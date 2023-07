Abierto el plazo para presentar trabajos para el Premio Internacional Paleonturología

Por

Recompensar la investigación en paleontología y darla a conocer entre personas no especializadas es el objetivo que busca el Premio Internacional Paleonturología, cuya 21 edición se ha abierto esta semana hasta el 10 de noviembre como fecha límite para la entrega de trabajos.



Convocado por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis con la colaboración de Dinópolis y de Caja Rural de Teruel, el Premio Internacional de Investigación en Paleontología está dotado con 2.500 euros y la edición de una versión divulgativa del trabajo premiado.



Este premio está considerado como uno de los más prestigiosos a nivel internacional en el ámbito de la investigación en paleontología y pueden concurrir al mismo los trabajos publicados el año anterior a cada edición en cualquier idioma y formato.



Hasta el momento han participado en este premio, creado en 2002, 475 publicaciones científicas firmadas por más de 1.223 investigadores, recuerda el Gobierno de Aragón en un comunicado.



El fallo se conocerá preferentemente a finales de este año y el jurado estará formado por tres destacados investigadores.



En la pasada edición el trabajo ganador fue el titulado “Mesozoic cupules and the origin of the angiosperm second integument”, publicado en la revista Nature por Gongle Shi y colaboradores, un estudio de las estructuras reproductoras de un grupo de plantas del Cretácico Inferior de China que presentaría una estrecha relación de parentesco con las angiospermas o plantas con flores actuales.



La PALEOguía divulgativa de este trabajo se dará a conocer antes de finales de este año.