Acciona Cultural no tiene previsto entregar los contenidos de Mar Jurásico hasta junio

Acciona Cultural Engineering (ACE), empresa adjudicataria del suministro de los contenidos de la nueva atracción de Dinópolis, Mar Jurásico, no prevé poder entregar los mismos hasta el mes de junio, debido al retraso en el inicio de la construcción del edificio. La empresa y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) han suscrito un acuerdo para ampliar en tres meses y medio más el plazo de entrega de los contenidos.

ACE justifica este retraso porque el contrato de los contenidos, por un importe de 3,9 millones de euros (IVA no incluido), se les adjudicó antes de que comenzaran las obras del edificio, y al retrasarse las mismas les ha afectado a su planificación. El contrato se firmó el 3 de diciembre de 2021 y tendría que finalizar dentro de dos semanas, el 3 de marzo de 2023.

En el acuerdo suscrito entre el IAF y ACE para ampliar durante tres meses y medio más el plazo de entrega de los contenidos, se indica que en el contrato se estipulaba que la empresa podría entrar en el edificio en junio de 2022, pero en cambio las obras del mismo no se iniciaron hasta ese mismo mes debido a que no fue posible licitarlas con anterioridad “hasta disponer de la licencia de obras y del fondo financiador necesario para dar cobertura presupuestaria al contrato”. Así lo recoge el acuerdo para la ampliación del plazo de entrega, en el que se precisa que ACE no pudo acceder al edificio contenedor hasta el mes de octubre del año pasado, de ahí el retraso en la entrega de los contenidos.

La empresa adjudicataria de los contenidos asegura que ha estado revisando la planificación, optimizando rendimientos y solapando tareas, por lo que la fecha propuesta de entrega de los mismos es el 20 de junio de este año, según el acuerdo de modificación del contrato.