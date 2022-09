Tanto la compra como el montaje e instalación de este tipo de maquinaria es un proceso bastante complejo. De la correcta elección y montaje de la misma dependerá directamente el éxito de la producción. Así, el máximo aprovechamiento de la maquinaria industrial es fundamental para prologar la vida útil de la misma.

La instalación de maquinaria industrial requiere de mucha atención, experiencia y sobre todo, profesionalidad, por eso, en la mayoría de los casos, lo más recomendable es contratar a una empresa de instalación industrial para que lleve a cabo la tarea. La maquinaria pesada no es fácil ni segura de manejar por cualquiera. Ya sea que se trate de instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas o neumáticas, las empresas de instalaciones industriales cuentan con profesionales que garantizan la seguridad y correcta instalación de la maquinaria. De lo contrario, no solo se puede perder tiempo y dinero, o estropear los equipos, sino que se corren riesgos de seguridad innecesarios.

Qué tener en cuenta al adquirir equipos industriales

Cualquier cantidad de presupuesto que se dedique al montaje e instalación de maquinaria industrial ha de ser considerado como una inversión y no como un gasto. Se trata de poner en correcto funcionamiento un sistema productivo cuyo objetivo es mejorar los resultados de la empresa, por lo tanto, revertirá de manera positiva a medio plazo. Por otra parte, cuando se trata de instalación de maquinaria industrial, hay que saber que, si se quiere obtener la máxima precisión en su montaje, se ha de contar con el tiempo necesario para ello. Las empresas que se dedican a la prestación de este tipo de servicios pueden dar un tiempo estimado, no obstante, es fundamental no priorizar el tiempo sobre la calidad.

Además, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este tipo de instalaciones de maquinaria industrial, es la necesidad de investigar antes de comprar la maquinaria. Es decir, no solo hay que elegir los equipos más adecuados, sino los más eficientes, y dentro de esa investigación, han de quedar claros los costos, la empresa instaladora y el tiempo de montaje. También el espacio y las condiciones mínimas de funcionamiento de la maquinaria industrial son aspectos a tomar en cuenta cuando se necesita llevar a cabo una instalación de maquinaria industrial. Muchas empresas instaladoras también ofrecen la asesoría necesaria para garantizar el éxito en las instalaciones.

Contratar a profesionales

Para el montaje e instalación de maquinaria industrial es esencial contar con un grupo de trabajadores profesionales. Contar con la asesoría de los expertos en instalación de este tipo de equipos es lo más sensato. En todos los casos, ya sea en instalaciones mecánicas y/o eléctricas, la instalación de esta maquinaria y componentes ha de estar en manos de profesionales. En este sentido, muchos fabricantes ponen a disposición de las empresas el servicio técnico necesario para llevar a cabo la instalación y el servicio posventa. De la misma manera, muchos vendedores o distribuidores, también ofrecen este tipo de servicio, no obstante, si no fuera así, o si se quiere contar con verdaderos expertos, hay empresas especializadas para ello.

También es importante seguir las recomendaciones del fabricante, conviene familiarizarse con los manuales de uso, el software para la puesta en marcha y las instrucciones de control de equipos. Cada fabricante y cada maquinaria requiere de unas instrucciones para su correcto funcionamiento. Conviene conocer el manual de usuario de las máquinas industriales. Aunque se deje en manos de una empresa de instalación de maquinaria industrial, no está de más conocer los entresijos de cada dispositivo. De la misma manera, antes de cerrar la compra o firmar el contrato de prestación de servicios, hay que tomar medidas del espacio disponible para ver si es posible instalar la maquinaria pesada de la manera correcta.

En la instalación de la maquinaria hay que prever también el paso de piezas de ensamblaje por las diferentes puertas del edificio. En caso de desconocer las medidas exactas del espacio que la instalación de la maquinaria pesada va a necesitar, lo ideal sería que la empresa de instalaciones haga una inspección previa a fin de determinar si hay, en efecto, espacio suficiente. Pero, no es suficiente solo con contar con el espacio adecuado para la instalación, también hay que tener en cuenta otros aspectos como ventilación, temperatura, seguridad, cercanía de otras máquinas o dispositivos, etc. Es necesario hacer un estudio completo de viabilidad antes de lanzarse a comprar máquinas industriales y ponerlas a funcionar.

Por último, es importante saber que antes de proceder a la instalación de maquinaria industrial es indispensable contar con el tipo de corriente eléctrica, los puntos de electricidad y el adecuado acceso a cables y cajetines de alimentación necesarios. De este aspecto también se encargarán los técnicos de montaje, que son los que mejor conocen estos requerimientos. Como se puede ver, sin expertos es imposible hacerlo.