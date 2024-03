Abierto el plazo para presentarse al concurso del cartel anunciador de las Fiestas de la Vaquilla y al Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel

al concurso del cartel anunciador de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel y también para el LXIII Certamen Internacional de Poesía en Honor a Los Amantes de Teruel.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica hoy la convocatoria con las bases para ambos

premios

.

Respecto al cartel anunciador de las Fiestas de la Vaquilla del Ángel pueden participar todos artistas y diseñadores gráficos

y los

trabajos que se presenten a concurso habrán de ser originales e inéditos, es decir, no habrán sido presentados en otros concursos.

No podrán ser, en en todo o en parte, copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros artistas.

Queda prohibida la utilización de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) reservándose el jurado el derecho a solicitar los archivos editables con el fin de esclarecer cualquier duda al respecto de su utilización.

Los concursantes realizarán su trabajo con plena libertad de tema. El jurado se reserva el derecho de desestimar la participación de aquellos trabajos que considere que su temática no sea acorde a los objetivos para los que se va a emplear el cartel. Asimismo, podrán desestimar aquellos que puedan causar perjuicio o dañar la imagen de la ciudad.

El plazo de admisión de trabajos finalizará a las 14:00 h. del día 14 de abril de 2024 y los autores deberán remitir los originales rellenando el formulario que encontrarán en

Se adjuntará un único archivo formato JPG, con un peso máximo de 3Mb. El cartel deberá tener como medidas 2835 x 1984 px en una resolución de 72 píxeles por pulgada. Su configuración deberá ser vertical y mostrar en formato 1000 x 700 mm.

En los originales, de forma bien visible y que resalte por la colocación y tamaño de las letras, deberán figurar el logotipo del Ayuntamiento de Teruel (descargable en formato vectorial desde la web de envío del cartel) y la inscripción: FIESTAS DEL ÁNGEL 2024 TERUEL, DEL 28 JUNIO AL 8 DE JULIO.

La autoría del cartel no podrá hacerse pública en ningún momento del proceso del concurso, ni por ningún medio, incluidas las redes sociales (instagram, facebook, twitter, You Tube, TikTok, etc.), lo cual será motivo de descalificación.

De entre todos los trabajos presentados, el Jurado seleccionará diez finalistas. A continuación se abrirá un período de participación ciudadana. Desde la página

y mediante votación popular, se elegirá el ganador de entre esos diez trabajos finalistas.

Se establece un único premio dotado con 1.000 €.

Toda la información de las bases:

Ya se ha abierto el plazo para presentar originales

También se han publicado ya las bases del LXIII Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel. Los premios se mantienen como en años anteriores: Premio Flor Natural, dotado con 1.500 euros, al mejor Poema de Amor con libertad absoluta de forma y con una extensión entre 30 y 90 versos (podrá estar incluido en alguno de los libros presentados al premio mejor libro de poemas siempre que se presente por separado).