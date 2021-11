Regalo de navidad: 5 ideas para hombre

Bolsa portátil Piquadro



Mocasín Minnetonka Hardsole

Billetera Levi's Bifold

Camiseta deportiva Adidas Badge of Sport

PlayStation 5

La navidad es la época ideal donde la familia se reúne para seguir las tradiciones y celebrar momentos importantes, además de ser una temporada especial para intercambiar regalos con seres queridos y amigos.Actualmente los regalos son de alcance universal y la mejor opción para demostrar amor, sin embargo, elegirlos no es tarea sencilla especialmente para hombres. Aunque el mercado se ha conseguido ampliar y hoy en día se consiguen muy buenas alternativas.Los hombres la mayoría del tiempo son muy prácticos y hacen parecer que no necesitarán nada, o simplemente no son tan explícitos sobre lo que podrían querer como regalo.Si te encuentras buscando opciones para el regalo de un caballero, ya sea esposo, novio, padre, hermano en el siguiente apartado presentamos cinco ideas de regalos para hombres en esta Navidad 2021 cinco regalos de muy buena calidad y con precios accesibles.Las bolsas Piquadro son siempre una opción ideal para regalos de hombres y la mochila grande porta ordenador y porta iPad se ha convertido en una mochila imprescindible en el día a día. En la actualidad, en la cual los dispositivos móviles son tan útiles contar con este tipo de mochilas es un verdadero regalo por la protección y seguridad que ofrecen.El material es resistente a los golpes y agua, de esta manera se puede llevar a cualquier lugar y no va a sufrir ningún daño. El diseño es muy elegante y práctico, y sus colores totalmente oscuros para evitar manchas.La mayoría de los hombres son amantes de los zapatos, y Minnetonka es una de las marcas de mocasines más populares de los últimos años. Estos zapatos son de muy buena calidad y con un diseño clásico hecho de gamuza suave con cordones de cuero crudo.Para esta temporada los zapatos se encuentran disponibles en tres colores y en tamaños grandes y extragrandes; en cuanto al diseño estos cuentan con una suela especial ideal para uso en interiores y exteriores con almohadones de forro de pelo grueso que ofrecen el equilibrio perfecto entre comodidad y uso.Una de las opciones de regalo clásico para los hombres son las billeteras, y el modelo Levi’s Bifold 2021 es la perfecta para regalar esta navidad. Este modelo es un clásico atemporal de piel y 100% cuero bovino de grano completo café oscuro.Este modelo es originario de India y su precio es muy accesible, esta billetera Levi’s es una opción que no fallará.Para los días de movimiento o noches en la ciudad, esta la camiseta deportiva Adidas Badge of Sport, un regalo que gusta a todos los hombres e ideal para todas las edades. Este diseño cuenta con un ajuste regular que logra un equilibrio cómodo entre holgado y cómodo, el cuello redondo acanalado mantiene la forma.La jersey está elaborada de algodón suave con el logotipo de Adidas Badge of Sport como principal elemento destacable.Los videojuegos son otra de las opciones que no fascinan a los hombres y para este 2021, el PlayStation 5 es fantástico. Esta es la consola más grande de toda la generación y su apariencia es única y con un sistema muy novedoso y ligero.El CPU de la consola incorpora 8 núcleos diseñados para trabajar a una frecuencia de reloj variable de hasta 3,5 GHZ que se afianza sobre la microarquitectura ZEN de 2 de AMD. Hasta la fecha es la consola más impresionante de Sony y el regalo que todo hombre está esperando para la navidad 2021.