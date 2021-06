Los turolenses que utilizan Chromecast, ¿están seguros o no?

Las Smart TV en los últimos años han pasado a estar presentes en muchos domicilios. Sin embargo, el sistema que integran algunos televisores deja bastante que desear en términos de fluidez, falta de funciones, etcétera. Afortunadamente estos usuarios y aquellos que cuentan con un televisor convencional tienen a su disposición el Chromecast.



Se trata de un dispositivo comercializado por Google que hace uso de la conexión HDMI, así como de la red inalámbrica que utiliza para mostrar en el televisor todos aquellos contenidos que reproduces en la tablet o el teléfono móvil. La practicidad es máxima, por lo que no es de extrañar que el dispositivo se haya popularizado enormemente entre los turolenses.



Aun así, en plena era digital, es comprensible que ciertos usuarios pongan en duda el nivel de seguridad de ciertas acciones que se llevan a cabo a través de Internet. Cuestionar lo seguro que es el Chromecast de Google se ha convertido en una tendencia en redes sociales y foros de comunicación. Pero, ¿tiene razón de ser? Lo desvelamos en próximos párrafos.

Desafortunadamente ningún dispositivo tecnológico se libra de tener alguna que otra vulnerabilidad. Por suerte, este aparato funciona por medio de Chrome OS, el cual siempre se ha caracterizado por ser muy seguro. Pero lo cierto es que poco puede hacer si, a la hora de trasladar información de un dispositivo a otro, se produce un ataque.

Si bien es cierto que no son habituales, pueden darse en determinadas situaciones, sobre todo si el teléfono móvil o la tablet que se utiliza para retransmitir los contenidos al televisor vía Chromecast tiene algún tipo de malware o cualquier otro elemento dañino que se aprovecha de las vulnerabilidades.

Teniendo en cuenta que cualquier usuario de Chromecast tanto de Teruel como residente en cualquier otra zona de España puede verse afectado por una situación similar, es aconsejable poner en práctica las siguientes claves.

Con ellas reducirás al máximo las probabilidades de que el aparato de Google acabe viéndose perjudicado por un fichero malicioso.

El dispositivo se nutre de los datos que recibe no solo del smartphone o la tablet, sino también del router. Aunque la navegación a través de uno de tipo doméstico es mucho más segura que aquella llevada a cabo por medio de un Wi-Fi de acceso público, presenta ciertas carencias que son solucionadas por las VPN.

Nos referimos a las redes protegidas. Antaño el desconocimiento daba pie a pensar que era complicado utilizarlas. Nada más lejos de la realidad. Desde la web vpnoverview.com/es nos explican cómo instalar una red VPN para Google Chromecast y poder así navegar más seguro, tratándose de un procedimiento realmente sencillo.

Gracias a tutoriales como éste, poco a poco ha ido en aumento el número de usuarios que se decantan por esta alternativa. El motivo no solo reside en el incremento de seguridad.

Por si fuera poco, hay que añadir otra ventaja muy tenida en cuenta por bastantes turolenses. Hablamos de un mayor catálogo que pasan a tener ciertas plataformas streaming de la talla de Netflix, Prime Video y HBO.

Estas plataformas ofrecen unos contenidos u otros en función del país desde el que se navega. Todo cambia en caso de utilizar una VPN para Google Chromecast, ofreciéndote una gran libertad para disfrutar de series, películas y documentales indistintamente del lugar desde el que te conectes.

Tal como hemos mencionado en anteriores párrafos, transferir información y contenidos entre ambos dispositivos puede jugarle una mala pasada al Chromecast. Para evitarlo, más allá de hacer uso de una VPN, también puedes optar por otra acción adicional que aumentará la seguridad de la conexión.

Basta simplemente con instalar todas y cada una de las actualizaciones. Lo más recomendable en este sentido es activar el modo automático que las descargue justo cuando sean publicadas, aunque te preguntará antes de proceder a la instalación para que no se lleve a cabo en un momento inadecuado -por ejemplo mientras estás manteniendo una conversación importante-.

Finalmente, no dudes en hacer lo mismo que con un ordenador: activar un antivirus que sea eficaz repeliendo no solo virus, sino también malware, el cual ya ha afectado a multitud de Chromecast cuyos usuarios no tomaban medidas como las que hemos ido desgranando.

Gracias a todas ellas, el aparato que tantos beneficios económicos le ha proporcionado a Google estará mucho más seguro sin tener que lidiar con las vulnerabilidades de la red o del otro dispositivo al que está conectado. Por ende, disfrutarás de los contenidos que transmitas con una impagable tranquilidad.