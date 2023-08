Privacidad en WhatsApp: ¿Estás siendo espiado? Señales que debes tener en cuenta

: Si notas que tu aplicación de WhatsApp presenta comportamientos extraños o inusuales, como cierres repentinos, retrasos en la entrega de mensajes o mensajes que no se envían correctamente, podría ser una señal de una posible brecha de seguridad. Estos comportamientos podrían indicar la presencia de software malicioso o acciones no autorizadas en tu cuenta.

: Si observas actividad sospechosa en tu cuenta de WhatsApp, como mensajes enviados o recibidos que no recuerdas haber enviado, cambios en la configuración de privacidad sin tu consentimiento o la aparición de nuevos contactos desconocidos, es importante prestar atención. Estas señales podrían indicar que alguien ha obtenido acceso no autorizado a tu cuenta y está comprometiendo tu privacidad.

Sesiones activas desconocidas