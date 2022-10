¿Qué regalos puedes comprar en este Black Friday?

La mejor forma de, ya sean los navideños o los de cualquier otra fecha especial, es planificar tus compras y anticiparte a las fechas claves, donde en general, los precios se elevan imprudentemente.Por ejemplo, si esperas a mediados de diciembre para comprar los regalos de Navidad, ten por seguro que todo estará más caro. Por tanto,para que sigas este consejo de economía personal.Pero…Aquí, algunas ideas para no se te pase ninguna oferta.Si hablamos de un buen regalo pero sobre todo de calidad, la compra de joyas en Black Friday es algo que no deberías desaprovechar. Podemos encontrar exquisitas piezas de joyería a mitad de precio o incluso menos.Una de las áreas más explotadas en el Black Friday, la tecnología. Las grandes marcas ofrecen una estampida de rebajas en esta fecha. Podrás adquirir incluso accesorios de Apple que el resto del año no se ofrecen con rebaja.Si te gusta regalar prendas de primeras marcas, comprarlas en rebaja es ¡un negocio redondo! Aprovecha esta fecha especial para pasarte por las mejores y más exclusivas tiendas de la ciudad, te sorprenderás con los descuentos que se exhiben.Si estabas esperando una oportunidad de poder regalar a tu madre la nueva Airy Fryer o la mejor bicicleta estática, este viernes 25 de noviembre tienes la chance de comprarla con descuentos realmente increíbles. Pero mantente alerta, ya que en algunos sitios online como Amazon, suelen adelantarse unos días, este año, por ejemplo, lanzan Pre-Black Friday el 20 de Noviembre.Otro de los productos ideales para adquirir en el Back Friday son los relojes, ya sean convencionales o medidores de actividad, ambos suelen tener grandes rebajas el ultimo viernes de noviembre. Los accesorios deportivos tambien son una alternativa interesante si al agasajado le gusta el fitness.Hay rebajas durante todo el año, así que ¿realmente necesitas hacer algunas compras extra en el Viernes Negro? Incluso si ya has conseguido algunas grandes ofertas este año, la respuesta es "sí", definitivamenteDurante este tiempo, encontrarás grandes ofertas en casi todos los sectores, incluyendo artículos que rara vez están rebajados, como los productos de Apple. Por lo tanto si tienes que hacer un regalo o quieres regalarte algo a ti mismo, eles el momento.