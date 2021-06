Videojuegos: un pasatiempo que puede generar ganancias para cualquiera

¿Qué se puede vender y comprar en Eneba?

PlayStation

Xbox

Nintendo

¿Por qué deberías vender en la tienda Eneba?

Una alternativa perfecta para los jugadores

Eneba es un mercado establecido que se especializa en videojuegos y brinda una experiencia de compra de calidad a millones de jugadores en todo el mundo. En febrero de 2021, la tienda lanzó un ambicioso proyecto en España que permite a sus usuarios la oportunidad de comprar y vender equipos de juego nuevos y de segunda mano, además de videojuegos en formato físico. La tienda garantiza que los usuarios puedan publicar sus ofertas y enviar paquetes de productos vendidos de forma gratuita y, además, ofrece un bono de 5 € por la primera venta. Si tienes una consola o videojuego que ya no uses, entonces Eneba podría ser el lugar adecuado para ti.En la tienda Eneba, puedes vender consolas retro y más recientes que pertenezcan a las plataformas de PlayStation, Xbox o Nintendo. Comencemos con PlayStation, que a día de hoy son las consolas más populares del mercado, superando incluso en ventas a su rival Xbox.En términos generales, los usuarios pueden vender consolas PlayStation, sus accesorios y juegos físicos. La selección de consolas incluye PS2, PS3, PS4 y la nueva PS5, junto con consolas retro portátiles como PSP y PS Vita. Las consolas PS5 de segunda mano , junto con la PS4 y los modelos retro, son productos especialmente deseados entre los jugadores. Debido a la competencia en el mercado, los vendedores venden rápidamente sus productos, mientras que los compradores puedeny otros modelos a un precio más económico.Los usuarios que quieran vender artículos de juegos relacionados con Xbox, también pueden vender cualquier consola Xbox, sus accesorios y juegos físicos. Todas las generaciones de Xbox son compatibles con la tienda Eneba: Xbox original, todos los modelos de Xbox 360, Xbox One y la nueva Xbox Series X que marcó el comienzo de la novena generación junto con PlayStation 5. Debido al versátil paquete multimedia que viene con las consolas Xbox, la plataforma de videojuegos de Microsoft es bastante popular entre los compradores.Quizás la selección más grande de modelos para elegir y para que los vendedores utilicen es la línea de Nintendo. En Eneba, los usuarios pueden comprar y vender modelos portátiles retro de Nintendo: DS, 2DS, 3DS, GameBoy, GameBoy Color, GameBoy Advance. Las consolas retro son especialmente populares entre los fanáticos de Nintendo que aprecian los juegos clásicos de Nintendo. Entre otras consolas retro, NES Classic Edition y Super NES Classic Edition se pueden vender aquí, junto con modelos más nuevos como Nintendo Wii, Wii U y la popular Nintendo Switch. Debido a las capacidades de Switch y al conveniente precio de Nintendo Switch Lite , estos modelos son especialmente populares.El sitio ofrece una plataforma segura tanto para vendedores como para compradores que garantiza una experiencia de compra conveniente. Eneba tiene una clasificación de 4,6 / 5 en el sitio TrustPilot, calificándose como una de las tiendas en línea más confiables que se especializa tanto en claves de juegos digitales como en comercio físico de artículos de juegos.Para garantizar las transacciones más fluidas, el equipo de Eneba implementó una función de confirmación vendedor-comprador, lo que significa que el dinero se transfiere a la cuenta del vendedor una vez que el comprador confirma la recepción del producto. No se aplican tarifas adicionales a los usuarios que venden sus artículos en la tienda, de hecho, para incentivar la actividad de los vendedores potenciales, se proporciona un bono de 5 € por la primera venta y el envío es gratuito para los vendedores, así como la publicación de las ofertas.Hay muchas razones detrás de la creciente popularidad de la comercialización de productos de gaming de segunda mano. En primer lugar, es una alternativa económica. Cuando vendes una consola, un accesorio o un juego que ya no usas, recuperas una cantidad de dinero que gastaste en los productos en su momento y, debido a la plataforma de venta, incluso puedes obtener ingresos adicionales.La segunda razón es que esta opción contribuye a la sostenibilidad. En lugar de tirar dichos artículos, se los vendes a los jugadores que los usarán en los próximos años, y los artículos se siguen usando en lugar de desperdiciarse, causando daños al medio ambiente. En tercer lugar, una plataforma en la que los vendedores y compradores pueden intercambiar productos de gaming de forma segura ayuda a construir una comunidad de personas apasionadas por los videojuegos.