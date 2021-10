Los descuentos de Halloween llegan a España

Descuentos de Halloween

Temporada de ofertas

Fin de año y el ahorro

Aunque el Samaín se celebra en distintos territorios europeos desde hace cientos de años, lo cierto es que con la expansión de la cultura estadounidense por el mundo, poco a poco los españoles han comenzado a celebrar el Halloween durante los últimos días de octubre. Películas, disfraces y decoración son solo algunas de las cosas emblemáticas de la temporada.Sin embargo, hay algo que se ha popularizado por encima de lo demás durante el Halloween "español": las ofertas. Dando inicio a la temporada de consumo, que incluye al Black Friday, la navidad, el fin de año y el día de reyes, el Halloween sería el momento perfecto para comenzar a ahorrar en algunas compras para los últimos meses del año.De acuerdo a distintos reportes de prensa, las cadenas que más se han afincado en lanzar campañas de descuento de cara al Halloween en España serían Mercadona, Aldi y Carrefour, donde es posible encontrar precios especiales en disfraces, gominolas, calabazas para transportar golosinas, e incluso películas.Por su parte, algunas tiendas especializadas también diseñaron campañas especiales para la festividad anglosajona. Estas pueden incluir a Druni, que lanzó un especial de maquillajes para Halloween; Game, con descuentos en consolas de videojuegos, dispositivos inteligentes y películas de terror; y Worten, brindando envíos gratuitos para gran parte de su catálogo.Adicionalmente, aunque las decoraciones y la entrega de caramelos no forma parte importante de la celebración en nuestro país, muchas cadenas también estarían brindando descuentos en luces decorativas, calabazas, casas del terror, y algunas de las golosinas más consumidas por los amantes del azúcar.Finalmente, algunas tiendas estarían aprovechando el otoño para acelerar la venta de la mercancía de temporada. Un ejemplo de esto sería el de Douglas, que cuenta con descuentos de hasta 15% en miles de productos de su catálogo de otoño.Aunque muchas cadenas no cuenten con ofertas diseñadas específicamente para el Halloween, lo cierto es que sí tendrían descuentos especiales como parte de la estrategia para dar inicio a la temporada de compras.Ya sea para posicionarse o para deshacerse de productos para iniciar la rotación de mercancía de cara a las navidades, las ofertas estarían disponibles en casi cualquier establecimiento.Esto podemos verlo en casos como el folleto de DIA , donde la cadena cuenta con ofertas de hasta 37% en quesos, vinos, frutas, verduras frescas y distintos cortes de carne; así como en Conforama o Ikea, donde hay descuentos especiales en sofás, camas, mueblería y baños, al igual que en decoración para las fiestas de fin de año.Debido a la crisis económica que atraviesa el mundo a raíz de la pandemia, muchos consumidores estarían buscando las mejores opciones para comprar bienes esenciales sin gastar demasiado. En España esto se vería con claridad con la caída del 11% en el presupuesto familiar para las compras de consumo masivo.El fin de año, que cuenta con varias celebraciones de consumo, se habría vuelto la mejor opción de los consumidores españoles para ahorrar en todo tipo de productos, no solo alimenticios o para el cuidado personal, sino también electrónica, moda, indumentaria deportiva, decoración, e incluso turismo.Las ofertas de Halloween son una rareza a los ojos de muchos, sin embargo, se estarían convirtiendo en una tradición que cada vez más tiendas adoptan. Siendo el segundo año de la pandemia, muchas tiendas no estarían escatimando en sus estrategias para atraer a más clientes y recuperar parte de las ventas perdidas por la crisis de salubridad.