Adrián Serrano, presidente de Cepes Aragón: "Las entidades de economía social general empleo de calidad"

Adrián Serrano es el presidente de Cepes Aragón, la Asociación de Economía Social de Aragón, y este viernes estuvo en el Palacio de Exposiciones de Teruel con motivo del Foro de la Economía Social, incluido en la Primera Semana de la Pyme. Recuerda la importancia que ha tenido para Teruel la capitalidad española de la economía social.

-Teruel cuenta con un Plan Municipal de Economía Social. ¿Tiene también Zaragoza y Huesca?

-En la ciudad de Zaragoza, hicimos en el año 2019 un plan que ahora mismo está sin ejecutar, sería cuestión de volver a retomarlo, de actualizarlo y priorizar las líneas de actuación en función de las necesidades y en Huesca hemos iniciado conversaciones con la alcaldesa para proponerles poder realizar un plan de impulso a nivel de Huesca. En Teruel está el plan municipal, que se aprobó en la anterior legislatura y que sigue desarrollándose con actividades como la desarrollada este pasado viernes. Teruel es pionera en relación al resto de capitales de provincia aragonesas. Desde que Teruel asumió en 2021 la primera capitalidad española de economía social, nombrada por el Ministerio de Trabajo, realizamos una agenda junto con el Ayuntamiento, repleta de actividades, todas ellas para promover, difundir y desarrollar la economía social.

-¿Qué supuso esa capitalidad para Teruel?

-Fruto de esa capitalidad, conseguimos la elaboración de ese plan de impulso a nivel de la ciudad de Teruel, que se hizo con el consenso y la participación de todo el sector. También conseguimos la creación de una mesa de trabajo en la que participan todas las entidades de economía social de Teruel y el propio Ayuntamiento, lo que demuestra el compromiso del consistorio por la economía social. Muy recientemente hemos empezado a conversar con la Diputación Provincial de Teruel para dar un paso más y poder elaborar un plan de impulso de la economía social ya a nivel provincial.

Ámbito rural

-¿Que importancia tienen las empresas de economía social en el ámbito rural?

-Las entidades y empresas de economía social permanecen en el territorio en el que nacen y no se deslocalizan, generan esa vinculación, agarran población al territorio y además generan empleo estable, empleo de calidad y es muy importante para el desarrollo local y la cohesión.

-¿De qué ámbitos se ocupa la economía social?

-La economía social parece que es precisamente algo social más ligado a las asociaciones y fundaciones, pero es mucho más amplio: cooperativas agrarias, cooperativas ganaderas, están también las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, mutualidades, quiero decir que el abanico y el ámbito de actuación es muy amplio.

-¿Hay que mejorar la relación con las administraciones públicas?

-Creo que la relación con las administraciones públicas es buena, en general, pero siempre hay que luchar por seguir estrechando esos lazos. Al final hay que tenerlos como un aliado y a nosotros realmente lo que nos interesa es trabajar por y para las personas y tratar de impulsar y de fomentar este modelo económico, este modelo de hacer empresa, de hacer economía.

-¿Es importante mantener lazos entre los diferentes modelos de economía social, como se ha visto en el foro?

-La verdad es que las entidades de economía social siempre nos quejamos de que no se visibiliza todo lo que hacemos, pero es verdad que yo creo que tampoco lo contamos. Es algo que está muy intrínseco en nuestro ADN, y no le damos importancia o no se visibiliza lo suficiente. Hay espacios como la jornada de este viernes en Teruel, incluida en la primera Semana de la Pyme en Aragón, que sirven para juntarnos todas las entidades del sector y poder trabajar de manera conjunta, ver otras buenas prácticas que se realizan en otros territorios y con espacios de networking para compartir ideas, que es importante.