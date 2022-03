Motivos para estudiar un MBA online

La competencia a la que se enfrenta el mercado laboral en la actualidad es mayor que en cualquier etapa previa de la historia. El déficit de puestos de trabajo frente a la alta demanda, la excelente formación de miles y miles de estudiantes así como la movilidad internacional (que añade a la disputa la presencia de competidores extranjeros) han dado lugar a que cada vez más sea necesario poseer una formación destacada sobre el resto de similares. Incluso aquellos profesionales que han desarrollado su actividad en un puesto durante largo tiempo, ven ahora amenazada su continuidad y se embarcan en procesos formativos que añadan conocimiento avanzado a su ya más que demostrada experiencia en el sector.

A este respecto, y especialmente en el plano empresarial, esta aspiración a mejores puestos de trabajo y, por tanto, mayor nivel de remuneración va de la mano de una elevada demanda de plazas para cursar los conocidos MBA (Máster en Dirección de Empresas). Y es que estar en posesión de este tipo de titulación, puede suponer la diferencia entre ganar un proceso frente al resto de candidatos o ni siquiera ser tenido en cuenta como posible incorporación. Además, en una comunidad de estudiantes donde los egresados universitarios proliferan más que nunca, contar con un aprendizaje aún más avanzado y especializado es el grado de diferencia en el que las posibilidades de acceso al mercado laboral se hacen verdaderamente asequibles.

Todo lo mencionado hasta ahora ha supuesto una oleada de solicitudes por parte de estudiantes que desean acceder a ciertas propuestas formativas. De este modo, lo que antes se reservaba a un grupo más bien minoritario y selecto, dejando de lado a aquellos con condiciones económicas y sociales más limitadas, supone hoy una apertura de la oferta puesta a disposición de la mayoría de usuarios gracias a la modalidad online, que ha salvado inconvenientes tan importantes como antaño lo fueron la movilidad y la distancia.

¿Por qué estudiar un MBA online?

Lo primero que se debe mencionar a la hora de hablar de este formato de estudios a distancia es la cuestión económica, ya que los precios de un MBA online son más bajos que los de modalidad exclusivamente presencial, además del ahorro que supone en desplazamientos, estancia, tiempo y todo lo relativo al estudio fuera de casa. Aunque la oferta de MBA a distancia es amplia y pueden encontrarse precios desde los 2.000 hasta los 51.000 €, la realidad es que esta modalidad suele ser más económica que la presencial con la que, comparativamente hablando, supone una diferencia general de entre 4.000 y 5.000 €.

Otra de las principales razones por las que hacer un MBA virtual es una buena idea, se sustenta en la comodidad para adquirir un título oficial, que acredita generalmente a quienes lo poseen para oposiciones y doctorados para los que se requiere una formación habilitante específica. No obstante, que el título de una escuela de negocios no sea oficial no debe ser motivo de rechazo, ya que puede ser igualmente valedero y valorado para los responsables de contratación de un grupo nutrido de empresas privadas.

Por otro lado, esta modalidad es la ideal para aquellos que desean ampliar su formación a pesar de contar con un buen puesto de trabajo fijo. Es el caso de aquellos profesionales del sector empresarial que aspiran a departamentos superiores y cargos de responsabilidad como el de CEO. La facilidad y distribución tanto de la carga horaria como lectiva hace de estos Master MBA online el formato ideal para este perfil de estudiante.

Especialmente para estudiantes y profesionales que habitan en zonas donde los parques empresariales ofrecen opciones laborales de nivel, realizar este tipo de MBA es todo un acierto. Éste es el caso de Teruel, que cuenta con un sistema empresarial consagrado en Aragón y valorado en todo el panorama nacional. No en balde, las compañías que se encuentran en el top 5 de sociedades aragonesas (que lidera Ganadería Unida Comarcal) son algunas de las mejor valoradas económicamente. En este contexto, aquellos trabajadores y estudiantes turolenses que tengan la opción de acceder a un MBA online no deberían desperdiciar la oportunidad de destacar en un mercado laboral empresarial que ofrece posibilidades reales de trabajo con buenas condiciones. Estar en posesión de estos títulos sería un reclamo sobresaliente frente a aquellas compañías que se encuentren en búsqueda activa de personal para sus oficinas y los distintos departamentos que manejan estos grandes negocios tanto el panorama local como nacional.

Pero además de los puntos a favor mencionados de estos MBA online, de estos estudios se desprenden una serie de ventajas generales que sitúan a sus estudiantes en. Las materias a las que se debe hacer frente y las competencias adquiridas durante el periodo de duración, ayudándolos a dominar planos empresariales como el conocimiento transversal de la compañía, el análisis del presente y futuro o el marketing y sus potentes posibilidades. Al fin y al cabo, esta formación