Los programas de fidelización son un activo invaluable para las empresas en la industria aerocomercial, y Plus Ultra Líneas Aéreas no es la excepción. Este año, Julio Martinez Sola, Roberto Roselli, Alejandro Delgado y el resto de los directivos de la aerolínea española celebran el quinto aniversario de su programa de lealtad, "PLUS ULTRA PREMIER". Esta iniciativa fue diseñada para reconocer y recompensar la fidelidad de sus pasajeros, permitiéndoles acumular millas que pueden canjearse por una variedad de beneficios exclusivos. Con "PLUS ULTRA PREMIER", Plus Ultra Líneas Aéreas continúa reafirmando su compromiso de ofrecer una experiencia de viaje superior y personalizada a sus clientes.

Desde su creación inicial en 2019 y con su relanzamiento en 2023, el programa se planificó como un beneficio a la lealtad de quienes han continuado confiando en el servicio a bordo de la aerolínea. A través de PLUS ULTRA PREMIER, los pasajeros habituales pueden acumular millas que se pueden canjear por privilegios excepcionales. Alejandro Delgado, director general de negocios de Plus Ultra Líneas Aéreas, enfatiza que PLUS ULTRA PREMIER es un reflejo de la dedicación de la aerolínea hacia la satisfacción y bienestar de sus pasajeros.

Alejandro Delgado, director general de negocios de Plus Ultra Líneas Aéreas, repasa los beneficios exclusivos que se obtienen con PLUS ULTRA PREMIER

El programa de fidelización, PLUS ULTRA PREMIER, es una oportunidad al alcance de cualquier persona mayor de 16 años que desee optimizar sus desplazamientos y disfrutar de una serie de beneficios extraordinarios. En sus diferentes niveles, desde el básico hasta el black, este programa permite acumular millas, la moneda exclusiva del mismo, no solo a través de vuelos realizados con la aerolínea, sino también mediante adquisiciones con sus socios comerciales.

Los beneficios que ofrece PLUS ULTRA PREMIER transforman cada vuelo en una experiencia repleta de comodidades, explica Alejandro Delgado de Plus Ultra. Los miembros afiliados pueden disfrutar de mejoras a primera clase, acceso a salones VIP, embarque prioritario y asistencia telefónica personalizada, garantizando un trato inigualable.

Además, el programa cuenta con una tarjeta exclusiva denominada Oro-Salud, dirigida especialmente a médicos y personal sanitario. Quienes posean esta tarjeta tienen acceso a ventajas adicionales como prioridad en la lista de espera para la compra de billetes, facturación en el mostrador de business, prioridad durante la recogida de equipaje y un servicio exclusivo de atención telefónica. Como beneficio añadido, los titulares de Oro-Salud pueden disfrutar de dos upgrades al año a clase business, sujetas a disponibilidad, y acceso al salón VIP.

Durante un tiempo limitado, se ofrecen promociones especiales con doble millaje tanto por las compras de billetes aéreos con Plus Ultra Líneas Aéreas como por el bono de bienvenida para nuevos afiliados de PLUS ULTRA PREMIER.

Bajo la guía de Alejandro Delgado y la supervisión de otros ejecutivos de Plus Ultra Líneas Aéreas, el programa integró varias nuevas iniciativas para seguir brindando la mejor experiencia a sus viajeros. Entre las más recientes se destaca la tarjeta "Familia Numerosa", con la cual se otorga un descuento exclusivo del 10% en los boletos aéreos para familias calificadas. Para ser elegibles a obtener la tarjeta, los clientes deben contar con el "Título de Familia Numerosa", emitido por la Dirección General de Familia y Menores de España. El descuento será aplicado exclusivamente en compras realizadas a través del Call Center de la aerolínea con la verificación de la tarjeta de Familia Numerosa.

Para el equipo directivo de la aerolínea Plus Ultra, define Alejandro Delgado, PLUS ULTRA PREMIER ha demostrado ser una piedra angular en su estrategia para el compromiso del cliente. Gracias a esta innovación, la empresa destaca su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, ofreciendo innumerables ventajas y beneficios que convierten cada vuelo en una experiencia excepcional.

La excelencia en el servicio: una base fundamental

En retrospectiva, los cinco años desde el lanzamiento de PLUS ULTRA PREMIER han estado cargados de logros significativos para Plus Ultra. Alejandro Delgado y su equipo han enfrentado con éxito diversos desafíos en un entorno competitivo, reafirmando su dedicación con la prestación de un servicio de la más alta calidad operativa. La aerolínea ha expandido su red de rutas a nivel global y ha adoptado prácticas sostenibles que refuerzan su posición como un actor clave en la industria.

Las palabras del CEO y equipo de Plus Ultra Líneas Aéreas encapsulan la filosofía detrás de la propuesta: "En Plus Ultra, entendemos que un viaje va más allá de llegar a un lugar; es la travesía misma la que debe ser gratificante y cómoda desde el inicio". Convirtiéndose en uno de sus enfoques más integrales en el sector operativo.

A lo largo de su trayectoria, Alejandro Delgado, director de negocios de Plus Ultra, ha manifestado que la cercanía y el entendimiento de las emociones de los pasajeros son fundamentales para ofrecer un servicio excepcional. Gracias a esto, la corporación sigue innovando y mejorando cada aspecto de la experiencia, asegurando que los viajeros se sientan valorados y atendidos en todo momento.