Protección de datos personales en Internet

1) Usar una VPN

Así como necesitamos dinero para todo, también necesitamos datos para prácticamente todo, desde ver Netflix hasta enviar un WhatsApp. Es por eso que aquí te contaremos 6 formas en las que puedes proteger tus datos y evitar así cualquier riesgo a tu seguridad y privacidad.

Una VPN ofrece una gran protección a la seguridad y privacidad. Esta VPN crea un escudo entre tú e internet pues tú te conectas a sus servidores. Además, tienes funciones como cambiar de servidor así puedes aprender a cambiar de país para ver Netflix para saltar bloqueos de contenido. No solo protegerás tus daos, también tendrás acceso a más contenido.

Por si fuera poco, la VPN no solo protegerá tus datos, también te ayudará a cuidar tus equipos de hackers que puedan colar algún virus dentro de tus dispositivos. Así podrás navegar en internet con mayor comodidad.

2) No dejes tus datos en cualquier página web

Quizás te topaste con una página web que te ofrece un ebook a cambio de dejar tu número o dirección ¿Estás seguro que es confiable? ¿Qué garantiza que esa información no caerá en manos equivocadas como las de un hacker?

Es importante tomar en cuenta que no todas las páginas web son tan confiables ni todas cuentan con las medidas de seguridad necesarias para evitar que los datos se filtren. Es por eso que nunca debes de dejar tus datos en cualquier sitio sin antes revisar qué tan confiable es.

3) No uses tus datos personales

Uno de los trucos más efectivos a la hora de registrarte en algún sitio web es la de usar un correo electrónico que sea genérico o al menos, no el personal. Crear un correo electrónico en Gmail es muy sencillo lo que te permite tener un mail en segundos.

Así podrás introducir este mail sin tener que colocar tu correo propio lo que hará que además, no tengas que sufrir por el Spam o los correos basura. No hablamos de usar información falsa sino simplemente, no usar tu información personal o privada.

4) Cuidado con donde te conectas

Puede que no lo sepas, pero conectar desde una red de wifi abierta o pública supone un gran riesgo. Esto debido a que las redes sin contraseña son como una puerta abierta con un gran letrero luminoso que le da la bienvenida a los hackers.

Si no quieres que tus datos se filtren en internet y estén en riesgo de caer en manos equivocadas, entonces es importante que tomes en cuenta el no conectarte a redes wifi sin contraseña. Si estás en un parque o en un aeropuerto, es mejor optar por tus datos móviles para conectarte a internet.

5) Lee bien las cookies y privacidad de datos

Por último, siempre es recomendable leer los términos y condiciones de una web pues muchas veces estos tienen oculta información sobre el manejo de los datos. De igual forma, las web registradas en Europa y Estados Unidos deben de cumplir con leyes de privacidad de datos.

Otro punto que pocos tomamos en cuenta son las cookies las cuales se encargan de recopilar datos los cuales son enviados a muchísimas empresas. Revisar las políticas de cookies y rechazarlas es una buena forma de protegerte contra esta recolección de datos.

La importancia de cuidar tus datos

Hay muchas razones por las cuales debes de cuidar tus datos. Cada día los casos de robo de identidad, extorción por internet o incluso secuestro o robo de dinero aumentan. Esto hace que nos enfrentemos a más y más riesgos al navegar por internet.

Si no quieres ser parte de la estadística sobre inseguridad y sobre víctimas de hackers es mejor cuidar tus datos. Bastará con acceder a tu mail y contraseña para tener la llave maestra que pueda abrirles el acceso a redes sociales, a banca electrónica y muchas otras plataformas más.

¿Qué datos son los que debemos de cuidar?

Hay muchos datos que debemos de cuidar en internet y otros que, resultan ser más públicos. Por ejemplo, tu dirección IP es de dominio público, ya que cualquier con conocimientos mínimos podría hackearte, el problema es que datos como tu dirección físcia son más personas.

Tu correo también es de dominio público, lo que no debe de caer en manos de hackers son tus contraseñas. Por último, es importante cuidar tu número telefónico, sobre todo el personal, así como tus redes sociales. Esto debido a que dichos datos pueden ser usados de forma inadecuada.