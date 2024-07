Qué hacer cuando el coche no arranca: guía de solución de problemas.

¿Por qué no arranca mi coche? Causas y cómo actuar

Para arrancar un motor se necesita aire, combustible y una chispa. De otra forma, es imposible.

Problemas con la batería

Tal vez tu coche no arranca porque está sin batería . La mayoría de los coches no tiene control electrónico de faros. Dejar las luces encendidas es la manera perfecta de agotarla. Si además enciendes los faros y no funcionan, es un síntoma claro.

Si estás seguro de que este no es el problema, comprueba los bornes y los terminales. La oxidación y la suciedad puede hacer que pierda la conexión, así que límpialo.

Puedes arrancar el coche con la batería descargada usando la de otro coche, o cargando la batería. También puedes intentar arrancarlo en movimiento. Sea como sea, o la cambias, o revisas el alternador.

A lo mejor es el alternador…

Este elemento mantiene la carga de la batería y da energía al coche en marcha. Si falla, la batería no se recarga y eso hace que el coche no arranque.

Un síntoma de que falla es que las luces del tablero o los faros parpadean o se atenúan, y también puede haber un ruido en el motor o la batería se agota más de lo normal. Para saber si es el caso, usa un voltímetro para medir su salida. La lectura en marcha debe ser entre 13,5 y 14,5 voltios.

Sistema de encendido

Intenta encender la radio, el limpiaparabrisas y los faros. Si puedes, la batería no es el problema, sino el interruptor de encendido. Es la pieza que envía la señal al motor de arranque poniendo en marcha el motor.

Si no hay ruido al girar la llave, pero las luces del salpicadero están encendidas, lo más probable es que este interruptor esté roto.

Las bobinas de encendido y las bujías también pueden dar problemas si tienes un coche con mucho tiempo. Si durante el encendido el motor no llega a arrancar, puede que sean las bujías. Tal vez estén sucias. Necesitarás un multímetro para comprobar si la bobina de encendido funciona bien.

El motor de arranque

Un problema común es el motor de arranque defectuoso. Este saca la corriente de la batería para encender el motor. Hay un síntoma de que ese es el problema: un chasquido o un click al intentar arrancar.

Por otro lado, el componente que más falla del motor de arranque es el solenoide, aunque rodamientos y cojinetes también. Lo malo es que hay que cambiar el motor entero. De todas formas, comprueba los cables para ver si hay algo suelto.

Problemas con el combustible

Sí, parece obvio, pero a lo mejor el problema es que no tienes gasolina. No es algo extraño. Así que, primero, comprueba el nivel de combustible. Y si no tienes, reposta.

Si lo has hecho hace poco, tal vez tengas una fuga en el depósito. Para eso, echa un vistazo al suelo, debajo del motor, para ver si hay manchas de combustible. A ver, que no es muy habitual, pero puede pasar.