Por qué el renting de impresoras para empresas está en pleno auge en Teruel

Incluso en épocas de crisis como la que nos está tocando vivir actualmente hay algunos servicios que no registran un descenso de su demanda, sino todo lo contrario. Es precisamente el caso del que hablaremos hoy. Y es que a continuación profundizaremos en el renting de impresoras para empresas.

Este servicio, en la actualidad, cuenta con mucha demanda no solo en Teruel, sino también en el resto de Aragón. Pero, ¿por qué? Son varios los aspectos que entran en juego y, tal como veremos, todos ellos resultan muy favorables tanto para las empresas en sí como para los trabajadores y el resto de personas que habitan nuestro planeta.

El medio ambiente se beneficia mucho de este servicio

Acabamos de hacer referencia a todos los habitantes de la Tierra. ¿Cómo es posible que un servicio como el renting de impresoras para empresas beneficie incluso a individuos que son ajenos a él? Básicamente esto es fruto de lo sostenible que llega a ser, sobre todo en comparación con la acción que antaño realizaban la gran mayoría de empresas: comprar dichos dispositivos.

Si en lugar de la tradicional adquisición se opta por el renting, los diversos recursos pasan a gestionarse de manera mucho más beneficiosa para el ecosistema en general. Así lo demuestra el residuo que se genera con las impresiones.

En las empresas que recurren al renting se controla con un alto nivel de precisión cada impresión que tiene lugar. Esto acaba dando pie a que los empleados solo impriman aquello que es estrictamente necesario. Por ende, no solo disminuye el consumo de papel, sino también el de la tinta.

Ahora que hablamos de la tinta, toca profundizar en ella. Y es que es innegable que pasa factura al medio ambiente. Afortunadamente, el renting de impresoras para empresas reduce el impacto. ¿Cómo lo hace? En concreto lo consigue por medio de unos cartuchos y unos tóneres que son sinónimos de calidad en estado puro.

La elevada calidad deriva en un mayor aprovechamiento de la tinta en sí que se encuentra en el interior tanto de los cartuchos como de los tóneres. Así pues, no hay que deshacerse de ellos tan a menudo como sucede con los consumibles que pecan de tener un nivel de calidad más bajo.

Sea cual sea el motivo que dé pie a que se generen menos residuos, la madre Gaia y el planeta Tierra lo agradecen enormemente. Teniendo en cuenta que en Teruel cada vez hay más empresas concienciadas sobre lo importante que es darle al medio ambiente la importancia que merece, no sorprende que este servicio se encuentre en pleno auge.

Precio asequible sobre todo si se aprovechan las ofertas disponibles

Supón que una PYME que tiene su sede en Teruel necesita cinco impresoras. Una de ellas es utilizada por los profesionales que forman parte del departamento de contabilidad, mientras que otra está destinada a los administrativos y las demás al resto de trabajadores. Es inviable compartir una sola impresora, así que dicho negocio se ve obligado a adquirir cinco unidades. El desembolso a llevar a cabo es inasumible para empresas de pequeño o mediano tamaño que no tienen demasiada liquidez.

La situación cambia drásticamente en caso de decantarse por el renting de impresoras para empresas. Si ya de por sí el precio es bastante asequible, pasa a reducirse más si cabe en caso de aprovechar alguna de las ofertas que suelen lanzar las compañías especializadas.

Por ejemplo, en el momento de escribir estas líneas hay tres ofertas que son puestas a disposición de las empresas turolenses. La primera de ellas abarca impresoras HP, una marca que hoy en día sigue siendo la líder indiscutible del sector.

Otra oferta muy aprovechable es la de las impresoras de renting para empresas fabricadas por Brother, compañía que destaca por ofrecer una excelente relación calidad-precio. A la lista hay que sumar la oferta de las impresoras Lexmark, las cuales están pensadas para profesionales que trabajan en la oficina y fotocopian mucho.

El ahorro es considerable respecto a la tradicional compra de dispositivos tecnológicos que sirven para imprimir y/o fotocopiar. Es por ello que, en una época de recesión y de gran inflación como la actual, las empresas turolenses no están dudando en decantarse por esta alternativa que también trae consigo la obtención de otra gran ventaja.

Adiós a los problemas

Otro beneficio que valoran muy positivamente las empresas de Teruel se resume en despedirse por completo de los problemas en general. Del mantenimiento se ocupa la compañía que presta el servicio y, además, ya se incluye en el precio que es definitivo.

Por otra parte, los fallos no se producen no solo por este mantenimiento al que hacemos referencia, sino también por el hecho de que las impresoras van renovándose cada cierto tiempo. Al contar siempre con lo último en términos tecnológicos, los dispositivos no presentan errores de ningún tipo y la productividad laboral alcanza niveles máximos.