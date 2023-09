Agricultura insta al Gobierno de España a habilitar un protocolo de actuación ante la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica

l Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón ha instado al Gobierno de España a habilitar un protocolo de actuación ante la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

En este punto, los responsables de Agricultura de Vox en Extremadura, Castilla y León, Valencia y Aragón van a pedir una reunión urgente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para abordar diferentes cuestiones, tratando con urgencia la grave situación de las ganaderías afectadas y las repercusiones laterales que pudieran derivarse de las mismas.

"El primer problema heredado que se ha encontrado el Departamento de Agricultura en Aragón ha sido la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica(EHE), aunque hay que recordar que hace ya casi un año, en concreto desde el 18 de noviembre de 2022, el Gobierno de España tiene conocimiento de los primeros casos de esta patología, en el sur de la península", han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

Se trata de una patología vírica infecciosa no contagiosa que ha sido transmitida por mosquitos y desde Agricultura se está trabajando, "en este problema heredado", desde el inicio de la actividad, han asegurado. Asimismo, han reprobado que el Ministerio competente no ha habilitado un protocolo de actuación.

"No esta en el ánimo de Agricultura crear ningún grado de confrontación, sino todo lo contrario, estamos para abordar conjuntamente soluciones. No obstante, hay que recordar que esta es una enfermedad que no tiene ningún tipo de riesgo sanitario en el orden humano, ni en la transmisión, ni en el consumo", han añadido.

Por ello, el consejero del ramo, Ángel Samper, ha considerado que quienes "extienden gratuitamente esta noticia" incurren en una "grave irresponsabilidad", pues crean una alarma social que acaba provocando gravísimos daños a los ganaderos".

Samper ha pedido "tener presentes" a los ganaderos, no solo con el apoyo con productos desinfectantes, "sino con la valoración del Ministerio, que es el que tiene las competencias con protocolos e indemnizaciones que desde Aragón estaríamos dispuestos a complementar". Ha añadido que son los profesionales del sector "el centro de la preocupación" del Departamento.

EHE

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica es una enfermedad vírica infecciosa, no contagiosa, que es transmitida por mosquitos del género Culicoides, es decir, por el mismo vector que la enfermedad de la Lengua Azul.

La gran diferencia con la Lengua Azul es que, en su caso, se conoce bien en el sector y se cuenta con vacunas frente a sus distintos serotipos como estrategia para su control. En cambio, en la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), que históricamente ha circulado por América del Norte, Australia, Asia y África, es la primera ocasión que entra en Europa, por lo que no existen vacunas autorizadas frente a ella en la UE.

Por último, ha remarcado que es importante contemplan la inclusión de este tipo de patologías en el seguro, puesto que "no se puede decir que no es objeto de indemnización lo que es asegurable cuando no están incluidos este tipo de riesgos en el mismo".