 10,1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles (Full HD+).La Hi10 GO monta el procesador Intel N4500 a 2,8 GHz, uno de los más potentes del mercado, suficiente para mover tanto el entorno de Windows 10, aplicaciones y juegos. La memoria RAM instalada de fábrica es de 6 GB, suficiente para todo tipo de tareas, mientras el almacenamiento es de 128 GB (añade soporte de tarjeta SD).CHUWI Hi10 GO monta una cámara web trasera de 5 megapíxeles, perfecta si se quiere hacer videoconferencias, fotografías, vídeos y trabajar con ella. Las conexiones de esta versión son Bluetooth, Wi-Fi, puerto USB de carga, además de venir con lo básico para comenzar. El precio de la Hi10 GO es de 279,99 euros.El gigante asiático Lenovo ha hecho una gran incursión en el mercado de las tablets con Windows con el modelo IdeaPad Duet 3. Es una versión importante, ya que llega con una gran pantalla IPS montada, de 10,3 pulgadas, la resolución es de 1920x1200 píxeles (Full HD+) y 340 nits.Lenovo IdeaPad Duet 3 viene con el conocido procesador Intel Celeron N4020 a 2,8 GHz, muestra una gran velocidad con Windows 10 que es el sistema integrado. La tablet de Lenovo llega con 4 GB de memoria RAM, y el disco duro es de 64 GB, todo ello ampliable mediante una expansión SD. La tarjeta gráfica integrada es la Intel UHD Graphics 600.En la parte frontal monta un sensor de 2 megapíxeles, a ello toca sumarle algunas conexiones laterales, uno de ellos es el puerto de carga USB, sirve también para conexiones de pendrive, OTG y más. La batería promete una autonomía de más de 10 horas de trabajo continuado. El precio de la Lenovo IdeaPad Duet 3 es de 399,99 euros.Hablar de Microsoft es hablar de Windows. La apuesta de la conocida marca se llama Surface Pro 7, una tableta pensada para el entorno profesional, se adapta a autónomos de pymes, medianas y grandes empresas. Es una tableta que incorpora una pantalla de 12,3 pulgadas con resolución de 2736 x 1824 píxeles (267 PPI).Es un convertible, puede usarse como tablet o portátil, la comodidad de trabajo dependerá de la persona que lo use a diario. Llega con Intel Core i5 de cuatro núcleos, la memoria RAM es de 8 GB con dos módulos incorporados, el almacenamiento es de un total de 128 GB de tipo SSD.Arranca con Windows 10, aunque actualizable de manera gratuita a Windows 11 una vez que se quiera. Llega con un teclado perfecto que se unira a ofrecer una experiencia única, como si se tratase de un portátil. El precio de la Microsoft Surface Pro 7 es de 789 euros, un coste que merece la pena, pensado para cualquier tipo de usuario, ya sea doméstico o bien de tipo profesional.La segunda apuesta de CHUWI es una tableta mucho más potente en todos los sentidos, ya sea en velocidad de procesador, memoria y almacenamiento. CHUWI Hi10 X es una interesante tableta con Windows 10, que llega con un panel IPS de 10,1 pulgadas con una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles (Full HD+) y una relación de aspecto de 16:10.El procesador es de cuatro núcleos, en concreto es el Intel Cerelon n4120 a 2,6 GHz, equipa un total de 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128 GB. La resolución de vídeo es hasta 4K, aparte de eso integra una cámara web trasera de 5 megapíxeles apta para videoconferencias, selfies y mucho más.Un aspecto a tener en cuenta es que carga con USB-C, un punto más que importante si se quiere cargar de manera más rápida y tenerla siempre operativa. Entre las conexiones, la tablet Hi10 X viene con Bluetooth 5.0, Wi-Fi de serie y un puerto USB para cargarla además de servir para enchufar periféricos.El peso de la CHUWI Hi10 X es de menos de 600 gramos, lo que le hace ser transportable de aquí para allá sin ningún tipo de problema. El precio de la Hi10 X es de 269 euros y tiene dos años de garantía.Como vemos, hay una interesante variedad de tablets con Windows en el mercado.